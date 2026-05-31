Balearon a un policía retirado de 77 años durante un intento de robo en El Palomar y se dieron a la fuga

La zona en donde ocurrió el intento de robo

Un efectivo retirado de la Policía Federal, identificado como Norberto Raúl Romero, fue baleado en la pierna derecha durante un intento de robo en la localidad de El Palomar, partido de Morón. El hecho ocurrió cerca de las 14:30 horas de este sábado en la calle Estomba al 1500, cuando la víctima, de 77 años, acababa de estacionar su camioneta y descendía del vehículo para dirigirse a la casa de un familiar.

En cuestión de segundos, el jubilado fue abordado por dos personas, que circulaban en una Honda Wave 110 negra. Luego de que lo interceptaran, los asaltantes intentaron robarle sus pertenencias, pero Romero se resistió, lo que derivó en un forcejeo.

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En ese contexto, uno de los delincuentes le disparó en la pierna derecha. Según trascendió, la bala le provocó una herida con orificio de entrada y salida. Tras efectuarse el balazo, ambos agresores huyeron inmediatamente en la motocicleta, sin concretar el robo.

Según la información obtenida por Primer Plano Online, las primeras asistencias llegaron rápidamente: dos ambulancias del SAME acudieron al lugar tras el llamado al 911. Poco después, un móvil de la empresa de emergencias Acudir, enviado por la obra social del efectivo, dispuso el traslado de Romero al Hospital Churruca, donde permanece internado.

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El policía retirado continúa internado, pero fuera de peligro (Alejandro Goldemberg)

A pesar del disparo, confirmaron que Romero se encuentra fuera de peligro. No obstante, remarcaron que su cuadro clínico continúa en evaluación médica. Asimismo, indicaron que la lesión no comprometió órganos y/o tejidos vitales.

El caso quedó bajo investigación del fiscal Fernando Siquier Rodríguez, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 6 de Morón, quien ordenó que personal de la comisaría 6.ª de El Palomar realice un amplio relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas para identificar y localizar a los responsables del ataque.

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El episodio, ocurrido a plena luz del día y en una zona residencial, generó preocupación entre los vecinos, quienes reclaman mayores medidas de seguridad. Hasta el momento, no se reportaron detenciones vinculadas a la causa.

Detuvieron a Erik Nicolás Billordo, prófugo por el crimen de un policía en Lomas de Zamora

La Policía de la Provincia de Buenos Aires arrestó al presunto autor material del homicidio agravado del sargento Maximiliano Gargiulo durante un allanamiento en Ingeniero Budge, según informaron fuentes policiales a Infobae. El operativo contó con la participación de agentes de la DDI Lomas de Zamora, DDI Avellaneda Lanús y el Grupo Especial Halcón, quienes localizaron al fugitivo Erik Nicolás Billordo, de 22 años, en una vivienda de la calle Francisco de Aguirre.

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El prófugo por el crimen del policía en Lomas de Zamora

Durante el procedimiento, Billordo intentó escapar por los techos, pero fue reducido por los efectivos policiales. El uso de un dron fue determinante para monitorear el intento de fuga del sospechoso, de acuerdo con las fuentes consultadas.

En el lugar se secuestró una pistola Bersa TPR 9mm con numeración suprimida, cargadores con capacidad extendida, una pistola Bersa calibre .22 con silenciador y una motocicleta Honda 299 cc.

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El detenido se encontraba prófugo desde el ataque ocurrido en julio de 2025. Las fuerzas policiales señalaron que lograron ubicarlo luego de meses de tareas de inteligencia y seguimiento por parte de la DDI Avellaneda Lanús y la SubDDI Lomas de Zamora, en coordinación con el Grupo Especial Halcón.

La causa está en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) del Crimen Organizado N°5 y el Juzgado de Garantías N°1 de Avellaneda Lanús, bajo la calificación de homicidio agravado por ser cometido contra un miembro de una fuerza de seguridad. Asimismo, confirmaron que el acusado tenía antecedentes penales recientes.

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Las armas secuestradas durante el allanamiento

Billordo fue identificado como el presunto autor material del disparo fatal contra el sargento Gargiulo, de la Unidad motorizada de la Policía de Prevención Local (UPPL) Lanús. El hecho se produjo el 23 de julio de 2025, cuando Gargiulo inició una persecución a un vehículo Volkswagen Vento gris en Villa Caraza, que culminó en Villa Centenario, Lomas de Zamora. Tres personas descendieron del automóvil y abrieron fuego, provocando una herida de arma de fuego en el rostro del policía.

El sargento fue trasladado al Hospital Evita de Lanús y, posteriormente, a un centro de mayor complejidad en Palermo, donde permaneció internado en estado reservado hasta su muerte ocurrida el 21 de agosto de 2025.

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Las primeras tareas investigativas permitieron identificar a los hermanos Thiago Damián Ojeda y Diego Alberto Ojeda como partícipes del hecho. Ambos fueron detenidos en septiembre de 2025 tras allanamientos en Lomas de Zamora y Florencio Varela. En un primer momento habían sido excarcelados por decisión judicial, pero la medida se revocó luego de confirmarse la muerte del sargento.

La Policía Científica trabajó sobre el vehículo utilizado por los agresores y halló rastros dactilares que vincularon a Billordo. Además, testimonios directos lo señalaron como el autor del disparo. Una testigo afirmó haber recibido un llamado del acusado, en el que admitía haber herido a un policía antes de huir.

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Por su parte, la titular del Volkswagen Vento reconoció haber simulado el robo del vehículo a pedido de su ex pareja, el propio Billordo. De esta manera, la detención del último involucrado en el crimen del sargento cerró una etapa de la causa tras meses de investigaciones y operativos coordinados por las distintas divisiones policiales y judiciales de la provincia.