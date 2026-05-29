Detuvieron a un hombre en Mar del Plata por tenencia de pornografía infantil y previamente ya lo habían condenado por abuso sexual

Las autoridades allanaron la casa de un hombre de 43 años y hallaron material explícito de menores

Un hombre de 43 años fue arrestado en el barrio Villa Primera de Mar del Plata tras descubrirse que almacenaba material de abuso sexual infantil en su computadora. El acusado fue identificado como R.L.P. quien ya había sido condenado en 2011 por abuso sexual con acceso carnal continuado contra una menor. Fue trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán, donde permanece alojado a la espera de que se le tome declaración en los Tribunales.

La investigación estuvo a cargo de la Unidad Funcional de Intervención Temprana de Violencia en la Familia y de Género y derivó en un allanamiento en el domicilio del acusado, ubicado en las inmediaciones de las calles Jorge Luis Borges y Beruti. Fuentes judiciales indicaron al medio marplatense que el procedimiento permitió detectar y secuestrar cerca de 300 archivos digitales, entre fotografías y videos, que muestran a menores de 13 años en situaciones sexuales explícitas, en su mayoría de niñas víctimas de abuso sexual por parte de adultos.

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El caso fue impulsado por la fiscal Graciela Trill y el auxiliar letrado Emiliano Fortunato, quienes ordenaron la detención de R.L.P. y el secuestro de todos los dispositivos de almacenamiento encontrados en la vivienda. De acuerdo con 0223, el material incautado expone la participación de adultos en actividades sexuales con menores y la explotación de niñas para la producción de pornografía infantil.

La División Unidades Operativas Federales (DUOF) de la Policía Federal Argentina identificó el domicilio del sospechoso tras labores de inteligencia. El operativo se concretó luego de reunir pruebas que vinculan al imputado con la tenencia y almacenamiento de contenido ilegal. Según el reporte de 0223, la fiscalía justificó la solicitud de detención señalando que la condena previa de R.L.P. impediría que acceda a una sentencia condicional en caso de resultar culpable en este nuevo proceso, y remarcó la gravedad y pluralidad del material secuestrado.

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El acusado quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán en Mar del Plata

En el expediente judicial se detalla que R.L.P. fue condenado en mayo de 2011 a ocho años de prisión por el delito de abuso sexual con acceso carnal continuado, perpetrado contra una niña desde sus ocho hasta los trece años. El fallo fue dictado por el Tribunal Oral en lo Criminal N°4, y el acusado fue detenido luego de la lectura de la sentencia. No obstante, solo estuvo alojado en prisión durante diecinueve meses, ya que en diciembre de 2012 se le concedió la prisión domiciliaria, según datos recogidos por 0223. Finalmente, la condena venció el 26 de mayo de 2019.

La fiscalía subrayó en el pedido de detención la peligrosidad que representa el imputado para los menores de edad, considerando tanto los antecedentes como la magnitud del material hallado. El informe judicial remarca: “Ello indica un grado de peligrosidad para los menores de edad que puedan eventualmente encontrarse en un ámbito de cercanía a P., lo que a la fecha desconocemos, pero es allí cuando la Justicia debe actuar en pos de la protección de los más indefensos, siendo la medida de coerción solicitada acorde a las referencias realizadas”.

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El caso ha generado inquietud en el ámbito judicial y social local, en particular por la reincidencia del acusado y la cantidad de archivos de abuso sexual infantil detectados. 0223 destaca que la investigación continuará para determinar el origen de los archivos, posibles vínculos con redes de distribución y la existencia de otras víctimas o responsables.

La Policía Federal Argentina y la fiscalía continúan analizando el material secuestrado y no se descartan nuevas medidas en el marco de la causa. El traslado de R.L.P. a los Tribunales está previsto para este viernes, donde se definirá su situación procesal y se evaluarán los próximos pasos judiciales.

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