Caso Mariana Calfuquir: uno de los detenidos confesó el crimen de la embarazada y aseguró que “no quiso matarla”

Uno de los detenidos por el crimen de la mujer embarazada confesó haber disparado

La investigación por el crimen de Mariana Soledad Calfuquir, la mujer embarazada que fue asesinada en un tiroteo en Comodoro Rivadavia, dio un giro inesperado luego de que uno de los detenidos confesara haber sido el autor de los disparos. “No quise terminar con la vida de Mariana”, manifestó.

Durante la audiencia de control de detención realizada este jueves, M. E. D. S. reconoció haber efectuado los disparos que culminaron con la muerte de la mujer de 33 años, aunque en su declaración aseguró que nunca tuvo la intención de asesinarla. Además, relató ante la jueza que actuó impulsado por el temor y con la intención de proteger a su familia.

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“No voy a negar que fui el autor de los disparos. Temí por la integridad física de mi familia”, declaró al contar que la secuencia había iniciado en la casa de su familia, cuando Luis Damián Uribe, pareja de la víctima, apareció pidiendo hablar con uno de sus hermanos.

“Él llega y yo salgo y lo saludo. No tenía trato con ellos”, indicó. Pese a que afirmó que no existía una relación cercana ni conflictos previos con Uribe, el acusado señaló haber escuchado disparos dirigidos hacia su hermano, por lo que tuvo que contener a sus padres.

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El momento en el que los dos sospechosos de haber atacado a Calfuquir y su pareja fueron detenidos (Facebook: Ciudad On Line)

Según la información publicada por La Opinión Austral, M. E. D. S. reconoció haber empuñado un arma de fuego, pero subrayó que no tenía la intención de matar a Calfuquir. “No quise terminar con la vida de Mariana”, apuntó al explicar que, por los vidrios polarizados del Volkswagen Gol, no pudo ver que en el interior también se encontraba la mujer embarazada.

Durante su intervención, el detenido también intentó distanciarse del entorno delictivo señalado en la investigación judicial. Al manifestar que nunca había atravesado una situación similar, sostuvo que siempre trabajó en diversos oficios y que no existían conflictos personales con Uribe.

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“Me siento mal porque no es mi mundo. No es mi mundo como el de Uribe”, afirmó el acusado, al negar las versiones sobre supuestas deudas económicas entre las partes. A pesar de esto, la Fiscalía consideró como hipótesis principal que se habría tratado de un ataque armado “sorpresivo” y “alevoso”, atribuyendo participación directa tanto a M. E. D. S. como a su hermano J. J. S.

Entre las pruebas reunidas, los investigadores mencionaron el hallazgo de vainas servidas de calibre 9 milímetros, rastros que sugieren el arrastre de un vehículo y elementos secuestrados en allanamientos realizados en la ciudad. Mientras la defensa busca desligarlo de una intención homicida directa, las autoridades continuarán para esclarecer con precisión cómo se produjo el ataque.

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El ataque se registró cuando ambos llegaron a pedir ayuda a la Comisaría Sección Séptima

Todo ocurrió en la noche del 19 de mayo, cuando la mujer murió al instante producto de haber sufrido varios impactos de bala. En el caso de su pareja, este también sufrió un disparo a la altura del abdomen. Por este motivo, logró conducir hasta la Comisaría Seccional Séptima para pedir auxilio.

Mientras que Calfuquir fue declarada muerta en el lugar, Uribe fue trasladado de urgencia hacia el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia. Pese a que mostró evoluciones en su estado de salud, todavía permanecería internado.

No obstante, la pareja de la víctima volvió a tener acceso a las redes sociales, en donde publicó una serie de amenazas en contra de los agresores. “Voy a extinguir a toda su familia manga de antis, me mataron a mi señora y a mi hijo, ahora ajo y agua”, advirtió desde su perfil en Facebook.

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En otro mensaje recuperado por El Chubut, la pareja de Calfuquir sentenció: “Siempre voy a ser bandido, ladrón y asesino con los que se la mandaron, jamás vigilante”. Además de exponer el clima de tensión tras el crimen, reforzó la postura del ministro de Seguridad de Chubut, Héctor Iturrioz, quien había anticipado que existía una posibilidad de que Uribe no quisiera colaborar con la investigación.

Casi en simultáneo, las autoridades confirmaron la detención de los hermanos, luego de que realizaran múltiples allanamientos en varios sectores de la ciudad. Actualmente, estaría bajo análisis el rol y la responsabilidad que habría tenido cada uno de ellos en el hecho.

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