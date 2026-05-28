“Te puedo dar 10 mil por semana”: así captaban a juveniles de Independiente en la causa por grooming

La causa por grooming que sacudió a Independiente sumó en las últimas horas dos detenidos y una serie de chats que muestran cómo operaban los acusados para contactar a chicos del club mediante redes sociales, pedirles imágenes personales e íntimas y prometerles “10 mil pesos por semana” o “comisiones” por sumar a otros juveniles.

Los procedimientos fueron realizados por personal de la Dirección de Investigaciones Cibercrimen de la Policía bonaerense, en una investigación encabezada por la UFI Nº2 de Avellaneda-Lanús. Los detenidos son Martín Eduardo Diez, de 41 años, y empleado del Ministerio de Salud de la Nación, y Gustavo Aníbal Bautista, de 52, profesor de Geografía en escuelas secundarias de Ituzaingó y Morón. Según el expediente, ambos habrían mantenido contacto con adolescentes vinculados a las divisiones inferiores de Independiente entre enero y abril de este año.

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La investigación se inició después de que el club de Avellaneda denunciara episodios de grooming que involucraban a juveniles de la pensión y otras categorías de Inferiores. A partir de capturas de pantalla, testimonios y análisis de dispositivos, los investigadores reconstruyeron una modalidad de captación que incluía perfiles falsos de Instagram, mensajes temporales y transferencias de dinero a través de billeteras virtuales.

Los detenidos: Gustavo Aníbal Bautista (52), quien trabajaba como profesor de Geografía en escuelas secundarias de Ituzaingó y Morón; y Martín Eduardo Diez (41), empleado del Ministerio de Salud de la Nación

En uno de los intercambios incorporados al expediente, uno de los acusados se presenta ante un adolescente de 13 años bajo la figura de un supuesto “botinero”.

“Botinero es un tipo que le pasa plata a futbolistas, por lo general juveniles. Sin nada a cambio”, escribió. Luego le ofreció “10 mil por semana” y finalmente “30 mil” mensuales. También le pidió un alias para hacerle transferencias y le aclaró: “Ahora te aclaro un par de cosas”.

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El diálogo continuó con preguntas sobre cómo gastaría el dinero y con pedidos para que le enviara fotos. “Cuando gastes mi platita quiero que me muestres en qué gastás. Mandá fotos”, escribió el sospechoso. Más adelante, incluso le ofreció dinero a cambio de incorporar a otros chicos: “Te ganás comisión si me aceptan como botinero”.

Uno de los acusados se presentaba ante un adolescente de 13 años bajo la figura de un supuesto “botinero”

Otro de los chats incorporados al expediente fue atribuido a Diez, quien usaba los perfiles “gallediez” y “martindiez”. En esas conversaciones, el sospechoso hablaba con un adolescente alojado en la pensión de Independiente y le preguntaba si estaba solo, cuándo podía salir y si tenía permiso para irse durante el fin de semana.

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“¿Y en la semana no te dejan salir a dar una vuelta o hacer algo?”, consultó en uno de los mensajes. Después, cuando el chico le contó que tenía “salida libre” los fines de semana, el acusado le respondió: “Está re lindo acá para pasear”.

En otro intercambio, un adolescente contó que estaba “re encerrado” en la pensión y que no tenía dónde quedarse un sábado a la noche. A partir de ahí, el sospechoso comenzó a sugerirle planes y salidas fuera del predio. “Yo salgo mucho a pasear los findes. Este domingo está Colapinto”, le escribió, en referencia al piloto argentino de Fórmula 1. Cuando el chico le preguntó si hacía falta entrada, “gallediez” le respondió: “No, no, es gratis. Y es por acá cerca de casa”.

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Según la investigación, también hubo envío de imágenes de contenido sexual mediante mensajes de única visualización y conversaciones donde los acusados buscaban generar confianza con los adolescentes aprovechando su situación de vulnerabilidad, ya que muchos vivían lejos de sus familias en la pensión del club.

Los allanamientos se realizaron en las localidades de Vedia y Villa Tesei. Durante los procedimientos se secuestraron teléfonos celulares, computadoras, pendrives y una cámara digital.

La investigación determinó que Bautista habría realizado al menos 17 transferencias de dinero a menores de edad mediante Mercado Pago y Cuenta DNI, un elemento que para los investigadores refuerza la hipótesis de captación mediante ofrecimientos económicos.

En su domicilio, además, encontraron dos fotografías impresas en blanco y negro con representación sexual de menores. Fuentes con acceso al expediente detallaron que una de esas imágenes correspondería a una de las víctimas y fue considerada “de especial interés” para la investigación.

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Parte de lo secuestrado en los allanamientos: un celular y una computadora portátil

Los investigadores sostienen que los acusados intentaban evitar ser detectados mediante perfiles que activaban y desactivaban en redes sociales, conexiones desde lugares públicos y mensajes temporales. Ambos quedaron a disposición de la UFI Nº2 de Avellaneda-Lanús y del Juzgado de Garantías Nº4, mientras la causa continúa para determinar si hubo más víctimas y si participaron otras personas en las maniobras denunciadas.