“Me dispararon”: el dramático momento en que balean a un influencer para robarle un celular en Barracas

El momento en que se encuentra con el ladrón

Gabriel García, un influencer conocido como “El Profe” y con más de 72 mil seguidores en su cuenta de Instagram, fue víctima de un violento asalto cuando se disponía a vender dos celulares, en una calle del barrio porteño de Barracas. Allí, mientras le exhibía los teléfonos, el presunto comprador y un cómplice que apareció en la escena después, le dispararon en una pierna. Toda la secuencia fue filmada por la víctima.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que el hecho ocurrió el 2 de marzo en la intersección de Santo Domingo y Santa Elena, y quedó registrado por una cámara incorporada en los anteojos del propio influencer.

Gabriel, herido y desesperado, pide ayuda para que lo asistan

García, que en su cuenta de Instagram se define como “viajero y emprendedor”, con más de 1400 Iphones vendidos, logró escapar en su moto y fue asistido más tarde por el SAME. Posteriormente fue trasladado al Hospital Penna, sin riesgo de vida.

Algunos vecinos se mostraron desconfiados ante los gritos de desesperación del influencer

De acuerdo con los primeros datos de la investigación y en base a las imágenes que ilustran este artículo, Gabriel había pactado una venta de celulares en Barracas, en horas de la noche.

En un primer momento, el comprador se mostró amigable e interesado en los celulares. Sin embargo, después se observa cómo el falso comprador comenzó a mirar para los costados, algo nervioso, como si esperara a alguien. Al mismo tiempo le hacía preguntas técnicas relacionadas con los teléfonos. La conversación al comienzo parecía normal. Era una venta más.

Al menos tres vecinos se acercaron al hombre herido y lo asistieron

De hecho, la víctima, aún sin sospechar nada, continuaba mostrándole que los teléfonos estaban en perfectas condiciones. De pronto, todo giró dramáticamente cuando el cómplice del vendedor se acercó a la escena. Lo hizo casi a escondidas.

En ese momento García, al ver al otro delincuente, aceleró sin importarle que les dejaría los teléfonos a los delincuentes.

Pese a huir sin oponer resistencia, la víctima se llevó la peor parte: segundos después de arrancar su vehículo para escapar, apenas unos metros despues, recibió el disparo en la pierna derecha. Herido, el influencer circuló a lo largo de varias cuadras por el barrio para buscar ayuda. “Me dispararon, ayuda”, gritó la víctima ante la mirada de sorpresa de algunos pocos vecinos que caminaban por las veredas.

Durante casi toda secuencia se escuchan los gritos de dolor de la víctima, producto del disparo. Finalmente, el hombre de 32 años fue asistido primero por tres vecinos y luego por la Policía. Al lugar concurrieron agentes de la Comisaría Vecinal 4D.

Finalmente la Policía llegó al lugar y asistió a la víctima

La secuencia completa del asalto fue difundida por García en sus redes sociales, mostrando el desarrollo de la emboscada y el momento del disparo. La Fiscalía Criminal y Correccional N°23, a cargo del fiscal Marcelo Retes y la secretaria Gorosito, investiga el caso bajo los cargos de robo a mano armada y lesiones.

Las fuentes consultadas por informaron que la investigación se encuentra avanzada y se trabaja para identificar y detener a todos los implicados. “La investigación ya está avanzada y se está trabajando para poder detener a todos los implicados”, señalaron los detectives consultados por Infobae.