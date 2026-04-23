Rodrigo Paz sustituyó al ministro de Hidrocarburos tras la renuncia de la presidenta de YPFB

El nuevo ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco (i), posando junto al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, este miércoles en La Paz (Bolivia) (EFE/ Presidencia de Bolivia)

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, tomó juramento este miércoles a Marcelo Blanco como nuevo ministro de Hidrocarburos, tras la renuncia de Claudia Cronenbold a la presidencia de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), quien advirtió sobre el estado “deteriorado” de la empresa estatal.

Blanco, hasta hoy viceministro de Electricidad y Energías Renovables, reemplaza en el cargo a Mauricio Medinaceli. El mandatario nacional agradeció a Medinaceli por su “compromiso al inicio de la gestión” y por avanzar en la elaboración de cuatro proyectos de ley, incluida una nueva norma de Hidrocarburos.

“Ahora pasamos a un nuevo momento (...) que requiere el aplicar el desarrollo del debate, la socialización de estas normas, especialmente la de hidrocarburos como una solución clara a esta desgracia que nos dejaron, a un país sin energías, sin gas”, afirmó Paz durante el acto de juramento.

A su vez, señaló que “las consecuencias claras” de la gestión de los últimos 20 años en el sector de hidrocarburos, bajo gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS), llevaron a Bolivia a perder soberanía energética y depender de mercados externos para abastecerse de combustibles.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz (centro), tomó juramento este miércoles a Marcelo Blanco (izq.) como nuevo ministro de Hidrocarburos y Energía (Captura de pantalla)

Blanco “tiene el mandato” de impulsar la aprobación de las nuevas normas energéticas y de aportar su experiencia en el área, según Paz. “Tiene también el mandato que cumplió a cabalidad Mauricio Medinaceli para derrotar al ‘Estado tranca’ que tanto daño nos ha hecho, este ‘Estado tranca’ y corrupto al cual estamos combatiendo con el respaldo de todos ustedes”, agregó.

El cambio de ministro se produjo horas después de la renuncia “irrevocable” de Cronenbold a la presidencia de YPFB. La ex funcionaria argumentó que “el diagnóstico técnico y administrativo” arrojó un “estado institucional significativamente más deteriorado de lo previsto”. Cronenbold, que estuvo menos de un mes en el cargo, apuntó contra los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce, al mencionar que YPFB sufrió el “menoscabo de veinte años de gestiones pasadas” y que “una arquitectura perniciosa” con múltiples “candados” obstaculiza la recuperación de la empresa.

La ex titular de YPFB aseguró que revertir la situación exige “una reingeniería legal y administrativa de largo aliento”, en contraste con las demandas gubernamentales de resultados rápidos.

Claudia Cronenbold juró su cargo como nueva presidenta ejecutiva de YPFB en Bolivia, en una ceremonia oficial acompañada por autoridades gubernamentales, en marzo

Desde la eliminación de la subvención a los combustibles en diciembre, YPFB enfrenta problemas en la venta de gasolina en mal estado, lo que provocó protestas de los usuarios y sindicalistas. A inicios de febrero, la empresa reportó la detección de residuos de goma y manganeso en los tanques de almacenamiento, lo que causó un “desbalance” en la composición del combustible y atribuyó el problema a gestiones anteriores.

En abril, Paz denunció la existencia de una “mafia internacional” con vínculos en Chile, Argentina y Paraguay, dedicada al robo, adulteración y sabotaje de gasolina y diésel, lo que ocasionó pérdidas de hasta 150 millones de dólares y responsabilizó al gobierno del ex mandatario Arce.

Los sindicatos de transportistas han advertido con retomar las movilizaciones ante los persistentes problemas de calidad de los combustibles y la reciente escasez de diésel.

La llegada de Blanco a la titularidad del Ministerio

El funcionario asume el Ministerio de Hidrocarburos y Energía con un perfil técnico respaldado por una amplia trayectoria en gestión financiera y desarrollo de proyectos energéticos. Licenciado en Administración de Empresas, Blanco cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector financiero, destacándose en la estructuración de inversiones y la administración de recursos en áreas estratégicas.

Blanco es el nuevo ministro de Hidrocarburos y Energía (Captura de pantalla)

Previo a su designación como ministro, ejerció el cargo de viceministro de Electricidad y Energías Renovables, donde lideró iniciativas para diversificar la matriz energética y promover el uso de fuentes sostenibles.

Durante su carrera, participó activamente en la planificación y ejecución de proyectos energéticos y en la captación de capitales tanto nacionales como internacionales. Su experiencia incluye la implementación de políticas de sostenibilidad orientadas al desarrollo del sector energético.

(Con información de EFE)