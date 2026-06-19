Crimen y Justicia

Un móvil policial chocó contra dos motos y un colectivo: dejó dos muertos y una niña herida

Una patrulla de la policía de la provincia de Santiago del Estero embistió a una familia que circulaba en moto, causando la muerte de dos adultos y lesiones graves a su hija de ocho años

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El móvil de la Unidad de Situaciones de Alto Riesgo fue peritado tras protagonizar el siniestro que dejó dos víctimas fatales y una menor herida (Fuente: El Liberal)
El móvil de la Unidad de Situaciones de Alto Riesgo fue peritado tras protagonizar el siniestro que dejó dos víctimas fatales y una menor herida (Fuente: El Liberal)

La noche del jueves 18 de junio, un móvil de la Unidad de Situaciones de Alto Riesgo (USAR) de la Policía de Santiago del Estero impactó contra una motocicleta en la que viajaba una familia, provocando la muerte de dos adultos y lesiones graves a una menor de ocho años. El hecho, ocurrió aproximadamente a las 22.40. en la zona norte de la capital santiagueña y desencadenó una fuerte conmoción social.

Según informó El Liberal, las víctimas fatales fueron identificadas como Johana Elizabeth Ibáñez, de 38 años y embarazada, y Sergio Gordillo, de 40 años, ambos residentes del barrio Belén. La familia transitaba en motocicleta cuando el vehículo policial los embistió en la intersección de las calles Antenor Álvarez y Lugones, lo que ocasionó lesiones fatales a los adultos y heridas de gravedad a su hija de 8 años.

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La menor fue la única sobreviviente de la familia y fue trasladada al Centro Provincial de Salud Infantil (CePSI), donde quedó internada y bajo observación médica. Los equipos de emergencia la asistieron en el lugar y luego, una joven de 20 años, identificada como testigo directa del accidente, acompañó a la menor durante el traslado y permaneció junto a ella en el centro de salud, brindando contención en las primeras horas posteriores al hecho.

Por su parte, el móvil policial que impactó contra la moto -provocando el accidente donde falleció la pareja- continuó su recorrido por la calle Antenor Álvarez y colisionó con otro motociclista y un colectivo sobre la avenida Belgrano. Los motivos por los cuales el móvil policial no se detuvo tras el primer choque no fueron esclarecidos.

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El impacto del móvil policial no solo afectó a la motocicleta familiar, sino también a otro motociclista y un colectivo urbano (Fuente: El Liberal)
El impacto del móvil policial no solo afectó a la motocicleta familiar, sino también a otro motociclista y un colectivo urbano (Fuente: El Liberal)

La magnitud del siniestro requirió un amplio despliegue de recursos de seguridad y personal de emergencia. Las autoridades establecieron un cordón de seguridad y restringieron el acceso al área para preservar la escena y facilitar las pericias. La Justicia intervino de inmediato y dispuso la detención de los dos efectivos que se encontraban a bordo del móvil policial.

Los detenidos fueron identificados como Jonathan Giménez y Nahuel Salto. A ambos se les realizó un control de alcoholemia, cuyos resultados aún se aguardan. Los investigadores trabajan para determinar las causas que llevaron a que el vehículo policial impactara primero contra la motocicleta familiar y luego siguiera su trayecto hasta colisionar con otros vehículos.

Los dos efectivos que lo conducían fueron sometidos a un test de alcoholemia tras el choque fatal (Fuente: El Liberal)
Los dos efectivos que lo conducían fueron sometidos a un test de alcoholemia tras el choque fatal (Fuente: El Liberal)

El hecho generó interrogantes en la comunidad y entre los familiares de las víctimas, quienes esperan respuestas sobre lo sucedido. La escena fue preservada para el trabajo de los peritos y que la investigación judicial busca establecer la responsabilidad de los agentes involucrados. El caso particular de la menor, Briana Gordillo, ha despertado una ola de solidaridad en redes sociales y entre los vecinos del barrio Belén, quienes han seguido de cerca la evolución de su estado de salud.

El despliegue policial y de emergencias fue acompañado por la presencia de familiares, vecinos y testigos, quienes colaboraron con las autoridades y brindaron apoyo a la menor sobreviviente. El Liberal remarcó que la conmoción por el hecho se extendió durante toda la noche y la madrugada, y que la investigación continuará en los próximos días a la espera de los resultados de las pericias.

La muerte de Johana Elizabeth Ibáñez y Sergio Gordillo se suma a una serie de siniestros viales recientes en la provincia, en los que han resultado involucrados tanto vehículos particulares como móviles oficiales. En marzo de este año, un policía fue detenido acusado de atropellar y abandonar a una mujer en la Ruta 21, a la altura de Bayo Muerto, en el departamento Banda. En ese caso, el agente, que prestaba servicio en la Comisaría 22 de Monte Quemado, habría intentado ocultar la camioneta utilizada y modificarla para borrar las huellas del choque.

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