Asesinaron a un hombre en Córdoba y hay un sospechoso detenido

La vivienda donde encontraron muerto a un hombre está en calle Foresteri (Google Maps)

Un hombre fue hallado sin vida en una vivienda del barrio Villa El Libertador, en la ciudad de Córdoba, y hay un sospechoso detenido. La víctima tenía signos de violencia y golpes severos en la cabeza.

El episodio se registró en las últimas horas del jueves en la zona suroeste de la ciudad en una casa situada sobre la calle Forestieri al 5000. Según informaron fuentes de la policía de Córdoba, quienes arrivaron al domicilio junto al servicio de emergencias, cuyos profesionales constataron el fallecimiento de la víctima en el lugar, el golpe recibido por la víctima pudo haberle causado un edema cerebral, hematomas o un coma, que lo llevó a la muerte.

Los primeros exámenes médicos determinaron que el cuerpo presentaba un traumatismo de cráneo severo, lo que condujo a los investigadores a evaluar la hipótesis de un homicidio. Hasta el momento, no trascendieron las identidades de la víctima ni del detenido mientras continúan las tareas judiciales. Tampoco se dio a conocer si de la vivienda en donde encontraron el cadáver faltaba algún elemento de valor o personal de la víctima.

En el marco de la investigación, la Fiscalía dispuso la aprehensión de un hombre que se encontraba en las inmediaciones de la vivienda y el secuestro de una motocicleta que era utilizada por él, de acuerdo con lo que indicó El Doce. El sospechoso será indagado en las próximas horas.

La Policía de Córdoba indicó que el operativo se realizó en coordinación con el Ministerio Público Fiscal, que interviene en el caso para esclarecer las circunstancias del crimen y el vínculo entre los involucrados.

La Policía encontró el cadaver en el kilómetro 11

Mataron a un hombre en Córdoba y lo tiraron a un descampado

Hace menos de una semana, entontraron a un joven de 28 años muerto con varias heridas de bala en una zona rural del Camino Chacra de la Merced, también en la ciudad de Córdoba. El hallazgo se produjo en el kilómetro 11 de ese camino luego de una denuncia recibida a través del 911, que movilizó a personal policial y a un servicio de emergencias hasta el lugar. Aparentemente, habrían descartado el cuerpo en una zona descampada

Los profesionales que intervinieron confirmaron que el cuerpo presentaba múltiples impactos de arma de fuego, entre ellos en el dorsal izquierdo y en el ojo izquierdo lo que terminó con la vida de la víctima, de acuerdo con lo que determinaron las autoridades.

La Brigada de Investigaciones tomó la conducción de la causa y desplegó un operativo conjunto con efectivos de la localidad de Malvinas Argentinas. A partir de las primeras averiguaciones y tareas de rastreo, la Policía detuvo a un hombre de 55 años durante la noche del sábado, en una vivienda situada en la calle Los Crisantemos al 1700, en las afuera de la ciudad. Sobre el sospechoso pesaba un pedido de captura previo a su detención.

Hasta el momento, la Justicia no difundió las identidades del joven fallecido así como tampoco de detenido, al igual que en el reciente caso. Las autoridades trabajan en esclarecer el motivo del crimen y las circunstancias en que se produjo el ataque, sin que se hayan proporcionado detalles sobre la relación entre ambos o sobre posibles antecedentes previos. La investigación continúa con la recolección de pruebas y testimonios para determinar cómo se desarrollaron los hechos.

El área rural donde se realizó el hallazgo permanece bajo custodia policial, mientras se llevan adelante las diligencias correspondientes. El caso sigue bajo análisis judicial a la espera de avances en la causa y posibles novedades sobre la identidad de los involucrados y el móvil del homicidio.