Robaron en una joyería de Gregorio Laferrere, golpearon a los dueños y se llevaron gran parte de la mercadería

El hecho quedó registrado por las cámaras del local y de la zona, sin embargo, no hay detenidos (X: @Hechosanderechos)

Un golpe comando que tuvo como objetivo a una joyería de Gregorio de Laferrere, partido de La Matanza, motivó la apertura de una investigación para dar con el paradero de una banda de delincuentes. Aunque la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del local, aún ninguno de los responsables habría sido identificado.

El hecho ocurrió en un comercio ubicado en la zona de la Avenida Luro y la calle López May, en pleno centro de la localidad, cuando un grupo de ladrones irrumpió en el lugar, con la intención de llevarse el contenido de la caja fuerte. Sin embargo, estos solo se habrían escapado con parte de la mercadería y demás elementos de valor que estaban al alcance.

De acuerdo con la denuncia que realizó el dueño de la joyería, la banda ingresó armada y, en cuestión de segundos, redujo a las empleadas que se encontraban en el mostrador. Acto seguido, accedieron a la parte trasera del local y lo atacaron a culatazos.

“Les dije que se lleven lo que tengo, lo que había, pero estaban muy nerviosos”, relató la víctima durante una breve entrevista que brindó al noticiero de A24. Tras contar que le habían pedido el acceso a la caja fuerte, el hombre indicó que los delincuentes desistieron al escuchar gritos de auxilio.

La zona donde ocurrió el violento episodio

“Por suerte tuve un Dios aparte que me protegió y a la señora que tengo enfrente que salió a los gritos, pidió auxilio y se fueron”, afirmó el comerciante. Asimismo, confirmó que los ladrones “alcanzaron a manotear lo que pudieron” y se dieron a la fuga.

Según la información publicada por El 1 Digital, el propietario de la joyería aseguró que se habrían tratado de cuatro asaltantes. Luego de que radicara la denuncia, se abrió una investigación, caratulada como “robo”, que quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 3 del Departamento Judicial de La Matanza. Hasta el momento, no hay detenidos por el hecho.

Intentó robarle a un policía y terminó muerto

Un intento de robo a un sargento de la Policía Bonaerense en la esquina de Russo y Calderón de la Barca, en Gregorio de Laferrere, terminó con un enfrentamiento armado y la muerte de uno de los asaltantes. El ataque quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona.

Según las imágenes captadas, la secuencia se desarrolló el jueves 4 de septiembre. El hecho involucró a cuatro delincuentes, que se movilizaban a bordo de un Chevrolet Onix blanco, y culminó con la intervención del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría de Laferrere, que logró la captura de uno de los sospechosos tras una investigación que se apoyó en el análisis de las grabaciones.

Los atacantes habían seguido al policía durante varias cuadras, hasta que lo interceptaron y lo obligaron a detenerse para intentar robarle su Chevrolet Corsa. En ese momento, el sargento, de 36 años, extrajo su arma reglamentaria y se desató un tiroteo.

Robo a policia y homicidio en Laferrere

Como consecuencia del tiroteo, Cristian Alejandro Jiménez, uno de los asaltantes, murió en el acto. El delincuente tenía 25 años y era oriundo de González Catán. También se conoció que había trabajado en una empresa postal hasta mayo de este año.

Luego de que el ladrón cayera abatido, sus cómplices huyeron del lugar. El policía regresó a su domicilio y realizó la denuncia al 911. Asimismo, se constató que este resultó ileso del ataque.

La investigación quedó a cargo del fiscal Diego Rulli, de la UFI de Homicidios de La Matanza, quien ordenó que se realizara un análisis de las cámaras de seguridad. Fue así que lograron identificar la patente del Chevrolet Onix utilizado en el asalto.

De esta manera, los investigadores determinaron que el vehículo había sido robado en la zona de Dorrego tres días antes del ataque. El robo también fue cometido por cuatro delincuentes armados, por lo que se sospecharía que sería una banda que frecuentaría la zona.

Finalmente, por medio de testimonios, se concretó la detención de Gustavo Fabián Pérez, de 28 años, electricista y también residente de González Catán, que habría participado en el hecho. El personal del GTO de la Comisaría de Laferrere lo detuvo cuando salía de su vivienda y, posteriormente, fue imputado por los delitos de robo en poblado y en banda, agravado por el uso de arma, tentativa de homicidio y encubrimiento.