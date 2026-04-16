Comenzó el juicio por el crimen de Gonzalo Cucit: intentó vender su auto, lo engañaron y mataron

Gonzalo Darío Cucit, la víctima del crimen en Luis Palacios, Santa Fe (Crédito: Gloria Horizonte)

Dos hombres comenzaron a ser juzgados en los tribunales de San Lorenzo por el asesinato de Gonzalo Cucit, quien fue emboscado y ultimado durante una supuesta venta de automóvil en Luis Palacios el 30 de julio de 2024. Ambos acusados enfrentan el pedido de prisión perpetua, ya que la Fiscalía sostiene que la muerte de Cucit respondió tanto al robo de sus pertenencias como a la intención de garantizar la impunidad del hecho.

De acuerdo con la reconstrucción de la fiscalía, Cucit había salido de su domicilio en Correa alrededor de las 19.20, tras haber acordado la venta de su Ford Fiesta a Ramón Alberto Rojas. Durante el trayecto, fue guiado por distintos puntos de la región hasta llegar al kilómetro 22,5 de la ruta 34, donde su cuerpo fue hallado con cinco heridas de bala —todas de calibre 9 milímetros— y evidencias de golpes en la cabeza, según informó La Capital.

El segundo acusado, Iván Castillo, fue detenido junto a Rojas dos días después del crimen, en una cabaña del parque Sarmiento de Carcarañá. La policía secuestró en ese operativo celulares, prendas que correspondían a la vestimenta registrada en las cámaras previas al asesinato y la camioneta Ford EcoSport que ambos habrían utilizado, según precisó el fiscal Aquiles Balbis durante la apertura del juicio ante los jueces Marisol Usandizaga, Ariel Cattaneo y Griselda Strólogo.

La reconstrucción del crimen revela violencia planificada y móvil económico

La secuencia delictiva establecida por la fiscalía detalla que luego de encontrarse con Rojas en la ruta 9, Cucit fue acompañado hasta diferentes puntos, como la estación de servicios de Catamarca y Urquiza en Roldán, donde fue visto conversando brevemente con uno de sus atacantes. Posteriormente, ambos vehículos continuaron hasta la ruta A-012 y llegaron finalmente al sitio donde se cometió el crimen. Tras detenerse, los agresores despojaron a la víctima de su automóvil, su teléfono móvil y otras pertenencias. Acto seguido, le propinaron al menos cinco disparos en el cuello y el tórax y golpes en la cabeza con un elemento contundente. Luego, uno de los acusados escapó conduciendo la EcoSport y el otro en el Ford Fiesta.

Los acusados por el crimen fueron detenidos en el Parque Sarmiento de Carcarañá (Fuente: La Capital)

En el proceso aparecen indicios ligados a la vida personal de la víctima que, según el entorno familiar citado por La Capital, se encontraba vendiendo sus pertenencias para afrontar una deuda derivada de problemas de consumo de drogas. Un testimonio dentro de la investigación vincula esa deuda a un hombre apodado “Monito”, quien le habría vendido droga en Correa y estuvo detenido tiempo atrás, aunque no llegó a la instancia de juicio.

Una pieza central en el expediente es la evidencia digital. El cruce de antenas de telefonía sitúa a los acusados en los lugares descritos en las horas del ataque. En el teléfono móvil de Rojas se detectó un mensaje donde se le sugería “borrar las conversaciones con el hombre asesinado” y se localizó una tarjeta de almacenamiento extraída del dispositivo de Cucit, de acuerdo con los detalles brindados por la fiscalía al medio La Capital.

Prisión perpetua como amenaza penal para los acusados

Ambos imputados, Ramón Alberto Rojas, de 58 años, y el bonaerense Iván Castillo, de 34, permanecen privados de su libertad desde su detención, dos días después del homicidio. El fiscal Balbis los acusa como “partícipes de un homicidio criminis causa”, figura penal que agrava la condena por haber actuado con el objetivo principal de ocultar el robo y propiciar la impunidad del hecho.

La acusación solicita la pena máxima: prisión perpetua para ambos, en base a la violencia demostrada en la planificación y ejecución del crimen de Cucit, ratificó el fiscal Aquiles Balbis ante los jueces del tribunal de San Lorenzo.

Con el inicio del juicio, la investigación judicial enfrenta la tarea de probar si Rojas y Castillo no solo participaron en el asalto armado y la sustracción violenta, sino que también llevaron a cabo el asesinato para encubrir el robo, agravando la situación legal de ambos procesados.