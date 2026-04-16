Crimen y Justicia

Detuvieron a “Derli”, un prófugo de Paraguay acusado de abusar sexualmente de una niña de 9 años

El hombre tenía un pedido de captura internacional. Tras una amplia investigación, la Policía de la Ciudad lo encontró en la localidad de San Vicente. Había intentado ocultarse en Misiones

Guardar

El momento de la detención de “Derli”, un fugitivo buscado por el abuso sexual de una menor en Paraguay

Después de una intensa búsqueda internacional, cayó un prófugo de nacionalidad paraguaya acusado por un caso de abuso sexual y con importantes antecedentes penales. El arresto se concretó el 14 de abril, en plena vía pública.

Al detenido, identificado como “Derli”, lo encontraron cerca de las 19 de la tarde en la calle De la Reducción al 1000, en el Barrio Hospital de la localidad de San Vicente, de la provincia de Buenos Aires. Lo ubicaron después de una extensa labor de inteligencia policial por un hecho que ocurrió 1 de febrero de 2020.

La investigación se inició por un ataque sexual que habría protagonizado el paraguayo en la calle Juan Madera N°1600, en los alrededores de la villa 21-24 de Zavaleta, entre los barrios porteños de Barracas y Nueva Pompeya.

Según la causa, el detenido aprovechó la confianza y el vínculo de amistad con el padre de una niña de 9 años. En ese contexto, mientras el padre asistía a otro hijo, el imputado practicó tocamientos de las partes íntimas de la nena por debajo de la ropa interior, según indicaron fuentes policiales a Infobae.

Luego, tras conocerse el hecho, el hombre escapó de los lugares habituales que frecuentaba. El documento policial indica que el acusado cuenta con un “frondoso prontuario delictual” y era considerado de “altísima peligrosidad criminal”.

A nivel internacional, se constató también que el hombre registraba una declaración de rebeldía y pedido de captura internacional con fecha del 19 de febrero de 2020 por el Juzgado Penal de Garantías de Presidente Franco, que corresponde a Alto Paraná, en Paraguay. El acusado ya había cometido otro ataque en el 26 de enero de ese año, en otro raid delictivo calificado provisoriamente como coacción sexual, violación y robo agravado.

Un agente de policía con chaleco morado sujeta a un hombre de camiseta roja y rostro pixelado. Al fondo, vegetación y un letrero policial
Un agente de la Policía de la Ciudad detiene a Derli, un prófugo paraguayo acusado de abuso sexual contra una menor, en un operativo de la División Delitos Contra la Integridad Sexual.

Aquel hecho violento en el país vecino tuvo una gran repercusión mediática. Ante semejante impacto, el acusado emigró e ingresó a la Argentina el 27 de enero de 2020.

La causa originaria por el hecho en la Comuna 4 había quedado en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 15, que encabeza la magistrada Karina Mariana Zucconi, con intervención de la Secretaría N° 146, de Constanza Macri.

La detención fue el resultado de tareas de inteligencia criminal desarrolladas por la Brigada de la División Delitos contra la Integridad Sexual.

Para dar con “Derli”, los agentes realizaron intervenciones telefónicas sobre el círculo íntimo del imputado, incluyendo escuchas en idioma guaraní a su madre, que permitieron determinar que inicialmente intentó ocultarse en la provincia de Misiones.

En los meses previos a la detención, los efectivos llevaron a cabo diligencias de inteligencia de fuentes abiertas (OSINT) y cruzaron información con entidades gubernamentales, identificando que el acusado podría estar oculto en la vivienda de la calle De la Reducción al 1000, donde residía la madre del prófugo, ya fallecida. Con estos datos, se desplegaron brigadas operativas en la zona, a partir de la implementación tareas de vigilancia encubierta.

La detención se concretó al corroborarse la presencia del acusado en el lugar, articulando de forma inmediata con el Juzgado de Garantías en turno de San Vicente, que libró el exhorto correspondiente. El personal policial interceptó y redujo al buscado.

“Gracias a la perseverancia, el sigilo y la alta preparación técnica de los efectivos actuantes, se logró efectivizar la aprehensión del imputado, neutralizando su capacidad de fuga y poniéndolo finalmente a disposición de los magistrados intervinientes para su posterior traslado en calidad de comunicado”, señalaron los informantes policiales.

Ahora, tendrán que definir las autoridades judiciales intervinientes en la causa tanto de la Argentina como de Paraguay para definir el destino final que le deparará al imputado.

Temas Relacionados

Abuso sexual infantilPrófugoCaptura internacionalSan VicenteDelitos sexualesParaguayúltimas noticiasDerli

Últimas Noticias

Confirmaron la prisión preventiva del policía porteño que mató a un joven que iba a jugar al fútbol

El agente pidió la excarcelación o la prisión domiciliaria, pero ambas fueron denegadas. La investigación sigue en curso

Confirmaron la prisión preventiva del policía porteño que mató a un joven que iba a jugar al fútbol

Misiones: secuestraron más de 24 kilos de cocaína valuados en casi $500 millones

El hallazgo de 27 paquetes ocultos bajo el tablero de un vehículo en un control fronterizo movilizó a la División Aduana Posadas y derivó en la detención de un conductor que ingresaba desde Paraguay

Misiones: secuestraron más de 24 kilos de cocaína valuados en casi $500 millones

Video: un conductor embistió a un delincuente y evitó un asalto piraña en Ingeniero Budge

El ladrón sufrió una fractura y escapó con ayuda de sus cómplices. El violento episodio quedó registrado por cámaras de seguridad

Video: un conductor embistió a un delincuente y evitó un asalto piraña en Ingeniero Budge

Pidieron perpetua para once de los involucrados en los cuatro crímenes “narcoterroristas” de marzo de 2024 en Rosario

Lo adelantó un grupo de fiscales provinciales durante la audiencia preliminar, que sigue en desarrollo. Entre los imputados está el recluso Alejandro Isaías Núñez, alias “Chucky Monedita”, sindicado como presunto instigador de dos de los asesinatos

Pidieron perpetua para once de los involucrados en los cuatro crímenes “narcoterroristas” de marzo de 2024 en Rosario

Caso Propofest: la muerte del anestesista Zalazar y las pericias clave que espera la Justicia

El fiscal Eduardo Cubría avanza con medidas de prueba en el expediente por el fallecimiento del médico que dio inicio al escándalo. Qué dicen las pruebas hasta ahora

Caso Propofest: la muerte del anestesista Zalazar y las pericias clave que espera la Justicia
DEPORTES
El ranking de los 20 candidatos y el favorito a ganar el Balón de Oro 2026: los tres argentinos de la lista

El ranking de los 20 candidatos y el favorito a ganar el Balón de Oro 2026: los tres argentinos de la lista

Los detalles del operativo de seguridad para el Superclásico: la decisión con el micro de Boca y qué pasará con la barra de River

Latorre reveló detalles del día que el “Abuelo” José Barrita ingresó al vestuario de Boca Juniors con un cuchillo

Francisco Cerúndolo se mide ante Alexander Zverev por un lugar en las semifinales en Múnich: hora y cómo ver en vivo el partido

La cruda confesión del Pocho Lavezzi sobre la depresión que sufrió: “Experimenté la oscuridad”

TELESHOW
Escándalo en Gran Hermano: operativo policial y notificación judicial a una participante en Telefe

Escándalo en Gran Hermano: operativo policial y notificación judicial a una participante en Telefe

Moria Casán volvió a arremeter contra Betiana Blum: "Cognitivamente estoy mejor que ella"

Cami Mayan celebró su cumpleaños número 27: globos, amigos y vino

El apoyo de Dalma Maradona a su hermana Gianinna luego de que cancelaron su declaración en el juicio: “Siempre con vos”

Flor Peña mandó al frente a Marley por su fugaz romance con Keanu Reeves: “Yo era jovencísimo”

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos alertó de que Rusia prepara un arma nuclear capaz de destruir cientos de satélites de una sola detonación

Estados Unidos alertó de que Rusia prepara un arma nuclear capaz de destruir cientos de satélites de una sola detonación

Von der Leyen celebró el alto el fuego de diez días entre Israel y Líbano

Pakistán y Qatar coordinan esfuerzos para un nuevo ciclo de negociaciones entre Estados Unidos e Irán

Quiénes son los grandes ganadores en los Premios Platino

Netanyahu confirmó la tregua de 10 días con Líbano, pero condicionó cualquier acuerdo final al desarme de Hezbollah