Crimen y Justicia

Caso Ángel: la autopsia determinó que tenía más de 20 lesiones cerebrales y creen que la muerte se produjo por “el síndrome del sacudón”

Se trata del informe clave que confirmó las sospechas de los fiscales en torno al homicidio del nene de 4 años y acusar a la madre biológica y a su padrastro

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Investigan la muerte de un nene de 4 años en Comodoro Rivadavia

Al menos 21 hematomas en cuero cabelludo y subgaleales que corresponden a traumatismos craneales, una hemorragia subaracnoidea cerebral (de distribución amplia) y un edema cerebral difuso y herniación cerebral (lesión global secundaria) son las lesiones internas que encontraron los forenses en la cabeza de Ángel López, el nene de 4 años que murió luego de ser asistido en un hospital de Comodoro Rivadavia.

Ese dato, que figura en el informe preliminar de autopsia, fue clave para que el fiscal general Facundo Oribones y Diana Florencia Guzmán, funcionaria de Fiscalía, solicitaran este domingo la detención de Mariela Beatriz Altamirano y Michel Kevin González, madre y padrastro de la víctima.

Fuentes del caso indicaron a Infobae que creen que esas lesiones pueden haber sido provocadas, no por golpes de puño o patadas, sino por el llamado “síndrome del sacudón”. Se trata de una forma grave de maltrato físico que ocurre al sacudir violentamente a un bebé o niño pequeño, provocando que su cerebro choque contra el cráneo.

Una mujer de cabello oscuro y un hombre con camiseta negra, ambos sonriendo a la cámara, con una puerta blanca detrás
Mariela Beatriz Altamirano y Michel Kevin González, madre y padrastro de Ángel Nicolás López, aparecen en esta imagen.

Esa acción causa lesiones cerebrales -tal como se registraron en el caso de Ángel-, hemorragias retinianas y neuronales que pueden resultar en discapacidad permanente, ceguera o la muerte.

Las fuentes advirtieron, en ese sentido, que están a la espera de los estudios complementarios, principalmente de uno dedicado a la retina. Sucede que, cuando se da una muerte por el síndrome del sacudón, también quedan registros en la membrana interior del ojo.

El informe, de 9 páginas y firmado por Natalia Gómez, además señala otras tres lesiones de vieja data que no tendrían relación con la muerte.

Se trata de una cicatriz de forma lineal de 1,5 cm ubicada en región frontal derecha (por encima de la cola de la ceja); otra de forma triangular que mide 1 cm en su diámetro mayor y se encuentra ubicada en región dorsal del tórax, a nivel de la escápula derecha y a 2 cm del borde superior del hombro y, por último, una cicatriz de forma lineal que mide 1 cm ubicada en región submandibular derecha.

Los peritos anotaron otras lesiones vinculadas a las maniobras de los médicos para salvarle la vida al niño.

Como hallazgo relevante anotaron que en la internación, se menciona que “se realizó TAC de cerebro sin contraste, evidenciando edema cerebral difuso y generalizado asociado a herniación del tronco cerebral y de las amígdalas cerebelosas, pudiendo correlacionarlos con los hallazgos de autopsia”.

“Estas herniaciones cerebrales secundarias a edema cerebral difuso y generalizado son una emergencia neurológica. Las causas pueden ser múltiples traumatismos craneoencefálicos, hipoxia/asfixia, infecciones severas (meningitis/encefalitis), tumores MAV (malformaciones arterio-venosas cerebrales) con efecto de masa e hidrocefalia aguda, entre otras", indicaron y agregaron: “La herniación de las amígdalas cerebelosas y el tronco cerebral causa la muerte por la compresión mecánica de estructuras vitales en el foramen magno (base del cráneo), provocando, principalmente, paro respiratorio, paro cardíaco, coma y daño cerebral irreversible”.

Los forenses señalaron que esa condición bloquea el flujo sanguíneo y el control automático de la respiración.

En ese sentido, indicaron que la causa probable de muerte fue una muerte cerebral vinculable a “hipertensión endocraneana por edema cerebral difuso y generalizado asociado a herniación de las amígdalas cerebelosas vinculable a hemorragia subaracnoidea”.

Para los fiscales, de la autopsia se desprende que Ángel contaba con más de 20 traumatismos en su cráneo," lo que evidencia que los mismos fueron ocasionados voluntariamente, siendo esto lo que causó el gran edema cerebral, lo que finalmente provocó el deceso".

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