Crimen y Justicia

Santa Fe: abusó sexualmente de sus sobrinos durante 20 años, lo denunciaron y ahora fue detenido

La investigación sostiene que al menos siete niños, actualmente mayores de edad, fueron víctimas de los abusos. El acusado, que era policía al momento de los hechos, quedó arrestado con prisión preventiva

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MPA SANTA FE
El MPA de Santa Fe se encuentra a cargo de la investigación (Maps)

Una investigación de la Justicia de Santa Fe destapó un horror dentro de una familia de la ciudad capital: un policía de la provincia habría abusado sexualmente de al menos siete sobrinos menores de edad. Ahora, la Justicia le dictó la prisión preventiva.

De acuerdo con el expediente, los abusos sexuales habrían ocurrido desde mediados de la década de 1990 hasta 2014, es decir, durante aproximadamente 20 años. Algunas de las víctimas habrían sido abusadas “desde que eran muy pequeñas, en reiteradas oportunidades y durante años”.

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Las víctimas -sobrinos del presunto abusador- son hermanos y los investigadores creen que el policía utilizó estrategias de manipulación “para generarles confusión, culpabilización y autoresponsabilización”.

Además, si bien todos ellos ya son mayores de edad y la mayoría pudo declarar, las fuentes señalaron que “les costó muchísimo poder hablar e incluso poner en palabras las pretensiones que tenían”.

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Fuentes allegadas al caso confirmaron a Infobae que las víctimas del acusado, identificado con las iniciales R.M.L., son cuatro nenes y tres nenas de su círculo familiar.

“Si bien la Defensa planteó la prescripción de los ilícitos, el juez entendió que uno de los hechos no estaría prescripto, razón por la cual consideró que podía analizar el objeto de la audiencia, que era la imputación y el pedido de la cautelar”, indicó al respecto Vivian Galeano, la fiscal a cargo del expediente.

La medida cautelar contra el acusado, de 41 años, fue dispuesta por el juez Nicolás Falkenberg a pedido de Galeano y del fiscal Ezequiel Hernández, durante una audiencia realizada este martes por la tarde en los Tribunales de Santa Fe.

En relación con el planteo de la defensa sobre la prescripción de los hechos debido al tiempo transcurrido, Galeano explicó que el magistrado tomó en consideración uno de los episodios denunciados y concluyó que, al momento en que habría ocurrido ese abuso, ya se encontraba vigente la ley Piazza.

El imputado era policía en los Tribunales de Santa Fe.
El imputado era policía en los Tribunales de Santa Fe.

“(La normativa) habilita a las personas que fueron víctimas de este tipo de delitos cuando fueron menores de edad, a denunciar cuando son mayores”, explicó la fiscal al respecto.

A partir de ese análisis, el juez entendió que al menos uno de los hechos investigados no se encontraba prescripto y que, por lo tanto, estaban reunidos los requisitos necesarios para dictar la prisión preventiva del acusado.

Una de las razones por las que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) solicitó la prisión preventiva es que el imputado se desempeñaba como policía en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. Según advirtieron los investigadores, por las características de su trabajo mantenía contacto con menores de edad que habían sido víctimas de abusos.

“Por sus funciones, podría tener contacto con niños, niñas y adolescentes cuando, por ejemplo, se realiza una entrevista en Cámara Gesell”, precisó la fiscal. Asimismo, la funcionaria consideró que “podría haber más víctimas”.

En paralelo, las autoridades continúan analizando la información obtenida a partir de los elementos secuestrados en la vivienda del acusado.

La acusación

A partir de las pruebas reunidas durante la investigación, al policía se le atribuyeron distintos delitos sexuales en perjuicio de las siete víctimas. En uno de los casos, fue imputado por “abuso sexual con acceso carnal”; en cinco, por “abuso sexual gravemente ultrajante agravado”; y en el restante, por “abuso sexual simple agravado”.

Según la acusación, en todos los hechos concurre la agravante de que el imputado era el encargado de la guarda de los niños y niñas al momento en que habrían sido cometidos los abusos.

Además, en los siete casos, la representante del MPA le atribuyó la autoría del delito de “promoción a la corrupción de menores agravado”, tanto por su rol como responsable de la guarda de las víctimas como porque estas eran menores de 13 años.

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