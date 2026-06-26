Sociedad

Los focos de incendio que quemaron más de 200 hectáreas están contenidos en Cafayate

Tras más de dos semanas de trabajo coordinado, brigadistas y bomberos lograron circunscribir el avance del fuego en la región, aunque las labores preventivas seguirán durante los próximos días

Guardar
Google icon
Las tareas de combate llevaron dos semanas (Foto: Gobierno de Salta)
Las tareas de combate llevaron dos semanas (Foto: Gobierno de Salta)

El incendio forestal que afectó a la localidad de Cafayate, en la provincia de Salta, logró la fase de contención tras más de dos semanas de trabajo de brigadistas, bomberos y recursos aéreos. Según informó el Ministerio de Seguridad de Salta, los focos activos se encuentran controlados, aunque los equipos siguen operando en sectores vulnerables para asegurar que no surjan reinicios del incendio.

El subsecretario de Defensa Civil, Juan Ignacio Vilchez, confirmó que los incendios “están en la fase de contención y circunscripción”. Aunque se mantiene el monitoreo permanente sobre algunos puntos con combustión subterránea, considerados de bajo riesgo de propagación. Las llamas arrasaron más de 220 hectáreas de bosques nativos en la zona de Finca El Monte y sectores de dunas protegidas. El avance del fuego, favorecido por ráfagas de viento zonda que superaron los 70 kilómetros por hora, obligó al despliegue de operativos de emergencia.

PUBLICIDAD

Tras un intenso despliegue de brigadistas y recursos aéreos, el fuego ya no representa riesgo de propagación en Cafayate
Tras un intenso despliegue de brigadistas y recursos aéreos, el fuego ya no representa riesgo de propagación en Cafayate

A raíz del desastre, el Concejo Deliberante de Cafayate declaró el Estado de Emergencia Ambiental por Incendios Forestales a principios de junio en todo el departamento por un plazo inicial de 18 meses. Durante toda la emergencia, equipos de la Dirección General de Seguridad Vial mantuvieron controles y asistencia en la ruta nacional 68, donde el humo y el polvo obligaron a cortes preventivos del tránsito.

El operativo incluyó la intervención de la Brigada Nacional Centro, los Bomberos Voluntarios de Cafayate, la Policía de Salta y el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), con el despliegue de aeronaves hidrantes para apoyar las tareas de control y extinción. Por otro lado, se inició una causa judicial tras una denuncia presentada por la intendenta de Cafayate, Rita Guevara, y apunta a determinar si el fuego tuvo origen natural, por negligencia o de manera intencional.

PUBLICIDAD

“La fiscalía y el Ministerio Público Fiscal de Salta están comprometidos desde el primer momento con la investigación para identificar a los responsables de este hecho tan lamentable”, afirmó la fiscal Sandra Rojas, quien confirmó que la investigación judicial por los incendios permanece abierta y busca identificar a los responsables.

Las autoridades locales y provinciales solicitaron al Gobierno de Salta fondos extraordinarios y asistencia técnica para enfrentar la emergencia y avanzar en la remediación ambiental. El ministro de Seguridad y Justicia de Salta, Gaspar Solá Usandivaras, explicó el severo daño ambiental: “Estos bosques son protectores del avance de los médanos, reguladores de temperatura y lluvia; es parte del ecosistema muy finito que tenemos acá”.

Dos bomberos con cascos amarillos y uniformes de protección extinguen un incendio forestal, rociando agua sobre el suelo quemado y árboles carbonizados
Dos bomberos forestales trabajan arduamente para extinguir un incendio en la zona de Cafayate, Salta, rociando agua sobre la tierra quemada y los troncos humeantes.

Aunque no se registraron daños en viviendas ni pérdidas de animales, varios brigadistas sufrieron lesiones por quemaduras e inhalación de humo. El jefe de Bomberos Voluntarios, Gabriel Domingo, detalló: “Fueron quemaduras leves, pero quemaduras al fin, una gran inhalación de humo”.

Gabriel Domingo también advirtió que la alta temperatura del incendio produce esterilidad del suelo y una capa de ceniza que dificulta el retorno de nutrientes. “Para reforestar necesitaríamos planificar un sistema de riego, porque el recurso más escaso que tiene Cafayate es el agua”, indicó el jefe de bomberos.

Humo azul claro se eleva desde el suelo oscuro y quemado en un área de vegetación densa con árboles altos y secos, bajo un cielo despejado
El humo azulado se eleva sobre el terreno calcinado en Cafayate, Salta, tras los intensos incendios forestales que dejaron un rastro de destrucción.

El operativo contó con la colaboración del sector privado, empresas como Aguas del Norte y la comunidad cafayateña, que aportaron bombas y cisternas. El monitoreo se mantiene sobre puntos con combustión subterránea, catalogados de bajo riesgo de propagación, y una aeronave hidrante seguirá disponible en la zona hasta fin de mes para responder a posibles emergencias.

La extinción completa y el control total del fuego dependerán de las condiciones meteorológicas de las próximas semanas. El repliegue de la Brigada Forestal de Salta y el retorno a su base de los brigadistas nacionales se realizará de forma gradual. La emergencia deja en evidencia la vulnerabilidad ambiental de la región y la necesidad de reforzar la prevención y la respuesta ante futuros incendios.

Temas Relacionados

SaltaCafayateincendios forestalesfuegobomberosbosquesúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Encerrados, denustridos y golpeados: detuvieron a una madre y su pareja por maltrato infantil en Santa Cruz

Para pedir ayuda, una nena de 7 años se arrojó desde el balcón y alertó a los vecinos. El estado de salud de ambos era deplorable, por lo que tuvieron que ser internados de urgencia

Encerrados, denustridos y golpeados: detuvieron a una madre y su pareja por maltrato infantil en Santa Cruz

Condenan a prisión a un hombre en Catamarca por apuñalar a la perra de un vecino

Un vecino de la capital fue sentenciado a un mes de prisión tras herir gravemente a la mascota de su barrio. El tribunal dispuso detención inmediata luego de comprobar los hechos en juicio oral

Condenan a prisión a un hombre en Catamarca por apuñalar a la perra de un vecino

Brutal agresión a una docente de Moreno: una madre la insultó, empujó y golpeó cuando asistió a una reunión

Las autoridades de un colegio primario de La Reja denunciaron a la agresora, quien ingresó al establecimiento insultando al personal. La directora también resultó herida

Brutal agresión a una docente de Moreno: una madre la insultó, empujó y golpeó cuando asistió a una reunión

Una mujer resultó gravemente herida tras ser atacada por su compañera de habitación en La Pampa

Ocurrió en una vivienda que sirve de refugio en la localidad de General Pico. Ambas se encuentran en situación de vulnerabilidad

Una mujer resultó gravemente herida tras ser atacada por su compañera de habitación en La Pampa

Detuvieron a un hombre que amenazó al personal de un municipio de Entre Ríos y llegó hasta el despacho del intendente

El detenido habría exigido hablar con el jefe comunal Domingo Daniel Rossi y habría tenido actitudes violentas contra los empleados y el mobiliario municipal

Detuvieron a un hombre que amenazó al personal de un municipio de Entre Ríos y llegó hasta el despacho del intendente

DEPORTES

Se define el rival de Argentina en 16avos de final del Mundial 2026: la calculadora de España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita

Se define el rival de Argentina en 16avos de final del Mundial 2026: la calculadora de España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita

El misterio de “Odin” que rodea a Erling Haaland y su pareja Isabela Haugseng Johansen en medio del Mundial 2026

“Festejando juntos una vez más”: Antonia Farías, la cocinera de Argentina que comparte cumpleaños con Messi y lo motiva con su mejor plato

El maleficio que arrastra la selección uruguaya sin Luis Suárez en el once titular y que buscará romper ante España

Fue un héroe de Francia en el Mundial 1998, pero se alejó de sus compañeros y hoy dedica su vida a vender piscinas: “Lo extrañamos”

TELESHOW

Sofía Jujuy sobre los insultos que recibe en el Mundial: “¿Qué hice tan grave para recibir esta violencia?"

Sofía Jujuy sobre los insultos que recibe en el Mundial: “¿Qué hice tan grave para recibir esta violencia?"

Daniela Celis impactó con un look a pura sensualidad tras su separación de Nick Sícaro: la audaz producción en topless

100% Lucha, otra vez de luto: murió Sergio Carelli, conocido como Gorutta Jones en el ciclo de TV

Marcelo Tinelli se reencontró con Nanci Guerrero: el recuerdo del hit “Zanahoria” y la cámara oculta en Ritmo de la noche

El divertido ida y vuelta de Sabrina Rojas y Pepe Chatruc: “Soy una tóxica recuperada, mi amor”

INFOBAE AMÉRICA

Rafael Grossi confirmó que mantuvo conversaciones con Irán y aseguró que será necesaria una verificación nuclear “muy rigurosa”

Rafael Grossi confirmó que mantuvo conversaciones con Irán y aseguró que será necesaria una verificación nuclear “muy rigurosa”

La crisis del turismo en Cuba golpea los ingresos de los trabajadores estatales y privados

Santiago Peña se reunió con representantes del FMI en la antesala a la cumbre del Mercosur con líderes regionales

El dictador Kim Jong-un supervisó pruebas de armamento y llamó a reforzar la “postura letal y destructiva” del Ejército norcoreano

Israel y Líbano extienden la quinta ronda de conversaciones en Washington sin un acuerdo sobre una retirada parcial del sur libanés