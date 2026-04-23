Rusia lanzó un ataque contra zonas residenciales en Ucrania: al menos dos muertos, un desaparecido y 8 heridos

Al menos dos personas murieron, una permanece desaparecida y ocho resultaron heridas tras un ataque ruso en Dnipro, en el centroeste de Ucrania, durante la madrugada de este jueves. El jefe de la administración regional, Oleksandr Ganja, reportó el saldo de víctimas tras el bombardeo de las tropas rusas, la cuales mantienen la invasión sobre territorio ucraniano desde hace más de cuatro años.

Las autoridades también indicaron que el ataque alcanzó un edificio residencial, una tienda y un vehículo en la ciudad industrial, ubicada a más de 100 kilómetros de la línea de frente en el este y sur de Ucrania.

El gobernador Ganja detalló que se registraron incendios en varios distritos y numerosos departamentos quedaron destruidos por el fuego. Los servicios de emergencia acudieron al lugar para sofocar los incendios y las autoridades continúan evaluando la magnitud total de los daños y el número definitivo de víctimas.

El pasado 14 de abril, un bombardeo ruso en la misma localidad provocó la muerte de cuatro personas. Las fuerzas ucranianas reportaron la destrucción de 58 sistemas de artillería y 1,941 drones tácticos (UAVs) de Rusia, en las últimas 24 horas. A estas pérdidas se suman 3 tanques, 5 vehículos blindados de combate y 3 sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes (MLRS) recientemente inutilizados.

Un bombero trabaja para controlar un incendio en un bloque de apartamentos dañado en un ataque ruso, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en una ubicación identificada como Dnipro, Ucrania (Administración militar regional de Dnipropetrovsk/REUTERS)

Las negociaciones por el fin de la guerra entre Kiev y Moscú, mediadas por Estados Unidos, continúan estancadas desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, que concentró la atención plena de Washington sobre el régimen de Teherán.

No obstante, los países de la Unión Europea dieron el miércoles una luz verde preliminar al desbloqueo de un préstamo de 90.000 millones de euros (USD 105.702 millones) para Ucrania, mientras Hungría dispone de menos de 24 horas para otorgar su aprobación definitiva, según informaron diplomáticos europeos.

Budapest condicionó su aval a la llegada de petróleo a través del oleoducto Druzhba, tras la reparación de un tramo dañado en territorio ucraniano, una disputa que se prolongó durante varios meses.

El gobierno húngaro levantó el veto a la ayuda luego de que el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, anunciara la finalización de los trabajos en el oleoducto, infraestructura clave para el suministro energético a Hungría y que había sido afectada por un ataque ruso a finales de enero.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, aguarda por el desembolso de la Unión Europea (Europa Press)

El derrotado primer ministro Viktor Orbán, quien perdió las elecciones frente al opositor Peter Magyar el pasado 12 de abril y dejará el poder tras dieciséis años, vinculó la aprobación del préstamo a la reparación de este conducto.

Orbán, que en diciembre se comprometió ante sus pares europeos a aprobar el paquete de ayuda a Ucrania tras recibir garantías de no participación húngara en la financiación, dio marcha atrás en vísperas de los comicios al utilizar la oposición al apoyo a Kiev como parte de su campaña. Finalmente, tras la victoria de Magyar, el veto fue levantado sin necesidad de esperar la conformación del nuevo gobierno.

La decisión de los embajadores europeos incluyó la aprobación de la enmienda al Marco Financiero Plurianual, lo que permitirá a la Comisión Europea emitir deuda en los mercados para financiar el préstamo, el último requisito pendiente para poner en marcha la asistencia. Chipre, que ocupa la presidencia rotatoria de la UE, informó que los embajadores de los 27 países del bloque acordaron iniciar un “procedimiento escrito” para la aprobación final antes del jueves por la tarde. El Ejecutivo comunitario había avanzado en los preparativos para que el primer desembolso a Kiev se realice durante el segundo trimestre del año.

(Con información de AFP)