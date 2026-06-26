Los focos de incendio que quemaron más de 200 hectáreas están contenidos en Cafayate

Las tareas de combate llevaron dos semanas (Foto: Gobierno de Salta)

El incendio forestal que afectó a la localidad de Cafayate, en la provincia de Salta, logró la fase de contención tras más de dos semanas de trabajo de brigadistas, bomberos y recursos aéreos. Según informó el Ministerio de Seguridad de Salta, los focos activos se encuentran controlados, aunque los equipos siguen operando en sectores vulnerables para asegurar que no surjan reinicios del incendio.

El subsecretario de Defensa Civil, Juan Ignacio Vilchez, confirmó que los incendios “están en la fase de contención y circunscripción”. Aunque se mantiene el monitoreo permanente sobre algunos puntos con combustión subterránea, considerados de bajo riesgo de propagación. Las llamas arrasaron más de 220 hectáreas de bosques nativos en la zona de Finca El Monte y sectores de dunas protegidas. El avance del fuego, favorecido por ráfagas de viento zonda que superaron los 70 kilómetros por hora, obligó al despliegue de operativos de emergencia.

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Tras un intenso despliegue de brigadistas y recursos aéreos, el fuego ya no representa riesgo de propagación en Cafayate

A raíz del desastre, el Concejo Deliberante de Cafayate declaró el Estado de Emergencia Ambiental por Incendios Forestales a principios de junio en todo el departamento por un plazo inicial de 18 meses. Durante toda la emergencia, equipos de la Dirección General de Seguridad Vial mantuvieron controles y asistencia en la ruta nacional 68, donde el humo y el polvo obligaron a cortes preventivos del tránsito.

El operativo incluyó la intervención de la Brigada Nacional Centro, los Bomberos Voluntarios de Cafayate, la Policía de Salta y el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), con el despliegue de aeronaves hidrantes para apoyar las tareas de control y extinción. Por otro lado, se inició una causa judicial tras una denuncia presentada por la intendenta de Cafayate, Rita Guevara, y apunta a determinar si el fuego tuvo origen natural, por negligencia o de manera intencional.

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“La fiscalía y el Ministerio Público Fiscal de Salta están comprometidos desde el primer momento con la investigación para identificar a los responsables de este hecho tan lamentable”, afirmó la fiscal Sandra Rojas, quien confirmó que la investigación judicial por los incendios permanece abierta y busca identificar a los responsables.

Las autoridades locales y provinciales solicitaron al Gobierno de Salta fondos extraordinarios y asistencia técnica para enfrentar la emergencia y avanzar en la remediación ambiental. El ministro de Seguridad y Justicia de Salta, Gaspar Solá Usandivaras, explicó el severo daño ambiental: “Estos bosques son protectores del avance de los médanos, reguladores de temperatura y lluvia; es parte del ecosistema muy finito que tenemos acá”.

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Dos bomberos forestales trabajan arduamente para extinguir un incendio en la zona de Cafayate, Salta, rociando agua sobre la tierra quemada y los troncos humeantes.

Aunque no se registraron daños en viviendas ni pérdidas de animales, varios brigadistas sufrieron lesiones por quemaduras e inhalación de humo. El jefe de Bomberos Voluntarios, Gabriel Domingo, detalló: “Fueron quemaduras leves, pero quemaduras al fin, una gran inhalación de humo”.

Gabriel Domingo también advirtió que la alta temperatura del incendio produce esterilidad del suelo y una capa de ceniza que dificulta el retorno de nutrientes. “Para reforestar necesitaríamos planificar un sistema de riego, porque el recurso más escaso que tiene Cafayate es el agua”, indicó el jefe de bomberos.

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El humo azulado se eleva sobre el terreno calcinado en Cafayate, Salta, tras los intensos incendios forestales que dejaron un rastro de destrucción.

El operativo contó con la colaboración del sector privado, empresas como Aguas del Norte y la comunidad cafayateña, que aportaron bombas y cisternas. El monitoreo se mantiene sobre puntos con combustión subterránea, catalogados de bajo riesgo de propagación, y una aeronave hidrante seguirá disponible en la zona hasta fin de mes para responder a posibles emergencias.

La extinción completa y el control total del fuego dependerán de las condiciones meteorológicas de las próximas semanas. El repliegue de la Brigada Forestal de Salta y el retorno a su base de los brigadistas nacionales se realizará de forma gradual. La emergencia deja en evidencia la vulnerabilidad ambiental de la región y la necesidad de reforzar la prevención y la respuesta ante futuros incendios.

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