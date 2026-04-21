Fue a disputar una pelota, chocó contra un rival y sufrió una impactante lesión: el drama del hijo de una leyenda del fútbol

Un arquero sufrió una fractura a la altura del cuello

Jonathan Klinsmann, arquero del Cesena y hijo de la leyenda alemana Jürgen Klinsmann, sufrió una fractura en la columna cervical durante un partido de la Serie B italiana, lo que lo dejará fuera de las canchas por un periodo prolongado. El incidente tuvo lugar el pasado sábado, cuando el jugador de 29 años debió ser retirado en camilla tras una colisión en el área en los últimos minutos del encuentro ante el Palermo. La gravedad de la lesión fue confirmada por el propio futbolista y por fuentes del club.

Durante el tiempo de descuento, con el Cesena cayendo 2-0 en condición de visitante, Jonathan Klinsmann intervino para bloquear un pase atrás cuando fue impactado accidentalmente en la cabeza por la pierna del delantero rival, Filippo Ranocchia. El guardameta estadounidense recibió atención médica prolongada en el campo antes de ser trasladado al hospital de Palermo, donde permaneció internado bajo observación. El club italiano informó que la lesión corresponde a una fractura de la primera vértebra cervical, situada entre el cuello y la columna vertebral.

El propio Klinsmann confirmó su situación en una publicación en Instagram: “Lamentablemente, mi temporada terminó el sábado. Durante el partido sufrí una fractura en la columna vertebral que me mantendrá alejado de las canchas durante un tiempo". Además, agradeció el apoyo recibido tanto en el estadio como en el hospital y dedicó palabras a sus compañeros: “Mucha suerte a los chicos en nuestra lucha por los playoffs y nos vemos muy pronto”.

Jonathan, hijo del legendario Jürgen Klinsmann, anunció el fin de su temporada en la Serie B tras sufrir una fractura vertebral (AP Foto/Amanda Loman)

Klinsmann ha sido el arquero titular del Cesena en los 35 partidos disputados en la Serie B esta temporada. Bajo la conducción del entrenador Ashley Cole, el equipo buscaba consolidar su clasificación a los playoffs, pero la lesión representa un desafío adicional en la recta final de la campaña. El club confirmó que el guardameta pasará por más pruebas y consultará con un neurocirujano especialista antes de definir los próximos pasos para su rehabilitación.

El agente del futbolista manifestó que “el camino hacia la recuperación será largo”, y la expectativa es que el jugador permanezca alejado de la competencia por varios meses. La fractura implica no solo el final anticipado de su temporada en Italia, sino también su ausencia en las futuras convocatorias de la selección estadounidense, en la antesala del Mundial que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

Jonathan Klinsmann ha sido convocado en varias ocasiones por la selección de Estados Unidos, aunque aún no ha debutado oficialmente. El seleccionador Mauricio Pochettino lo incluyó en la lista para partidos amistosos recientes, y su desempeño en la Serie B lo perfilaba como candidato para integrar el plantel mundialista.

Jonathan Klinsmann se pronunció enlas redes sociales

En una entrevista recogida por la FIFA en septiembre, el arquero expresó: “Siempre me ha parecido la opción natural. Me formé en los sistemas juveniles de Estados Unidos y he pasado la mayor parte de mi vida allí. Por supuesto, si hubiera recibido una llamada de Alemania, lo habría considerado, pero siempre me he sentido como en casa en Estados Unidos.”

El apellido Klinsmann tiene un peso histórico en el fútbol internacional. Jürgen Klinsmann, padre de Jonathan, fue campeón mundial con Alemania en 1990 y levantó la Eurocopa de 1996, además de haber dirigido a la selección alemana y a la de Estados Unidos. La trayectoria de Jürgen como entrenador ha incluido etapas en el Hertha Berlín y la selección de Corea del Sur, pero su legado como futbolista sigue vigente.

La lesión de Jonathan Klinsmann ha generado mensajes de solidaridad de aficionados del Cesena y del Palermo, así como de colegas y familiares. El club italiano reiteró en su comunicado oficial el agradecimiento al personal médico y a quienes han enviado sus buenos deseos al jugador.

El futuro inmediato de Klinsmann dependerá de la evolución de su recuperación y de las indicaciones del equipo médico. Por ahora, el equipo dirigido por Ashley Cole deberá afrontar el cierre de la temporada sin su portero titular, mientras que el futbolista estadounidense inicia un proceso de rehabilitación con la esperanza de volver a la competencia.