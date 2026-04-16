Crimen y Justicia

Un joven se filmó manejando a casi 200 km al ritmo de una guaracha: será inhabilitado

Compartió en redes sociales un video conduciendo con una conductora temeraria. Lo descubrieron, recibirá una multa y quieren suspenderle la matrícula

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Una persona es grabada mientras conduce a casi 200 kilómetros por hora y comparte el video en redes sociales. Le inhabilitarán el registro. Crédito: ANSV

Es la imagen del velocímetro superando los 190 km/h la que abre el video. Un joven de 25 años compartió una grabación en sus redes sociales, en la que aparece manejando su camioneta con exceso de velocidad. Mientras acelera, juguetea con la cámara de celular y canta.

Vamos para arriba / Yo no lo vi ni tampoco lo veo / Código de barrio, sordo, mudo y ciego / Pronta libertad para mi compañero / Que no llegamos para la ambición y el dinero”, recita el conductor la letra de la Session Guaratech #1, que interpreta el cantante argentino Kid Wazi, y producida por Martín Moreno. Es un tema conocido en la escena del hip-hop y la música urbana local, que circuló con fuerza el año pasado como parte del ritmo de la guaracha, una mezcla de cumbia con electrónica urbana.

No era la primera vez que el joven compartía un video mostrando una conducta imprudente al volante. En otro episodio distinto, se lo vio bajando de su camioneta en movimiento y, durante el verano, fue captado realizando maniobras riesgosas sobre la arena. Siempre al mando de su vehículo de gran porte.

Pero esta vez lo descubrieron. No solo manejó de forma irresponsable y riesgosa, considerado como un “agravante” en materia de la Ley Nacional de Tránsito, sino que superó el máximo de velocidad establecido en rutas, que establece un umbral de 110 km/h para las zonas rurales. Esto se considera como una infracción grave.

Frente a estas conductas, la Agencia Nacional de Seguridad Vidal (ANSV) solicitó la inhabilitación ante la jurisdicción que emitió su Licencia Nacional de Conducir, por poner en riesgo su vida y la de terceros. El organismo nacional tiene facultad, según la normativa vigente, para pedir la suspensión preventiva de la licencia cuando detecta ineptitud psicofísica.

Manejó a casi 200 km/h y lo subió a redes sociales

En este tipo de situaciones, la persona requiere ser notificada y sometida a una reevaluación mediante exámenes, con el fin de determinar si se encuentra apta para conducir en la vía pública.

En la práctica administrativa y judicial, la figura de “culpa temeraria” es clave porque permite al juez aplicar penas más severas incluso cuando no existe un dolo directo. En ese marco, se evalúa que la imprudencia fue tan grave que equivale a un desprecio consciente por la seguridad ajena.

El Código Penal establece que la conducción temeraria puede sancionarse con penas de 6 meses a 3 años de prisión e inhabilitación del carnet de conducir.

Los infractores del verano

Durante el verano, más de 1 millón de vehículos fueron controlados durante el operativo 2026 por la ANSV. El operativo contó con un despliegue de 39 puestos estratégicos permitió identificar 3.672 conductores con alcoholemia positiva, cifra que la ANSV destacó como dato central del balance, dado el impacto directo en la seguridad vial y en las políticas de prevención de siniestros en rutas nacionales.

La campaña vial expuso el sentido de las infracciones e incumplimiento. La ANSV registró un total de 23.527 infracciones a la normativa vigente. Entre las medidas, se procedió a la retención de 6.421 licencias de conducir y se inmovilizaron 1.605 vehículos por incumplimientos diversos, entre los que se incluyen la falta de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) —con 4.879 infractores detectados— y 1.034 unidades sin seguro obligatorio.

La identificación de 1.075 patentes ausentes o adulteradas se sumó a las irregularidades detectadas en los procedimientos, enumerando también 2.668 conductores sin cinturón de seguridad y 2.662 sin documentación habilitante.

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