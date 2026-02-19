Revelaron cómo fueron las horas previas al crimen de la mujer que fue calcinada y desmembrada: “Estaba feliz”

Retrato de Ramona Emilia Medina, la mujer asesinada en Santiago del Estero, cuyo caso ha generado gran repercusión. (.)

El sábado previo a su desaparición, Ramona Emilia Medina, la mujer de 65 años que encontraron quemada y desmembrada en Termas de Río Hondo, se mostró de buen ánimo. “Ella estaba feliz, era una mujer feliz a pesar de su enfermedad. Entonces como hija me ponía contenta verla así y quería que disfrute como ella quería sus últimos años”, relató su hija Edith sobre la última conversación que mantuvieron.

Ese mismo día, le pidió a su hija que le alcanzara la cartera antes de salir, un gesto que la sorprendió dado que por su carácter habitual no acostumbraba a actuar así. “Mi mamá era una mujer de las de antes, muy a la antigua. Era mandona y había que hacerle caso. Entonces ese día me sorprendió porque me dijo ‘por favor alcanzame la cartera, hija’. Y me dijo que si me lo pedía así a mí me molestaba igual. Esa broma fue el último recuerdo que tengo de ella”, añadió la hija en diálogo con Noticiero 7.

Antes de salir, se despidió de Edith con un beso. Entre sus planes figuraba encontrarse con L. R. B., el hombre de 38 años que, al momento, permanece detenido en el marco de la investigación. La familia de la víctima manifestó que conocía la existencia de una relación entre ambos, aunque no conocía al sospechoso. “Si hubiese sabido la clase de persona que era, habría interrumpido esa relación”, declaró.

La mujer no regresó a su domicilio después de esa salida por lo que la familia realizó la denuncia por desaparición el domingo ante la Policía. El hallazgo de los restos se produjo el lunes, en un predio ubicado detrás del cementerio de la ciudad santiagueña, donde las autoridades encontraron partes del cuerpo calcinadas y desmembradas. “Nunca imaginé enterarme por redes sociales que a mi madre la habían descuartizado”, expresó su hija.

Ramona Emilia Medina se había jubilado cinco años atrás tras trabajar en una fábrica de alfajores y mantenía un almacén en su vivienda, desde donde ayudaba a sus hijas y nietos, según describió Radio Panorama.

La Policía allanó el domicilio del detenido y encontró un celular que sería de la víctima

Lo que se sabe hasta ahora es que tras la denuncia de un remisero, quien relató a la Policía que, al llegar a una vivienda en las calles San Martín e Italia del barrio Herrera El Alto, vio a una mujer sentada en la galería y a un hombre intentando incorporarla. El conductor desistió del viaje, creyendo que ambos estaban bajo los efectos del alcohol. Gracias a ese testimonio, las autoridades allanaron el domicilio de L. R. B., donde secuestraron un teléfono celular que pertenecería a la víctima.

Poco después se supo que el cuerpo se encontraba envuelto en una frazada y presentaba signos de incineración. Las pericias forenses procuran establecer el momento y las circunstancias de la muerte, así como si el desmembramiento resultó de una acción humana o de la intervención de animales en la zona. La investigación también busca determinar si la víctima fue asesinada en el lugar donde se hallaron los restos o si el cuerpo fue trasladado posteriormente, y si el detenido actuó solo o con la colaboración de terceros.

La hija de la mujer reclamó el fatal desenlace. “Quiero saber por qué. Mi mamá era una persona buena, no tenía maldad”, manifestó la hija, quien también expresó: “Le diría: ‘¿Por qué mordiste la mano que te dio de comer?’”. A su vez, anticipó que se presentará como querellante en la causa.

El expediente, caratulado como presunto femicidio, quedó bajo la órbita del juez de Control y Garantías Diego Vittar, quien dispuso nuevas medidas y el análisis de los elementos secuestrados La investigación continúa con la recolección de testimonios y el análisis de pruebas forenses.