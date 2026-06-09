Crimen y Justicia

Detuvieron otra vez al adolescente que participó en el crimen de Sebastián Villarreal

El menor, que suma decenas de causas, volvió a ser arrestado por robo junto a un mayor de edad. La normativa actual impidió su detención efectiva

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Adolescente detenido Sebastián Villarreal
El adolescente conocido como "El Orejudo" fue detenido nuevamente por un robo en Córdoba

La ciudad de Córdoba enfrenta una nueva crisis ligada a la seguridad y la respuesta judicial ante la reincidencia delictiva de menores. En las últimas horas del lunes, la Policía detuvo nuevamente al adolescente que, en febrero de 2024 y con solo 14 años, participó activamente en el asesinato de Sebastián Villarreal durante un asalto en barrio Yofre Norte.

El caso, que en su momento conmocionó a la opinión pública, vuelve a poner a prueba los límites del sistema judicial y el impacto de la legislación vigente sobre minoridad.

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Hoy, con 16 años, acumula un historial delictivo que incluye asaltos reiterados, exhibición de armas en redes sociales y la pertenencia a bandas organizadas para cometer robos urbanos.

La última detención se produjo en barrio General Paz, cuando vecinos denunciaron la presencia de cuatro jóvenes que intentaban ingresar a complejos habitacionales forzando portones. El grupo logró violentar un acceso en la calle México al 1150 y sustraer prendas de vestir, pero la rápida intervención policial permitió montar un operativo cerrojo y capturar a dos de los involucrados: un joven de 19 años, oriundo de barrio Yapeyú, y el adolescente de 16, conocido por su extenso prontuario.

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El ciclo de detenciones del menor comenzó tras el crimen de Villarreal, ocurrido en febrero de 2024. En esa oportunidad, el joven pasó solo unas semanas alojado en el Complejo Esperanza, ya que las leyes vigentes lo declaraban inimputable por su edad. Al poco tiempo, recuperó la libertad y volvió a las calles, donde sumó al menos cuatro detenciones consecutivas por robos y asaltos en distintos puntos de la capital cordobesa.

Según informó el portal Cadena3, durante este período, el adolescente se mostró activo en redes sociales, donde se lo pudo ver posando con armas de fuego, motos robadas y chalecos antibalas. Estas imágenes circularon ampliamente y alimentaron el debate sobre la impunidad y la exposición de conductas delictivas por parte de menores.

Sebastián Villarreal murió en un robo en 2024
Sebastián Villarreal murió en un robo en 2024

La situación del adolescente se vio modificada cuando cumplió los 16 años y, tras una nueva detención, la Justicia determinó su permanencia en el Complejo Esperanza bajo un régimen más estricto. Sin embargo, los plazos de reclusión volvieron a ser breves y el menor regresó rápidamente a las calles, retomando su actividad delictiva y exponiendo la insuficiencia de las herramientas estatales para revertir el ciclo.

El caso del adolescente involucrado en el asesinato de Sebastián Villarreal y en múltiples hechos delictivos posteriores, refleja una situación límite para las familias afectadas y para el propio sistema. La baja efectiva del piso de inimputabilidad y la revisión de los plazos de detención aún están en debate, sin que existan consensos sobre el mejor abordaje para estos casos.

En Córdoba, la reiteración de hechos violentos protagonizados por menores vuelve a encender la alarma pública y expone la necesidad de políticas integrales que combinen justicia, protección social y prevención. Mientras tanto, la vida cotidiana de barrios como Yofre Norte y General Paz sigue marcada por la incertidumbre y el temor ante la posibilidad de nuevos delitos vinculados a menores reincidentes.

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