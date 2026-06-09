Buscan a otra adolescente desaparecida en Córdoba: el operativo incluye casi 100 policías, 20 móviles y un helicóptero

Luciana tiene 15 años y desapareció ayer en Colonia Caroya

La Policía de la provincia de Córdoba desplegó un megaoperativo para buscar a Luciana Aylén Barrios Alarcón, una adolescente de 15 años que desapareció ayer en la localidad de Colonia Caroya. Según indicó la familia, la menor fue vista por última vez ayer después de salir del colegio, al mediodía.

La denuncia por desaparición fue radicada por la madre de Luciana, lo que activó un operativo coordinado por la Fiscalía de Instrucción de Jesús María y la policía local. Desde entonces, no se obtuvieron noticias sobre su paradero, y los investigadores trabajan en la reconstrucción de sus movimientos posteriores a la salida del colegio.

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“Lamentablemente sigue la búsqueda sin noticias. Ayer, ella concurrió al colegio. Luego de salir al mediodía de esta escuela, se perdió rastro, se apagó su celular y, a partir de ahí, está toda la familia consternada”, dijo Luis Gutiérrez, abogado de los familiares de Luciana, en diálogo con TN.

Las autoridades desplegaron cerca casi 100 efectivos policiales, más de 20 móviles y un helicóptero para realizar rastrillajes en el área urbana y rural de Colonia Caroya.

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El operativo es supervisado por el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, y coordinado por el fiscal Guillermo Monti. Las tareas incluyen el análisis de cámaras de seguridad y la recolección de testimonios para determinar qué ocurrió tras la salida de la adolescente del colegio.

La menor fue vista por última vez ayer al mediodía

“A ella generalmente la pasa a buscar un familiar, que es su mamá. Es materia de investigación porque se están analizando varias cámaras de negocios que hay cerca”, dijo el letrado. “Se está haciendo lo que comúnmente se llama un peinado. Se viene haciendo en varias zonas de acá de Colonia Caroya y también alrededores”, agregó.

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“El fiscal en todo momento estuvo en contacto con la familia, conmigo y estuvimos hasta altas horas de la noche, de la madrugada. Él se comunicó constantemente y estuvo analizando cada cuestión y cada punto”, añadió.

“Con su madre tenían una relación hermosa, así se lo digo, hermosa, de manera cotidiana, muy compañera de su madre”, resaltó.

Respecto a la comparación con el caso de Agostina Vega, Gutiérrez dijo que “acá se ha trabajado muy bien porque en todo momento, el ministro de Seguridad estuvo aquí presente en Colonia Caroya apenas pudo”.

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Luciana “es de contextura física delgada, 1,60 de estatura, tez trigueña y cabello color negro. Vestía zapatillas color blanco y verde, jean azul, y buzo color azul marino”, comunicó el Ministerio Público Fiscal de Córdoba.

“Toda información puede ser aportada en la Fiscalía de Instrucción de Jesús María teléfonos (03525) 421639, 421909 y 424339, en dependencias policiales de Colonia Caroya al 911, o en cualquier sede judicial o policial”, agregaron.

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