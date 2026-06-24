Crimen y Justicia

Femicidio de Agostina Vega: quién es la cuarta sospechosa de la familia y cuál es su vínculo con Barrelier

La abogada del padre de la víctima adelantó que impulsa la imputación de una mujer por un eventual encubrimiento en la causa. “Sabe mucho más de lo que dice”, aseguró

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Claudio Barrelier, Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani, los acusados del crimen de Agostina Vega portada
Los detenidos hasta el momento son Claudio Barrelier, Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani.

La investigación por el femicidio de Agostina Vega podría sumar una cuarta imputación a las ya dictadas contra Claudio Barrelier, Osvaldo Fasetta y Soledad Andreani.

Según pudo saber Infobae, la querella que representa a Gabriel Vega, padre de la víctima, apunta a una mujer del entorno de Barrelier -principal acusado-, de quien sospechan que tuvo un rol relevante en la causa y le atribuyen que “sabe mucho más de lo que dice”.

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Según confirmó este miércoles la abogada Fernanda Alaniz a este medio, en las últimas horas solicitó nuevas medidas de prueba y pericias contra Marianela Palmero, la mujer de Barrelier y madre de su hija. Juntos convivían en la casa de barrio Cofico donde ocurrió el femicidio.

La sospecha se centra en que Palmero se encontraba dentro de la vivienda al momento del crimen, por lo que la querella considera difícil que no haya visto o escuchado nada de lo ocurrido.

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“Estuvo presente en la casa cuando se cometió el hecho y yo no descarto que haya escuchado algo”, sostuvo la letrada en los últimos días, en declaraciones a Canal 10 de Córdoba. Y agregó: “Hoy la prueba me demuestra que esta mujer sabe mucho más de lo que dice y tiene muchas contradicciones que son dignas de investigación”.

En ese contexto, buscarán determinar qué conocimiento tuvo de los hechos y si le cabe algún grado de responsabilidad penal. La hipótesis que impulsan es la de un presunto encubrimiento agravado.

Una extrabajadora del bar Wachitas sostuvo en declaraciones a Arriba Córdoba que Palmero era conocida como “La Gringa Ludmila” y que trabajaba en ese establecimiento, donde se encargaba de servir vino y limpiar mesas.

En una entrevista con este medio, Viviana Brizuela -la madre de Barrelier- habló también sobre Marianela. Según confirmó, la mujer no solo vivía en la casa de los hechos sino que estaba allí cuando la Policía realizó los allanamientos. “Está destruida”, resumió horas después del hallazgo del cuerpo.

La madre del acusado aseguró que su nuera tampoco lograba comprender lo ocurrido. “No entiende. Nadie entiende nada”, repitió.

Agostina Vega, la adolescente de 14 años que encontraron tras una semana de búsqueda en Córdoba
Para el Ministerio Público Fiscal Barrelier engañó a Agostina, abusó de ella y la estranguló.

La semana pasada, Jorge Cassini, defensor de Barrelier, confirmó que agravaron la imputación de su defendido y ahora lo acusan de homicidio triplemente calificado por alevosía, criminis causae y por mediar violencia de género, figura contemplada como femicidio.

Para el Ministerio Público Fiscal Barrelier engañó a Agostina, abusó de ella y la estranguló para ocultar el ataque. Luego, intentó desaparecer el cuerpo con el objetivo de lograr su impunidad.

Además de él, hay otro dos detenidos. El segundo imputado es Osvaldo Fasetta, quien se encuentra acusado de encubrimiento agravado en contexto de violencia de género. El hombre, de 47 años, residía en una habitación ubicada en la vivienda de barrio Cofico donde, según la hipótesis de la fiscalía, Claudio Barrelier asesinó a la adolescente de 14 años.

Por ese motivo, para los investigadores resulta poco probable que no haya advertido movimientos o ruidos dentro de la casa.

A su vez, los investigadores buscan determinar si fue él quien mantuvo contacto con la madre de Agostina, Melisa Heredia, durante las primeras horas de la búsqueda de la joven. Según la hipótesis de la fiscalía, Fassetta podría estar detrás de una serie de llamados y mensajes enviados a la mujer con el aparente objetivo de llevar tranquilidad mientras la menor ya era intensamente buscada. Entre esos contactos figura una comunicación en la que una voz masculina le decía: “Quedate tranquila, te la tenemos dormidita”.

Por su parte, una de las exparejas de Barrelier, Soledad Andreani, se encuentra acusada también de encubrimiento agravado. La Justicia cree que la mujer le prestó a Barrelier el Ford Ka que utilizó para descartar el cuerpo de la adolescente en barrio Ampliación Ferreyra, en Córdoba.

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