Comenzó el juicio contra el hombre que mató a un joven y violó a su pareja luego de invitarlos a comer

"Polaquito" se cubre el rostro durante el juicio en Misiones por homicidio y abuso sexual, mientras es custodiado por oficiales (El Territorio)

La Justicia de Misiones comenzó a juzgar a Jonathan Nazareno Ferreira, conocido como “El Polaquito”, quien está acusado por homicidio y abuso sexual. De acuerdo con la reconstrucción del hecho, el acusado habría invitado a cenar a la pareja y luego habría cometido los crímenes.

El acusado enfrenta cargos por el homicidio de su amigo Bruno Méndez y el abuso sexual de la pareja de la víctima, hechos que sacudieron a la comunidad en abril de 2022.

El proceso se desarrolla a puertas cerradas en el Tribunal Penal Uno de Eldorado. Tras dos postergaciones y un clima de tensión creciente, la audiencia comenzó a primeras horas de la mañana con la lectura de la elevación a juicio y la presentación de los primeros testigos.

De acuerdo con lo informado por el portal El Territorio, la defensa de Ferreira, encabezada por Jorge Hierro, intentó sin éxito anular parte de la instrucción llevada adelante por el juez Martín Brites, pero el tribunal presidido por Atilio León rechazó el planteo. De este modo, quedó firme la acusación por homicidio criminis causa y abuso sexual con acceso carnal en concurso real, en relación con los hechos ocurridos el 4 de abril de 2022.

Según la instrucción, Bruno Méndez, su pareja —de 18 años— y el hijo de ella llegaron durante la madrugada a una vivienda del barrio Villa Alta. Allí, tras compartir bebidas alcohólicas, se originó una pelea entre Méndez y Ferreira que terminó con un ataque brutal al hombre.

Luego, mientras la víctima agonizaba, el acusado habría abusado sexualmente de la joven durante varias horas. La investigación sostiene que, tras el ataque, Ferreira intentó ocultar el cuerpo, pero la mujer logró escapar con su hijo y pedir auxilio a un vecino, lo que permitió la intervención policial.

La casa donde ocurrieron los hechos

La jornada inaugural del debate oral estuvo marcada por la declaración de los dos primeros testigos. La primera en declarar fue la víctima de abuso sexual. Solicitó hacerlo en ausencia del imputado, pedido que fue inicialmente cuestionado por Ferreira. Finalmente, el acusado fue retirado de la sala y siguió la audiencia desde una sala contigua, a instancias de su defensor. El testimonio de la mujer fue extenso y detalló las horas de terror vividas tras el ataque fatal a su pareja.

El segundo testigo de la jornada fue el vecino que asistió a la joven y a su hijo en el momento del escape. El hombre relató ante el tribunal cómo desarmó parte de un muro de chapas para facilitar la huida, tras escuchar el desesperado pedido de auxilio. Este testimonio resultó clave para reforzar la hipótesis de la Fiscalía sobre la secuencia de hechos y la reacción inmediata de algunos vecinos ante el suceso.

La defensa de Ferreira, por su parte, insistió en impugnar la acusación de abuso sexual, sosteniendo que la relación habría sido consentida, posición que fue desestimada por el tribunal en esta primera instancia. Luego de la lectura de la elevación a juicio, Ferreira optó por ejercer su derecho a no declarar, reservándose la posibilidad de hacerlo en otra etapa del proceso.

En línea con el expediente, la Fiscalía sostiene que Jonathan Nazareno Ferreira actuó con violencia extrema y que el ataque sexual se produjo mientras la víctima fatal agonizaba.

El tribunal hizo hincapié en la gravedad de los hechos y en la protección de la intimidad de la víctima, motivo por el cual el juicio se lleva adelante a puertas cerradas. En la primera jornada también se destacó la intervención del juez Atilio León, quien debió mediar en varios pedidos de la defensa y garantizar el cumplimiento de los protocolos para casos de violencia sexual.

El juicio continuará hoy con la declaración de tres nuevos testigos: uno de los hermanos de la víctima y dos vecinos de Ferreira. Se espera que estos testimonios permitan reconstruir en detalle el contexto previo y posterior al crimen, así como aspectos de la vida cotidiana y el entorno social de los involucrados.