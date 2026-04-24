Economía

Rige la reforma laboral: qué pasará con las horas extra tras el fallo que devolvió la vigencia a 83 artículos de la norma

El reciente pronunciamiento judicial impacta en aspectos como descansos, pagos extraordinarios y organización del tiempo en empresas de todo el país

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Primer plano de un ingeniero de software con auriculares, señalando un monitor que muestra código y una ventana de asistente de IA en una oficina moderna.
El banco de horas permite a empresas y trabajadores distribuir la jornada anual de manera flexible en función de la demanda (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reciente fallo judicial que restituyó la vigencia de 83 artículos de la última reforma laboral marcó un cambio en el escenario de las condiciones de trabajo en Argentina. La decisión devolvió fuerza legal a normas que afectan de manera directa cuestiones como la acumulación de horas extra, el sistema de vacaciones, las indemnizaciones por despido y la implementación del banco de horas en las empresas. Por su alcance, el fallo introduce nuevas reglas que repercuten tanto en trabajadores como en empleadores.

El fallo judicial estableció que 83 artículos de la reforma laboral vuelven a estar en vigor. Entre las modificaciones más relevantes figura la posibilidad de implementar el banco de horas, que permite a las empresas y trabajadores acordar una distribución flexible de la jornada laboral durante el año. El sistema autoriza a compensar horas trabajadas en exceso en determinados períodos con jornadas reducidas en otros, siempre que no se supere el tope anual de horas pactado por convenio.

La reactivación de los artículos también modificó el régimen de vacaciones. El nuevo esquema contempla un criterio más flexible para la toma de días de descanso, en función de la negociación individual o colectiva. Los trabajadores podrán acordar con sus empleadores cómo distribuir los días correspondientes, permitiendo una mejor adaptación a las necesidades de cada sector. Esta modificación busca brindar mayor autonomía en la organización del tiempo libre, sin perder de vista el derecho a un mínimo anual de descanso.

En cuanto a las indemnizaciones por despido, el fallo judicial restableció los parámetros definidos por la reforma. El cálculo toma en cuenta la antigüedad del trabajador y el último salario percibido, aunque introduce fórmulas alternativas para ciertos casos de extinción del contrato. La normativa prevé una reducción en los montos indemnizatorios si se cumplen determinadas condiciones, como el ofrecimiento de preaviso y la acreditación de causas objetivas para la desvinculación.

La decisión judicial impactó especialmente en la regulación de las horas extra. El regreso del banco de horas habilita a las empresas a gestionar los picos de demanda sin afrontar costos adicionales en determinados momentos, siempre respetando los límites que fija la ley. La acumulación y posterior compensación de horas busca evitar el pago sistemático de adicionales, aunque establece mecanismos de control para asegurar que no se vulneren los derechos básicos del trabajador.

Manos organizan una pila de documentos blancos con franjas amarillas. Se ve parte de una máquina y un teléfono de oficina en segundo plano
El nuevo régimen de vacaciones admite la fragmentación del descanso, siempre mediante acuerdo entre las partes (ABC 7 Eyewitness News)

La normativa recuperada por el fallo determina que el banco de horas debe surgir de un acuerdo formal, ya sea por convenio colectivo o por consentimiento explícito entre las partes. El empleador debe mantener registros detallados de la jornada laboral y garantizar que, al cierre del ciclo anual, el trabajador no haya superado el máximo de horas permitido. Si el saldo resulta favorable al trabajador, la empresa debe abonar la diferencia como tiempo extra, aplicando los recargos legales.

En materia de vacaciones, la reforma habilita la fragmentación de los días de descanso. El trabajador podrá tomar parte de su licencia en diferentes períodos del año, en acuerdo con la empresa. Esto representa un cambio respecto del régimen anterior, que fijaba una toma única y continua. El objetivo reside en dotar de flexibilidad a los esquemas productivos, permitiendo adaptaciones que respondan a las necesidades particulares de cada actividad.

Respecto de las indemnizaciones, la normativa establece que el monto a percibir dependerá exclusivamente de la antigüedad y el último salario, salvo que medien causales objetivas debidamente acreditadas. Si la desvinculación resulta justificada, la indemnización puede reducirse, siempre que el empleador haya cumplido con el preaviso y los requisitos legales de comunicación. Además, en casos de acuerdo entre partes, es posible pactar pagos fraccionados o modalidades alternativas, siempre mediando el consentimiento del trabajador.

El fallo judicial también reintrodujo reglas sobre la modalidad de compensación de horas en actividades que presentan ciclos estacionales. En sectores donde la demanda se concentra en determinados períodos, las empresas podrán aumentar la carga laboral durante esos meses y reducirla en los de menor actividad, compensando las diferencias a lo largo del año. Este esquema requiere de acuerdos previos y controles para evitar abusos o sobrecargas indebidas de trabajo.

Vista lateral de un equipo diverso de seis personas sentadas alrededor de una mesa de madera, con laptops abiertas, papeles y tazas de café.
Las indemnizaciones por despido se ajustan a los parámetros de la reforma, con fórmulas alternativas para casos justificados (Imagen Ilustrativa Infobae)

El regreso de los artículos de la reforma incluye disposiciones sobre la organización interna del tiempo de trabajo. Las empresas que adopten el banco de horas deberán informar periódicamente a los trabajadores sobre su saldo de horas y conservar la documentación respaldatoria. La autoridad de aplicación podrá auditar estos registros y sancionar irregularidades, en caso de detectarlas.

En cuanto a vacaciones, la normativa fija que la distribución de días debe respetar un piso mínimo anual, aunque habilita acuerdos más favorables para los trabajadores. Si bien la fragmentación de la licencia facilita la conciliación laboral y personal, la empresa no puede fijar unilateralmente los períodos de descanso. Toda modificación requiere consenso y registro escrito.

El régimen de indemnizaciones mantiene la obligación de pago inmediato ante la extinción sin causa del contrato, salvo que exista un acuerdo de partes. El empleador debe liquidar la suma correspondiente, con los recargos legales cuando corresponda, y entregar los certificados laborales exigidos por la normativa vigente.

La reactivación de la reforma laboral, a partir del fallo judicial, puso en marcha un nuevo escenario para la gestión del tiempo de trabajo, los descansos y las desvinculaciones. El cumplimiento de los acuerdos y el respeto de los derechos laborales dependerá de la adecuada aplicación y fiscalización de las nuevas reglas en el ámbito de cada empresa.

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