Aumenta la violencia en Bolivia: nueve asesinatos en cinco días tras otros dos ataques armados

La estancia de la localidad de San Matías, en Bolivia, en la que se cometieron cuatro asesinatos el pasado miércoles

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Con dos asesinatos ocurridos este domingo subió a nueve la cifra de víctimas en ataques armados en menos de una semana en Bolivia y un contingente de 200 policías se movilizó para reforzar la vigilancia en poblaciones fronterizas donde se registraron algunos crímenes.

De los dos episodios más recientes, el primero se registró durante la madrugada del domingo en un local nocturno de Santa Cruz de la Sierra, donde el brasileño Dennis F. de O., de 36 años, fue asesinado con siete disparos por un hombre que huyó luego de abrir fuego. El ataque dejó además dos personas heridas.

En el segundo caso, Dagner P., un veterinario de 40 años, murió acribillado fuera de su domicilio en la localidad de San Ignacio de Velasco, a casi 500 kilómetros al este de la capital cruceña. Según testigos consultados por medios locales, los dos atacantes retornaron al lugar luego de los primeros tiros para volver a disparar contra la víctima. Después, se fugaron en motocicletas.

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Policías realizan operativos luego de que un hombre de 40 años fuera asesinado a tiros en la localidad de San Ignacio de Velasco, al este de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

Los dos crímenes se enmarcan en una ola de violencia que suma nueve víctimas en cinco días. La semana pasada, entre el miércoles y viernes, murieron siete personas: cuatro en un ataque armado en una estancia del municipio de San Matías, cerca de la frontera con Brasil; dos fueron decapitados en la localidad Yapacaní, en la carretera que une Santa Cruz con Cochabamba; y otros dos en Ascensión de la Frontera, entre ellos un subteniente de la Policía, identificado como Yerson Salazar, quien investigaba los cuatro asesinatos ocurridos la jornada anterior en San Matías.

El cuerpo del subteniente Salazar estuvo desaparecido durante dos días luego de la incineración del vehículo en el que se transportaba cuando fue atacado. Tras operativos de búsqueda, este sábado se encontraron los restos abandonados en otro predio y el domingo fueron trasladados a Santa Cruz de la Sierra donde este lunes se realizará el sepelio.

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En medio del aumento de la violencia presuntamente ligado a organizaciones del crimen organizado, la Policía desplegó más de 200 agentes para reforzar la seguridad en San Matías y San Ignacio, además de enviar grupos de élite para investigar los crímenes y hacer rastrillajes en busca de los atacantes.

El agente policial Yerson Salazar murió en una emboscada cuando investigaba cuatro asesinatos vinculados al crimen organizado. El vehículo en el que fue abatido fue luego incinerado por los atacantes.

Agustín López, alcalde de San Matías, la población fronteriza en la que solo en esta gestión hubo al menos seis ajustes de cuentas vinculados al narcotráfico, pidió mayor presencia del Estado e indicó que su municipio de más de 19.000 habitantes solo cuenta con 30 a 40 policías.

En ese contexto, los pedidos para reforzar la seguridad e implementar acciones para frenar la expansión de la violencia son crecientes. La presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, María René Álvarez, expresó su preocupación y pidió al Gobierno nacional fortalecer la seguridad, la inteligencia policial y la lucha contra el crimen organizado.

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Álvarez mencionó en una publicación difundida en redes sociales que se debe dar prioridad al fortalecimiento de la inteligencia policial, incrementar el control en zonas fronterizas y garantizar los recursos necesarios para la Policía y el Ministerio Público, entre otras acciones.

“La ciudadanía merece vivir en paz y con la certeza de que el Estado ejercerá plenamente su obligación de proteger la vida y la seguridad de todos”, agregó.