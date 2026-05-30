Un empleado del Hospital de Clínicas robó un costoso equipo médico e intentó venderlo por redes sociales: cómo lo detuvieron

Un empleado robo una bomba de infusión

Un empleado del Hospital de Clínicas fue detenido en las últimas horas luego de que se descubriera una insólita maniobra: intentó vender a través de redes sociales un equipo médico de alta complejidad que había sido robado del centro de salud donde trabajaba.

El sospechoso, que se desempeñaba en el área de limpieza, fue arrestado mediante una “compra controlada” realizada por la Policía de la Ciudad. Ahora está acusado por el delito de hurto.

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Según informaron fuentes policiales, el dispositivo pudo ser recuperado luego de que el propio acusado lo ofreciera en una plataforma online y los investigadores simularan estar interesados en adquirirlo.

La bomba de infusión pudo ser recuperada.

La investigación se inició el pasado 16 de mayo para esclarecer el robo de una bomba de infusión perteneciente al Hospital de Clínicas. Se trata de un equipo utilizado en quirófanos y salas de terapia intensiva para administrar fluidos, medicamentos o nutrientes directamente al sistema circulatorio de los pacientes.

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A partir de distintas tareas de inteligencia y del relevamiento de publicaciones en redes sociales y sitios de compraventa, los efectivos detectaron un dispositivo sospechosamente similar al sustraído. La oferta había sido publicada por un empleado del área de limpieza del mismo centro asistencial.

El detenido era empleado de limpieza.

La bomba de infusión era ofrecida por 850 mil pesos, una cifra considerablemente inferior a su valor real de mercado, lo que reforzó las sospechas de los investigadores.

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Ante esta situación, y por disposición de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°47, a cargo de Marcelo Solimine, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°16, encabezado por Mariano Iturralde, autorizó la realización de una compra controlada con el objetivo de identificar al vendedor, recuperar el equipo y concretar su detención.

Para llevar adelante el operativo, un perfil femenino de esa plataforma tomó contacto con el sospechoso y coordinó un encuentro en la Plaza Houssay, ubicada a pocos metros del Hospital de Clínicas.

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El intercambio se concretó en el lugar pactado y, una vez que el hombre exhibió el dispositivo, fue detenido por los efectivos que participaban del procedimiento.

Tras el arresto, se dispuso su traslado a una dependencia policial para avanzar con las actuaciones correspondientes por el delito de hurto. Además, la Justicia ordenó el secuestro de la bomba de infusión recuperada y de un teléfono celular.

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