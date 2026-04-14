Sociedad

Crimen de Ángel: la madre del niño y su pareja serán imputados por el homicidio

La audiencia de control de detención se llevará a cabo hoy. Los informes preliminares de la autopsia revelaron que tenía golpes en la cabeza

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Investigan la muerte de un niño de 4 años en Comodoro Rivadavia
Ángel tenía cuatro años

La investigación por el crimen de Ángel López, el nene de 4 años que fue asesinado en la ciudad de Comodoro Rivadavia, tendrá hoy un día clave: la madre del chico, Mariela Altamirano, y su pareja, Michel Kevin González, detenidos desde el domingo a la noche como principales sospechosos, serán imputados formalmente por homicidio.

Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, la audiencia de control de detención y apertura de la investigación se llevará a cabo a partir de las 11 en los Tribunales penales del barrio Roca. Allí, los presuntos responsables del crimen del niño de de 4 años serán acusado del delito de homicidio agravado por el vínculo.

El Ministerio Público Fiscal será representado por Cristian Olazábal, fiscal Jefe, Facundo Oribones, fiscal General y Diana Guzmán, funcionaria de la Fiscalía. La audiencia estará a cargo del juez penal Alejandro Soñis. Los imputados serán representados por Vanesa Vera y Alejandro Varas, ambos defensores públicos.

El informe preliminar de la autopsia, entrevistas, denuncias previas y testimonios fundamentaron el pedido de detención de los acusados.

El parte médico oficial consignó que, el 5 de abril, el menor fue trasladado en ambulancia e ingresó al Hospital Regional en paro cardiorrespiratorio, con signos de traumatismo previo y un cuadro neurológico irreversible.

El informe médico, firmado por el pediatra Ariel Luizaga, detalló que el niño presentaba lesiones compatibles con violencia física y niveles anormales de glucemia, elementos incorporados a la causa judicial.

En la guardia, el diagnóstico fue paro respiratorio y paro cardiorrespiratorio como diagnóstico secundario.

A partir del resultado preliminar de los exámenes forenses, los representantes del Ministerio Público dijeron el viernes pasado que “el niño presentó traumatismos en la zona craneal”.

Además, revelaron que “están tratando de dilucidar si se trata de una acción voluntaria o involuntaria” y dieron un detalle que aún inquieta: “Los golpes, como máximo, serían de hace diez días atrás”.

Al mismo tiempo, la acusación se basó en testimonios de vecinos y allegados, quienes declararon ante la Justicia sobre malos tratos y agresiones físicas sufridas por el niño durante su permanencia bajo la tutela de su madre y el padrastro.

La madre del niño había declarado que su hijo se descompensó mientras dormía en su casa y que falleció poco después en el hospital. Sin embargo, la autopsia preliminar ya había indicado la presencia de lesiones internas en la cabeza del chico, lo que generó sospechas sobre esa versión inicial.

Investigan la muerte de un niño de 4 años en Comodoro Rivadavia
El niño ingresó al hospital con un paro cardiorrespiratorio

La detención se concretó en la noche del domingo 12 de abril. Altamirano y González, hasta ese momento, se encontraban alojados bajo custodia en un hotel de la ciudad.

Altamirano fue trasladada a la comisaría de Rada Tilly, mientras que González, fue llevado a la Seccional Mosconi del kilómetro 3. La hija de ambos, de seis meses de edad, quedó a resguardo y sería trasladada a Córdoba.

El padre biológico de Ángel, Luis López, aseguró que su hijo “fue golpeado y torturado” antes de morir y apuntó tanto contra los acusados como contra el sistema judicial.

“Me lo sacaron de mi casa, de nuestra familia, que vivía bien, feliz, contento. Se lo llevaron para matarlo. Porque no lo cuidaron, lo mataron, lo torturaron”, aseguró Luis al ser entrevistado en Radio Mitre.

El hombre contó que su hijo vivió con él desde su nacimiento y durante cuatro años en un entorno que describió como estable y afectuoso. “Fueron cuatro hermosos y felices años”, recordó, al tiempo que cuestionó la decisión judicial que otorgó la custodia a la madre en el marco de un proceso de revinculación.

Según su testimonio, la madre había abandonado previamente al niño y luego inició acciones para recuperarlo. “Lo dejó, se fue, como hizo con los otros hijo de Misiones. Y después lo quería tener”, afirmó. A partir de ese momento, según relató, comenzó una disputa legal que terminó con el traslado del menor a un entorno que calificó como “un horror”.

Uno de los puntos más duros de su declaración estuvo dirigido contra los organismos judiciales y profesionales que intervinieron en el caso. López acusó directamente a la psicóloga que participó del proceso de revinculación, a quien responsabilizó por haber elaborado informes que derivaron en la pérdida de la tenencia.

“Hizo una falsa nota para que me saquen al nene y se lo entreguen a la asesina y al asesino”, denunció. Además, aseguró que no fue convocado a audiencias clave ni tuvo acceso pleno al expediente: “No me dejaron participar, no me llamaron. Dudo hasta que hayan llevado a mi hijo a esa supuesta audiencia”.

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