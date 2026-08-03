Qué dijo Cavallo sobre el proyecto de Milei para reformar la Carta Orgánica del Banco Central

Cavallo respaldó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central impulsada por el Gobierno, aunque reclamó dos modificaciones adicionales.

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El economista Domingo Cavallo se refirió al proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central impulsado por el presidente Javier Milei y sostuvo que la iniciativa recupera, con mayor precisión que en el pasado, los lineamientos de la reforma aprobada en 1992. Según explicó en su blog, el proyecto establece que “el objetivo excluyente de la política monetaria debe ser la defensa del valor del Peso y se prohíbe el financiamiento monetario del déficit fiscal”.

El ex ministro de Economía destacó además que la propuesta prevé consecuencias penales para quienes incumplan esos principios. “Es muy importante que este proyecto someta al Código Penal las acciones políticas que llevan a violaciones de estos dos principios”, escribió. A esto sumó que el texto avanza en la definición y el resguardo de la independencia del Banco Central, un punto que, según señaló, es reclamado “de manera generalizada” por los economistas que siguen la política monetaria en la mayoría de los países con economías de mercado.

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Sobre el conjunto de estas modificaciones, Cavallo fue categórico: “Esta reforma va en la dirección correcta”. Sin embargo, planteó que el proyecto resulta incompleto si el objetivo del Gobierno es avanzar hacia una convivencia libre entre el peso y el dólar, tal como había sido planteado durante la campaña presidencial de Milei.

Las dos propuestas de Cavallo

Para el ex ministro, si el propósito final es “la libre competencia entre el peso y el dólar (como lo había prometido el Presidente en su campaña electoral), la reforma debería complementarse con dos disposiciones adicionales: la primera, debería declararse al dólar moneda de curso legal con las mismas propiedades que el peso; la segunda, debería prohibirse la introducción de restricciones al movimiento de capitales, sujetando a quienes violen esta prohibición a las mismas sanciones que a los que provean financiamiento monetario al déficit fiscal”.

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Cavallo propuso otorgarle al dólar el mismo estatus legal que el peso como condición para avanzar hacia la libre competencia de monedas. (Freepik)

De esta manera, Cavallo propuso dos modificaciones concretas al proyecto oficial. La primera consiste en otorgarle al dólar el estatus de moneda de curso legal, en igualdad de condiciones que el peso. La segunda apunta a impedir por ley que en el futuro se reintroduzcan restricciones cambiarias, equiparando esa eventual violación a la que implicaría financiar el déficit fiscal con emisión monetaria.

Según explicó, la combinación de ambas medidas sería lo que le daría sentido pleno a la reforma en términos de competencia de monedas. “La disposición que declare al dólar moneda de curso legal junto a la disposición de que exista libre movimiento de capitales, sin restricciones cambiarias ni presentes ni futuras, haría que la reforma constituya el marco legal para un sistema eficaz de competencia de monedas”, afirmó.

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El respaldo de Horacio Liendo

En ese mismo texto, Cavallo mencionó el aporte de Horacio Liendo, a quien describió como el autor intelectual del marco legislativo que organizó el sistema monetario, cambiario y financiero vigente entre 1991 y 2001. Contó que Liendo escribió un libro titulado “Moneda estable”, que Cavallo prologó pero que todavía no fue publicado, y remarcó que sin ese tipo de respaldo intelectual no habría sido posible implementar la convertibilidad en 1991 ni sería posible avanzar hoy hacia un nuevo sistema monetario.

Cavallo expresó su deseo de que, en el marco del debate parlamentario por la nueva Carta Orgánica, tanto el Poder Ejecutivo como el Congreso tengan en cuenta las sugerencias de Liendo, y pidió que acelere la publicación de su libro.

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La idea de la competencia de monedas

Cavallo vinculó su propuesta con lo que, a su entender, fue la intención original de Milei cuando hablaba de dolarización durante la campaña. “Siempre interpreté que la competencia de monedas era la idea que Milei tenía cuando hablaba de ‘dolarización’”, sostuvo. Explicó que, al proponer la desaparición del peso y su reemplazo por el dólar, el objetivo era eliminar por completo la inflación, tal como lo habían logrado países que resignaron sus monedas nacionales, entre ellos Panamá, El Salvador, Ecuador y los integrantes de la eurozona, o que sujetaron su moneda a reglas de emisión estrictas, como Hong Kong, los países bálticos y Bulgaria.

El ex ministro sostuvo que la convertibilidad de los años 90 fue, en los hechos, un sistema de competencia de monedas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese punto, Cavallo trazó un paralelismo con la experiencia argentina de los años noventa. “El régimen de convertibilidad de la década del 90 fue un sistema de competencia de monedas”, definió. Según su interpretación, ese esquema permitió durante una década la circulación conjunta y en igualdad de condiciones del peso y el dólar, en un modelo similar al que ahora, a su juicio, debería consolidarse a través de la reforma del Banco Central.

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La pregunta de Georgieva y el caso de Bulgaria

En su texto, Cavallo también hizo referencia a la visita reciente de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, durante la cual, en un encuentro con empresarios en Buenos Aires, preguntó por qué había terminado la convertibilidad en la Argentina después de diez años de vigencia. Cavallo señaló que esa pregunta no obtuvo una respuesta clara en el momento.

A partir de ese episodio, el ex ministro utilizó como referencia la experiencia de Bulgaria, país de origen de Georgieva, que introdujo en 1997 una reforma monetaria, cambiaria y financiera. Según explicó, esa reforma “resultó exitosa y se mantuvo 29 años hasta el ingreso del país al Euro”. Cavallo repasó que ese régimen había logrado eliminar la alta inflación de manera permanente, sostener el crecimiento económico y sortear la crisis internacional de 2008 y 2009, hasta desembocar finalmente en la incorporación de Bulgaria a la moneda europea.

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El economista utilizó ese antecedente para plantear un interrogante sobre el caso argentino: qué es necesario garantizar para que una reforma de estabilización, como la que impulsa el Gobierno de Milei, pueda sostenerse en el tiempo y no repetir lo ocurrido con la convertibilidad, que finalizó tras una década de vigencia. En ese sentido, remarcó que “la reforma monetaria tiene tanta relevancia como la reforma fiscal” en el proceso de estabilización que atraviesa el país.