Buscan a una mujer de 32 años que desapareció tras salir de un centro de rehabilitación en Córdoba

Anabel Abigail Mendoza fue vista por última vez el 13 de junio y denunciaron su desaparición

Una mujer de 32 años, identificada como Anabel Abigail Mendoza, se encuentra desaparecida tras ser vista por última vez desde el 13 de junio. La mujer habría abandonado por sus propios medios la Fundación “Reto a la Vida” de la ciudad de Córdoba, una institución dedicada a la atención y acompañamiento de personas con problemas de adicciones, situada en el barrio Guiñazú. Tras retirarse de las instalaciones ese día, no se registraron nuevos contactos ni señales que permitan establecer su ubicación actual.

La Fundación Reto a la Vida trabaja con pacientes en situaciones diversas y suele ofrecer programas de rehabilitación y reinserción social, lo que lleva a que los equipos de búsqueda consideren todas las posibilidades en torno a la desaparición de la joven. Anabel Abigail Mendoza es oriunda de la provincia de la provincia de Santa Fe y, al momento de su desaparición, vestía una calza negra y una campera blanca.

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Además, la información oficial detalla que la mujer vive gran parte del tiempo en situación de calle, lo que añade preocupación sobre su estado actual y dificulta las tareas de localización. Las circunstancias en las que Mendoza salió del establecimiento, sumadas a su contexto personal, incrementaron la preocupación de familiares, amigos y autoridades.

La Fiscalía del Distrito 3 Turno 5 de Córdoba solicitó colaboración a la comunidad para dar con su paradero y buscan cualquier dato sobre dónde podría estar Anabel Abigail Mendoza para asistir a los equipos de trabajo que intentan ubicar a la mujer de 32 años.

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Anabel Mendoza fue vista por última vez tras abandonar la Fundación Reto a la Vida en Córdoba (Google Maps)

Desde el Ministerio Público Fiscal se indicó que cualquier persona que pueda aportar datos sobre el paradero de Anabel Mendoza debe comunicarse con la Unidad Judicial 17, con sede en Juan B. Justo 6900. También se puede comunicar a través de los teléfonos 4332810/11, 4481016, o el interno 34321. Por otro lado, se puede brindar información en cualquier dependencia policial o judicial de la provincia.

La información sobre la desaparición fue difundida rápidamente por medios y organismos oficiales, dado que se trata de una persona considerada vulnerable por su contexto social. Las autoridades mantienen activo el pedido de búsqueda. Los organismos judiciales subrayaron que las primeras horas desde la desaparición son claves para los operativos de búsqueda.

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La rapidez en la denuncia permite que los organismos judiciales y policiales activen de inmediato el protocolo de búsqueda, difundan los datos y la imagen de la persona desaparecida y coordinen acciones con otras dependencias y organizaciones sociales. Este accionar temprano puede marcar la diferencia a la hora de recolectar testimonios, registrar imágenes de cámaras de seguridad y evitar que se pierdan indicios valiosos.

El Ministerio Público Fiscal y organismos de derechos humanos insisten en que no es necesario esperar 24 ni 48 horas para reportar una desaparición: cualquier persona que advierta la ausencia repentina o inusual de un familiar, amigo o conocido debe acercarse de inmediato a la dependencia más cercana. La denuncia puede realizarse en comisarías, fiscalías, unidades judiciales o incluso a través de líneas telefónicas habilitadas para emergencias.

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La experiencia de los equipos de investigación demuestra que la colaboración temprana del entorno y la comunidad tiene un impacto directo en la efectividad de los operativos y en la posibilidad de encontrar a la persona en el menor tiempo posible. Por ello, la consigna de los organismos es clara: “ante la duda, denunciar de inmediato”.

En paralelo, organismos especializados recuerdan que la visibilidad pública es una herramienta fundamental para acelerar las búsquedas. Por eso, familiares, amistades y organizaciones sociales insisten en compartir la información de Anabel Mendoza en todos los canales posibles, con la esperanza de que alguna persona pueda aportar información clave para dar con su paradero.

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