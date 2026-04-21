“Él no me discute”: Morena Beltrán y Lucas Blondel protagonizaron un divertido cruce tras el empate de Huracán contra Tigre

La periodista y el jugador de Huracán hablaron sobre sus conocimientos de táctica

Huracán y Tigre acababan de igualar 1-1 por la fecha 15 del Torneo Apertura cuando, tras el duelo, se produjo un divertido ida y vuelta entre Morena Beltrán y Lucas Beltrán. La analista y el jugador, que son pareja hace más de dos años y que están comprometidos, hablaron a continuación del empate entre el Matador y el Globo sobre táctica y fue allí donde se dio el encuentro entre ambos.

Después del encuentro que se jugó en Victoria, el ex jugador de Boca Juniors apareció en el programa F10 de ESPN donde trabaja la periodista. Cuando le tocó turno de preguntarle a su pareja, Beltrán eligió una consulta bien relacionada al juego que presentó el equipo de Diego Martínez. “Hoy, volvió a jugar de lateral. Venía jugando, de volante. Bueno, ahí con Carrillo jugando medio de cinco y de líbero a la vez, ¿qué buscaron en el partido?”, fue la consulta de Morena. A lo que Lucas respondió: “Siempre las complicadas, ¿no? La tacticista”, dijo el futbolista, lo que generó una risa generalizada en el estudio. “No sé hacer otras”, se excusó la periodista, en relación a su forma de preguntar orientada al desarrolló del partido.

Luego de eso, el conductor del programa, Martín Souto, aprovechó la ocasión para hablar con los protagonistas y les consultó si en algún momento, por alguna situación de sus trabajos, llegaron a enojarse por algún debate futbolero que se dio. “Que responda él”, dijo Beltrán en un principio. “No, nada, de pelearnos nunca. Sí considero que ella entiende mucho más”, respondió Blondel, algo que generó sorpresa en el presentador del show. “Por ahí las discusiones a veces son… Yo defiendo más que hay que sentir dentro de la cancha y que no es lo mismo”, agregó el defensor, lo que generó el aplauso de Juan Simón, el ex marcador central de Boca y la selección argentina, hoy comentarista en la señal deportiva.

“Lo que uno ve por ahí desde la pantalla, es decir, tenía que pararte más acá o más acá. Y bueno. Uno, hace un poco lo que siente y... Pero, sí, estoy de acuerdo en las cosas que dice. Creo que ve muy bien el fútbol, claramente mucho mejor que yo”, volvió a repetir Blondel, lo que generó comentarios de los otros periodistas del programa como “qué grande”.

“No, nunca son discusiones”, agregó el jugador de Huracán, a lo que Morena respondió: “No, porque él no me discute”, lo que volvió a generar la sonrisa de todos en el estudio.

Tras el empate entre Tigre y Huracán, el jugador respondió una consulta de su pareja periodista

Blondel atraviesa un buen presente en el conjunto de Parque Patricios. Después de un largo tiempo sin jugar en el Xeneize, se fue a préstamo a Huracán y se transformó en titular de la mano de Martínez, quien ya lo había dirigido en Tigre y el Xeneize. Su relación con Beltrán nació a fines del 2023. Todo comenzó por una foto publicada en las redes sociales, donde un usuario aseguraba que la pareja se había dejado ver en una playa, aunque no especificó el destino. Rápidamente, los enamorados buscaron despistar con diferentes historias: él subió una fotografía en un sitio que identificó como “Las Toninas” y ella hizo lo propio desde otra locación identificada como “Ibiza” en la opción que permite Instagram para dejar tu presunta ubicación en ese momento.

A partir de ahí, comenzó una relación que se afianzó con el paso del tiempo hasta lo que fue la romántica propuesta de matrimonio de Blonde a Beltrán en las vacaciones que compartieron con amigos en el inicio de este año.

Luego del empate, que dejó a Huracán en la sexta posición de la Zona B del Apertura con 21 puntos, en el programa le consultaron por un posible regreso a La Bombonera, ya que si hoy terminara el torneo, el Globo tendría que visitar a Boca en la primera ronda de playoffs (marcha tercero en la Zona A). “Es una cancha hermosa en la que siempre da ganas de jugar. Me ha tocado ir como rival de Boca y lo que se vive en esa cancha es increíble, así que sea de local o visitante siempre es para disfrutar”, concluyó.