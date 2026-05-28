Crimen y Justicia

Tragedia en un jardín de infantes de Merlo: determinaron la causa de muerte de la nena de 5 años

Nazarena Fernández falleció tras descomponerse en el baño de su jardín y la autopsia concluyó que la muerte de la niña fue por una insuficiencia cardíaca aguda

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Exterior de un edificio de ladrillo con techo de tejas y ventanas enrejadas. Se ve una acera, vegetación y palmeras bajo un cielo azul
La fachada del jardín de infantes en Merlo, escenario de la trágica muerte de una niña de 5 años en un baño. (Google Maps)

Nazarena Fernández de 5 años, falleció hace una semana tras descompensarse en el baño del jardín de infantes Raíces y Alas, en Libertad, partido de Merlo. Este miércoles, la autopsia determinó que su muerte se produjo por una insuficiencia cardíaca aguda con edema pulmonar agudo, una conclusión que desvincula el golpe que sufrió al caer como causante.

El estudio forense también sostuvo que la descompensación hemodinámica pudo haberse originado en “alguna patología congénita” no detectada con anterioridad o en una “muerte súbita infantojuvenil inexplicada”, de acuerdo con el informe. El expediente judicial, abierto para establecer las causales de muerte, se encamina ahora al cierre por inexistencia de delito, según Primer Plano Online.

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Según la reconstrucción inicial del caso, la niña de cinco años pidió permiso para ir al baño durante el horario escolar en el establecimiento educativo. Una docente la acompañó hasta la puerta del sanitario y, al advertir que no regresaba en el tiempo habitual, entró para ver qué ocurría. Allí la encontró tirada junto al inodoro, inconsciente y sin responder a los estímulos, según esa reconstrucción.

A partir de ese momento, otros integrantes del equipo educativo comenzaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Sin embargo, la niña no reaccionó a los primeros auxilios realizados en el jardín y as autoridades del establecimiento llamaron al 911 y pidieron asistencia médica de emergencia.

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Antes de la llegada de la ambulancia, un móvil policial arribó al lugar y, ante la gravedad de la situación, los efectivos y docentes trasladaron a la menor a la clínica San Juan Bautista. En ese centro de salud, el equipo médico continuó con las maniobras de reanimación durante varios minutos. Poco después, se confirmó su muerte tras una hora de intentos por reanimarla.

Clinica San Juan Bautista en Merlo donde fue trasladada la niña tras descompensarse en el baño (Google Maps)
Clinica San Juan Bautista en Merlo donde fue trasladada la niña tras descompensarse en el baño (Google Maps)

El fiscal Fernando Capello, de la Fiscalía N° 2 de Morón, ordenó la autopsia e inició una causa por averiguación de causales de muerte, según Primer Plano Online. Con el resultado forense ya incorporado, esa investigación judicial avanza hacia su cierre porque no surgen elementos de delito.

Finalmente, se determinó que Nazarena Fernández murió por una falla cardíaca aguda acompañada de edema pulmonar agudo. El traumatismo fue consecuencia de la caída luego de haberse descompensado. El informe fue elaborado por personal especializado de la Delegación Departamental de la Policía Científica de Morón, y lleva la firma de la médica Silvana Cancina. El examen estableció que la niña presentaba un hematoma en la frente, pero lo describió como una contusión superficial sin relación causal con el deceso.

La noticia generó conmoción entre el personal del jardín Raíces y Alas y entre las familias de la institución y el establecimiento permaneció cerrado. Las autoridades educativas dispusieron contención psicológica para docentes, alumnos y familiares tras el episodio. Desde la dirección informaron que colaboran con la investigación judicial y por su parte, la fiscalía reúne declaraciones de testigos, registros médicos y antecedentes escolares de la menor.

Qué exige la ley ante estas situaciones

El caso también vuelve sobre el alcance de la Ley 27.159 de Prevención de Muerte Súbita en Argentina, que establece la obligatoriedad de contar con Desfibriladores Externos Automáticos en espacios públicos y privados con gran afluencia de personas, incluidas las escuelas de gestión privada.

Esa norma fue reglamentada por el Decreto 402/2022, que precisó que la exigencia alcanza a los establecimientos educativos privados “siempre y cuando tuvieren una afluencia que, entre docentes, no docentes y estudiantes, superen las 1.000 personas”. En instituciones con menor concurrencia, los establecimientos pueden optar por contar con un desfibrilador ubicado de manera conveniente dentro de la escuela, de acuerdo con ese medio.

La regulación también contempla que, de acuerdo con la jurisdicción, los colegios sean considerados “espacios cardioprotegidos”. Para eso, deben asegurar disponibilidad del DEA en un lugar visible, de fácil acceso y con mantenimiento adecuado, y capacitación del personal docente y no docente en maniobras de RCP y en el uso del dispositivo.

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