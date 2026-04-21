Daniel Noboa anunció cambios en su gabinete y decretó toque de queda en varias provincias por seguridad

FOTO DE ARCHIVO. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa. REUTERS/Santiago Arcos

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció una serie de decisiones que incluyen cambios en su gabinete, la imposición de un toque de queda en varias provincias del país y medidas de alivio económico, en el marco de lo que describió como acciones necesarias para fortalecer la situación nacional. El pronunciamiento fue realizado a través de un mensaje público en su cuenta de X en el que detalló ajustes en áreas estratégicas del Ejecutivo y nuevas disposiciones en materia de seguridad.

Según la comunicación oficial, se efectuarán cambios en el Ministerio de Salud Pública y en el Ministerio de Ambiente y Energía. En el primer caso, el mandatario informó que el médico Jaime Bernabé Erazo asumirá de manera inmediata la titularidad de la cartera de Salud, donde permanecía como ministra encargada la vicepresidenta, María José Pinto. En el Ministerio de Energía, Noboa indicó que habrá un nuevo liderazgo a partir del 30 de abril, aunque tampoco precisó el nombre de la persona que ocupará el cargo ni las circunstancias del cambio.

Hasta el momento no se ha hecho público el decreto ejecutivo que formalice los nombramientos.

El presidente señaló que estas modificaciones responden a la necesidad de “empujar al Ecuador, acelerar lo que funciona y corregir lo que no”, en referencia a la gestión de los sectores involucrados. Añadió que, durante el periodo de transición en el área energética, se ejecutarán las operaciones necesarias para fortalecer la red del país, en un contexto en el que el sistema eléctrico ha enfrentado tensiones en los últimos meses, aunque en su mensaje no se incluyeron datos técnicos ni diagnósticos específicos sobre la situación actual.

En materia de seguridad, el mandatario dispuso la implementación de un toque de queda nocturno en varias jurisdicciones del país. La medida regirá desde las 23h00 hasta las 05h00, a partir del domingo 3 de mayo hasta el lunes 18 de mayo. El alcance territorial incluye las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos. Además, se aplicará en los cantones La Maná, en la provincia de Cotopaxi; Las Naves y Echeandía, en Bolívar; y La Troncal, en Cañar.

El jefe de Estado justificó la decisión en el ámbito de seguridad señalando que se reconoce el trabajo de las fuerzas del orden durante el último estado de excepción. En ese contexto, indicó que el toque de queda forma parte de las acciones orientadas a consolidar resultados y mantener el control en zonas consideradas sensibles. No se detallaron indicadores específicos de criminalidad ni evaluaciones cuantitativas que sustenten la extensión geográfica de la medida.

El anuncio se produce en un contexto en el que Ecuador ha recurrido de forma recurrente a estados de excepción y restricciones de movilidad como parte de su estrategia frente a la violencia vinculada al crimen organizado. La inclusión de provincias como Guayas y Esmeraldas, que han concentrado altos niveles de homicidios en los últimos años, así como de Pichincha, que alberga la capital del país, refleja el alcance amplio de la disposición.

El despliegue busca combatir la criminalidad en las jurisdicciones más violentas del país. (Ministerio de Defensa)

El conjunto de decisiones anunciadas por el Ejecutivo combina cambios administrativos en sectores clave, disposiciones de control de orden público y medidas de compensación económica. Aunque el mensaje presidencial establece líneas generales sobre los objetivos de estas acciones, varios aspectos, como los detalles de los relevos en el gabinete, los indicadores de seguridad utilizados para definir el toque de queda y los parámetros técnicos del alivio eléctrico, no fueron desarrollados en la comunicación difundida.

Sobre estas disposiciones tampoco se ha publicado el decreto presidencial con la argumentación que justifique el nuevo estado de excepción por lo que aún no se conoce si otros derechos quedan suspendidos.