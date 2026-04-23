Rodrigo Paz sustituyó al ministro de Hidrocarburos tras la renuncia de la presidenta de YPFB

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, tomó juramento este miércoles a Marcelo Blanco como nuevo ministro de Hidrocarburos, tras la renuncia de Claudia Cronenbold a la presidencia de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), quien advirtió sobre el estado “deteriorado” de la empresa estatal.
Blanco, hasta hoy viceministro de Electricidad y Energías Renovables, reemplaza en el cargo a Mauricio Medinaceli. El mandatario nacional agradeció a Medinaceli por su “compromiso al inicio de la gestión” y por avanzar en la elaboración de cuatro proyectos de ley, incluida una nueva norma de Hidrocarburos.
“Ahora pasamos a un nuevo momento (...) que requiere el aplicar el desarrollo del debate, la socialización de estas normas, especialmente la de hidrocarburos como una solución clara a esta desgracia que nos dejaron, a un país sin energías, sin gas”, afirmó Paz durante el acto de juramento.
A su vez, señaló que “las consecuencias claras” de la gestión de los últimos 20 años en el sector de hidrocarburos, bajo gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS), llevaron a Bolivia a perder soberanía energética y depender de mercados externos para abastecerse de combustibles.
Blanco “tiene el mandato” de impulsar la aprobación de las nuevas normas energéticas y de aportar su experiencia en el área, según Paz. “Tiene también el mandato que cumplió a cabalidad Mauricio Medinaceli para derrotar al ‘Estado tranca’ que tanto daño nos ha hecho, este ‘Estado tranca’ y corrupto al cual estamos combatiendo con el respaldo de todos ustedes”, agregó.
El cambio de ministro se produjo horas después de la renuncia “irrevocable” de Cronenbold a la presidencia de YPFB. La ex funcionaria argumentó que “el diagnóstico técnico y administrativo” arrojó un “estado institucional significativamente más deteriorado de lo previsto”. Cronenbold, que estuvo menos de un mes en el cargo, apuntó contra los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce, al mencionar que YPFB sufrió el “menoscabo de veinte años de gestiones pasadas” y que “una arquitectura perniciosa” con múltiples “candados” obstaculiza la recuperación de la empresa.
La ex titular de YPFB aseguró que revertir la situación exige “una reingeniería legal y administrativa de largo aliento”, en contraste con las demandas gubernamentales de resultados rápidos.
Desde la eliminación de la subvención a los combustibles en diciembre, YPFB enfrenta problemas en la venta de gasolina en mal estado, lo que provocó protestas de los usuarios y sindicalistas. A inicios de febrero, la empresa reportó la detección de residuos de goma y manganeso en los tanques de almacenamiento, lo que causó un “desbalance” en la composición del combustible y atribuyó el problema a gestiones anteriores.
En abril, Paz denunció la existencia de una “mafia internacional” con vínculos en Chile, Argentina y Paraguay, dedicada al robo, adulteración y sabotaje de gasolina y diésel, lo que ocasionó pérdidas de hasta 150 millones de dólares y responsabilizó al gobierno del ex mandatario Arce.
Los sindicatos de transportistas han advertido con retomar las movilizaciones ante los persistentes problemas de calidad de los combustibles y la reciente escasez de diésel.
La llegada de Blanco a la titularidad del Ministerio
El funcionario asume el Ministerio de Hidrocarburos y Energía con un perfil técnico respaldado por una amplia trayectoria en gestión financiera y desarrollo de proyectos energéticos. Licenciado en Administración de Empresas, Blanco cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector financiero, destacándose en la estructuración de inversiones y la administración de recursos en áreas estratégicas.
Previo a su designación como ministro, ejerció el cargo de viceministro de Electricidad y Energías Renovables, donde lideró iniciativas para diversificar la matriz energética y promover el uso de fuentes sostenibles.
Durante su carrera, participó activamente en la planificación y ejecución de proyectos energéticos y en la captación de capitales tanto nacionales como internacionales. Su experiencia incluye la implementación de políticas de sostenibilidad orientadas al desarrollo del sector energético.
(Con información de EFE)