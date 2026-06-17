Brutal ataque a un adolescente en Neuquén: lo emboscaron a la salida de un boliche y le dieron una golpiza

un joven salía de un boliche en Neuquén, lo emboscaron de atrás y le dieron una brutal golpiza

La pequeña ciudad de Centenario, ubicada al sur del valle del río Neuquén, frente a la localidad rionegrina de Cinco Saltos, fue escenario este domingo de un nuevo ataque en patota a la salida de un boliche. En esta oportunidad, un grupo de chicos emboscó por la espalda a un adolescente de 16 años y, por causas que aún se encuentran bajo investigación, le propinaron una feroz golpiza.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que el violento episodio se registró alrededor de las 6 de la madrugada en las puertas de Steel, un local bailable ubicado en el cruce de Paraguay y Ruta 7, justo en la primera rotonda de Centenario.

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El video que encabeza esta nota, filmado por un testigo del hecho, muestra que la víctima fue abordada por al menos cinco personas, todos menores, cuando salía de bailar.

Sin mediar palabras, los agresores se abalanzaron sobre el chico, lo arrojaron al asfalto y le dieron golpes de puño y patadas en la cabeza, a pesar de que se encontraba totalmente indefenso.

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La víctima fue rodeada por al menos cinco menores que le dieron una brutal golpiza en la vía pública.

En ese contexto, uno de los atacantes arrastró unos metros al damnificado y empezó a darle golpes en el rostro. “Dejalo, dejalo”, se escucha que el golpeador le dice a uno de sus cómplices, justo cuando intentaba sumarse al brutal castigo.

Tras unos segundos, una chica que observaba cómo se desarrollaba el hecho intervino para disuadir a los violentos. “¡Soltalo, soltalo!“, le llegó a suplicar al agresor, a quien algunos de los presentes apodaban ”Santi".

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Finalmente, algunos de los amigos del atacante lograron frenarlo en plena golpiza y la víctima pudo reincorporarse por sus propios medios.

El joven atacado sufrió lesiones en el cuello y en uno de sus pómulos, pero se encuentra fuera de peligro.

Según confiaron fuentes del caso a este medio, el menor no supo determinar los motivos que desencadenaron el ataque en patota.

En diálogo con este medio, el comisario inspector Néstor Catalán, coordinador de la Dirección Seguridad Confluencia, confirmó que las autoridades no intervinieron en el momento del hecho porque no se radicó una denuncia inmediata, sino que tomaron conocimiento del caso a partir de las grabaciones que se viralizaron en las redes sociales.

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La víctima sufrió una lesión en el cuello y un hematoma en uno de sus pómulos, mientras que los padres de los agresores se pusieron en contacto con la denunciante, la madre del damnificado, y quedaron a disposición para lo que pudieran necesitar a futuro.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía de Delitos Juveniles.