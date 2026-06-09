Crimen y Justicia

Era profesor de filosofía, invitó a una alumna a su casa y la violó: fue condenado a seis años de prisión

La víctima es una mujer con discapacidad que había sido alumna del acusado en un establecimiento educativo de Villa María

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establecimiento penitenciario n5 villa maria cordoba
El abusador cumplirá su condena en el Establecimiento Penitenciario N°5 de Villa María.

Un docente de la provincia de Córdoba fue condenado este lunes a seis años de prisión por abusar sexualmente de una alumna con discapacidad. El hombre, de 55 años, se encontraba detenido con prisión preventiva desde hacía casi un año.

La condena fue dictada por la Cámara del Crimen de Villa María, que encontró culpable a Oscar Fernando León del delito de “abuso sexual con acceso carnal”. Según informaron medios locales, la víctima es una mujer mayor de edad con discapacidad que había sido alumna del acusado.

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León era un reconocido politólogo y docente de la ciudad ubicada en el centro de la provincia de Córdoba. Al momento de su detención, se desempeñaba como profesor de Filosofía en un establecimiento educativo, donde tomó contacto con la víctima.

La causa comenzó a mediados de junio del año pasado, cuando la madre de la mujer radicó la denuncia ante las autoridades. A partir de entonces, la fiscal Juliana Companys encabezó una investigación que derivó en la detención del docente.

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Ministerio Público Fiscal de Córdoba
La víctima es una mujer mayor de edad con discapacidad que había sido alumna del acusado.

Desde entonces, León permanece alojado en el Establecimiento Penitenciario N° 5 de Villa María mientras avanzaba el proceso judicial en su contra.

De acuerdo con la acusación, el hombre invitó a la mujer a su domicilio, donde abusó sexualmente de ella. La investigación sostuvo que el docente se aprovechó de la discapacidad de la víctima y de su situación de vulnerabilidad para concretar el ataque.

Durante el juicio, el fiscal Francisco Márquez solicitó una pena de seis años de prisión al considerar que correspondía aplicar el mínimo previsto por la ley para este tipo de delito. En contraposición, la defensa de León pidió la absolución.

El abogado defensor, Alfonso Martín, argumentó que su cliente “no sabía” que el consentimiento de la mujer podía encontrarse condicionado por su discapacidad. Sobre esa base, solicitó que fuera absuelto por el beneficio de la duda.

Sin embargo, la jueza Edith Lezama de Pereyra rechazó los planteos de la defensa y resolvió condenar a León a seis años de prisión de cumplimiento efectivo por abuso sexual con acceso carnal. Tras el fallo, el docente continuará detenido en una unidad del Servicio Penitenciario provincial.

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