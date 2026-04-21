El Gobierno de Ecuador dispuso alivio en la planilla de luz para zonas afectadas por tormenta solar

La región Litoral es la más afectada. (Miguel Canales/ Diario Expreso)

El Gobierno de Ecuador anunció un alivio en la planilla de energía eléctrica para los hogares ubicados en zonas afectadas por una reciente tormenta solar, con un beneficio de hasta 180 kilovatios hora (kWh) por usuario residencial. La medida fue comunicada por el presidente Daniel Noboa a través de su cuenta oficial en X, en el contexto de una serie de decisiones orientadas, según indicó, a fortalecer la gestión pública en sectores estratégicos como salud, energía y seguridad.

De acuerdo con el mensaje presidencial, el alivio económico se aplicará a las familias de las áreas impactadas por el fenómeno, lo que implicaría una reducción directa en el valor de sus facturas eléctricas. “Esto representa un ahorro real y una inversión de millones de dólares por parte del Estado en sus familias”, señaló el mandatario, sin precisar el monto total del impacto fiscal ni el mecanismo técnico de implementación del subsidio. Tampoco se detallaron, en el mismo anuncio, los criterios específicos para determinar qué zonas han sido consideradas como afectadas por la tormenta solar.

El anuncio se produce en un contexto en el que la actividad solar a nivel global se mantiene elevada, como parte del ciclo solar vigente, caracterizado por una mayor frecuencia de llamaradas solares y eyecciones de masa coronal. Estos eventos pueden generar tormentas geomagnéticas al interactuar con la magnetosfera terrestre, provocando alteraciones en sistemas tecnológicos. Entre los efectos más comunes se encuentran interferencias en señales de GPS, comunicaciones de radio de alta frecuencia y, en casos más intensos, impactos en la operación de satélites y redes eléctricas.

Foto de archivo del presidente de Ecuador, Daniel Noboa. EFE/José Jácome

Sin embargo, hasta el momento no existen reportes públicos ampliamente documentados que detallen afectaciones específicas en Ecuador derivadas de una tormenta solar en abril de 2026, ni informes técnicos oficiales que cuantifiquen daños en infraestructura energética nacional atribuibles directamente a este tipo de fenómeno. En regiones cercanas al ecuador geográfico, como el territorio ecuatoriano, los efectos de las tormentas geomagnéticas suelen ser menos severos en comparación con latitudes altas, donde la interacción con el campo magnético terrestre es más intensa.

Ecuador atraviesa al 21 de abril de 2026 un episodio de altas temperaturas sostenidas, concentrado principalmente en la región Costa, donde provincias como Guayas, Manabí, El Oro y Los Ríos han registrado valores entre 33 °C y 35 °C, con sensaciones térmicas que alcanzan hasta los 40 °C debido a la elevada humedad. Este comportamiento ha sido considerado atípico para la época por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), no solo por la intensidad de las temperaturas, sino por su persistencia durante varios días consecutivos.

En términos comparativos, estas cifras superan el promedio habitual de la región, que oscila entre 24 °C y 28 °C, lo que configura un evento que encaja dentro de la definición técnica de ola de calor.

El origen del fenómeno está asociado principalmente al calentamiento del océano Pacífico frente a las costas ecuatorianas, donde se han registrado temperaturas superficiales del mar entre 27 °C y 28 °C, con anomalías de hasta +2 °C.

El origen del fenómeno está asociado principalmente al calentamiento del océano Pacífico frente a las costas ecuatorianas. EFE/ Fernando Gimeno

Este incremento térmico favorece una mayor evaporación, eleva los niveles de humedad en la atmósfera y dificulta la disipación del calor, especialmente durante la noche. A ello se suman factores como altos índices de radiación solar, cielos poco nubosos y la influencia de masas de aire que refuerzan la acumulación térmica en superficie. En entornos urbanos, la infraestructura, particularmente el concreto y la baja ventilación, intensifica el efecto, generando condiciones más severas en ciudades densamente pobladas como Guayaquil.

Las consecuencias de este episodio se han reflejado en varios frentes. En salud, se incrementa el riesgo de golpes de calor, deshidratación y afectaciones en grupos vulnerables como niños y adultos mayores.

En cambio, el ámbito energético, se ha observado un aumento en el consumo eléctrico debido al uso intensivo de sistemas de aire acondicionado, lo que ha coincidido con reportes de cortes puntuales asociados a sobrecargas en la red.