Cautela entre los inversores: volvió a crecer la mora bancaria con récord para las familias

El aumento de impagos en diferentes vehículos todavía no logró revertirse (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comienza una semana de cautela porque el escenario del exterior puede acompañar. Es clave solucionar uno de los temas más graves que afrontan los bancos: la morosidad de los deudores. Pasada la reacción inicial de las acciones bancarias en la Bolsa por las medidas para aliviar este problema, habrá que volver a la realidad. Los precios de las acciones y los bonos soberanos están atados al conflicto de Estados Unidos e Irán y a los costos del día después, que convivirán durante un tiempo con combustibles más caros por los daños a refinerías y oleoductos, además de la mayor demanda de petróleo para recomponer reservas estratégicas de los países, que utilizaron durante el conflicto.

El viernes será un día importante en los Estados Unidos, porque saldrá el índice de desempleo que proporcionará datos relevantes; por caso, cómo repercutió la inteligencia artificial en el mercado laboral.

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Los analistas locales abarcaron todas las complicaciones que envuelven a la semana. La consultora 1816 se enfocó en la mora de los bancos. “Según el procesamiento que hacemos de la base de datos de la Central de Deudores del BCRA (CENDEU), actualizados, volvió a subir la irregularidad del crédito de las entidades financieras en abril (para medir la irregularidad, tomamos la deuda con atraso de al menos 90 días, es decir, desde “Situación 3” en adelante, en línea con lo que hace el Banco Central)“, indicó.

El informe precisa que la mora de familias aumentó “desde 11,5% en marzo hasta 12% en abril; la mora de empresas pasó de 3,1% a 3,3% y la mora total del sector privado creció de 7% a 7,3%. En el caso puntual del crédito a hogares, se cumplen 18 meses consecutivos de la mora, que sigue batiendo récords en más de 2 décadas. La irregularidad en el crédito a familias era de solo 2,5% en octubre 2024 y se multiplicó por casi 5 en un año y medio, periodo en el que el PBI continuó creciendo. Quizás lo peor del dato de abril es que, a diferencia de lo que habíamos visto en marzo, en esta oportunidad se aceleró el aumento de la mora, que había crecido 0,3 puntos en marzo y ahora subió 0,5 puntos”.

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Morosidad todavía en ascenso

Otro aspecto es que “si bien todavía es posible que veamos un pico de la mora en algún momento del segundo trimestre, ahora hay motivos para tener algunas dudas sobre el tema. La morosidad todavía continúa subiendo en la gran mayoría de las entidades financieras. De las 30 entidades más grandes en términos de préstamos a familias, calculamos que en 26 la mora subió en abril contra marzo”.

La consultora F2, que dirige Andrés Reschini, indica que la que pasó “fue una semana favorable para los activos de riesgo. El acercamiento de posiciones entre EEUU e Irán hundió a los futuros de crudo un 9,15% y comprimió los rendimientos de bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años. El dólar se debilitó contra las principales monedas del mundo y los bancos centrales de emergentes volvieron a recomponer reservas en abril. Los daños del conflicto en Medio Oriente están relativamente contenidos, pero han dejado una inflación más alta, lesionando las proyecciones de crecimiento de las principales economías globales e incrementando las chances de subas de tasas”.

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En otro pasaje, F2 destaca que “el agro sigue siendo el principal aportante de divisas y el sector energético continúa incrementando su aporte, de manera que el acumulado de 12 meses alcanzó un récord luego de resultar oferente neto de unos USD 2.111 millones en el cuarto mes del año, entre los cuales USD 1.310 millones se originaron principalmente por toma de deuda. Por lo tanto, si bien crece el aporte de bienes, el de la deuda sigue siendo uno de los pilares de la oferta de divisas y sería un riesgo que esta fuente se corte, por lo que es clave que el gobierno siga promoviendo condiciones para que los privados (y sub soberanos) mantengan el acceso al crédito externo para sostener la calma cambiaria”.

El campo sigue siendo la principal fuente de dólares y crece mucho el aporte energético EFE/Cézaro De Luca/Archivo

Sobre el dólar, la advertencia es que “el mayorista terminó el mes en $1.408 con un avance del 1,2% contra el cierre de marzo y un retroceso del 3,2% en lo que va del año. En un año marcó un avance del 19% de modo que sigue deslizándose por debajo de la inflación. El mercado de futuros, por su parte, cerró mayo con tasas implícitas más elevadas en la primera mitad de la curva. Sin embargo, el interés abierto terminó en 2.790 millones y vuelve al nivel de agosto de 2025 en la previa a la tensión preelectoral.

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Venció a fin de mayo, donde presumiblemente se concentraba gran parte del short del BCRA y no hubo presión sobre el tipo de cambio. Como señalamos en ediciones anteriores, el Tesoro se ocupó de proveer cobertura de corto plazo, por lo que es probable que el mercado haya mudado gran parte de sus tenencias de futuros a soberanos dollar linked. De este modo, podemos estimar una fuerte caída en la posición vendida de la autoridad monetaria, al punto que podría haber perforado los 1.000 millones. De hecho, podría rondar los 800 millones, luego de los USD 1.325 millones (VN) de cobertura que otorgó el Tesoro en la última licitación, algo en lo que vale la pena insistir. En junio podría mermar la liquidación del agro y será clave que el Gobierno comience a dar mayores certezas sobre el pago de los próximos vencimientos en dólares, para lo que el ministro Caputo adelantó que serán anunciados nuevos créditos. Mientras tanto, la mejora en la deuda de emergentes ayudó para que el Riesgo País caiga por debajo de los 500 puntos y Argentina vuelva a situarse más cerca de los mercados internacionales de deuda”.

La opinión de F2 es que “con menor liquidación será improbable que el Gobierno deje apreciar más al tipo de cambio por lo que lo que suceda en el escenario internacional cobrará mayor relevancia, lo mismo que lograr consolidar un sendero de desinflación con mejora en la actividad para sostener el apoyo social en un mercado que ya tiene el foco puesto en 2027”.

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Riesgo país

Según EconViews, que encabeza Miguel Kiguel, el riesgo país nuevamente está bajando, seguramente en parte gracias a que las compras del BCRA en el mercado de cambios están fortaleciendo las reservas internacionales, en parte porque la calificación crediticia subió a B- en el caso de Fitch y se espera que haya pronto noticias positivas de Moody’s y eventualmente de S&P. Y también en parte porque el Gobierno mostró pragmatismo en cubrir sus necesidades financieras emitiendo bonos en dólares en el mercado local aprovechando la oferta de dólares. Con las compras de dólares que viene haciendo el Banco Central es muy probable que sobrecumpla la meta de USD 8.000 millones que está en el acuerdo con el FMI. Esto debería ser muy positivo, especialmente teniendo en cuenta que el año que viene hay elecciones, y que los años electorales suelen ser periodos de dolarización de portafolios que muchas veces generan turbulencia financiera”.

El nivel de riesgo país y los ratings de las calificadoras siguen siendo clave para superar la restricción financiera (Imagen Ilustrativa Infobae)

Advierte además que “no hay que olvidar que el programa financiero de 2027 es más demandante que el de este año. Con nuestros supuestos, el Tesoro podría financiar en un escenario normal todos los vencimientos, aunque eso requiere emitir bonos por unos USD 10.000 millones de dólares entre el mercado local y el internacional. Si el riesgo país sigue bajando y se logran nuevas mejoras en la calificación de la Argentina, ese monto debería poder emitirse a lo largo del año. En definitiva, el programa financiero del Tesoro sería un programa cumplible sin mucha dificultad si el Tesoro vuelve al mercado internacional. En enero existió la posibilidad de hacerlo, pero no lo hizo porque consideró que el riesgo país era alto. Probablemente eso haya sido un error, porque el proceso de vuelta a los mercados es lento y, en general, requiere pagar tasas de interés un poco más altas al principio, que van bajando a medida que el mercado se va sintiendo más cómodo con el emisor. Eso es exactamente lo que ocurrió en Ecuador, donde luego de la primera emisión el riesgo país cayó casi 100 puntos”.

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A EconViews tampoco se le escapa que el Banco Central debe afrontar el pago de los BOPREAL, donde los vencimientos para el 2027 llegan a unos USD 5.300 millones. Como no puede emitir deuda para enfrentar los pagos, si el Tesoro no le transfiere dólares (que en principio no los tiene), los tendrá que pagar con reservas internacionales, para lo cual las tendrá que acumular en algún momento. Una posibilidad es que lo haga este año, que no es electoral y en el que las exportaciones están subiendo, comprando más dólares de lo que estaba previsto y así generar un colchón para el año que viene. De cualquier manera, el pago de los BOPREAL no debería ser un problema si las condiciones financieras siguen mejorando”.

Y se pregunta “con qué recursos se están comprando los dólares. La idea original era comprarlas con la remonetización de la economía, pero la demanda de dinero no está subiendo y, por lo tanto, eso no está ocurriendo. ¿Entonces cómo está aumentando reservas? La respuesta es muy simple: ¡Con emisión de deuda en pesos! Una parte pequeña la hace el Banco Central vendiendo instrumentos del Tesoro que tiene en cartera, principalmente bonos dollar linked. Pero la mayor parte de esa deuda la emite el Tesoro en las licitaciones bimensuales cuando hace un rollover de más del 100% y deposita los pesos excedentes en su cuenta en el Banco Central. Con este mecanismo, en la práctica el Tesoro está cumpliendo funciones de control monetario que típicamente lo hacen los bancos centrales”.

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En el mercado overnite, las bolsas de Nueva York marcaban leves verdes que indicaban cautela. Las Bolsas europeas tenían rojos casi generalizados y Oriente operaba con un mix de tenues alzas y bajas. El oro abría con una baja de 0,50% y el petróleo recuperaba más de 2% de su precio. El Brent estaba en USD 94. El dólar se fortalecía ante las principales divisas del mundo por la posibilidad de una próxima suba de las tasas de interés. Las señales del exterior pueden anticipar una rueda de toma de ganancias en la Argentina. La duda es si se trasladará al ascendente mercado de bonos.