Crimen y Justicia

“Como vos le pegas al mío”: los testimonios que hablan de la violencia que ejercían la madre y el padrastro de Ángel

Además de la autopsia, en la investigación fueron determinantes las declaraciones de personas allegadas a la pareja

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Una mujer de cabello oscuro y un hombre con camiseta negra, ambos sonriendo a la cámara, con una puerta blanca detrás
Mariela Beatriz Altamirano y Michel Kevin González, madre y padrastro de Ángel Nicolás López, aparecen en esta imagen.

El fiscal general Facundo Oribones y Diana Florencia Guzmán, funcionaria de Fiscalía de Comodoro Rivadavia, no sólo tomaron en cuenta la autopsia para pedir las imputaciones por homicidios de Mariela Beatriz Altamirano y Michel Kevin González, madre y padrastro de la víctima.

Del examen forense se desprende que Ángel contaba con más de 20 traumatismos en su cráneo, “lo que evidencia que los mismos fueron ocasionados voluntariamente, siendo esto lo que causó el gran edema cerebral, lo que finalmente provocó el deceso”. Creen que puede haber sido consecuencia de lo que se conoce como “síndrome del sacudón”.

Investigan la muerte de un niño de 4 años en Comodoro Rivadavia

Pero los investigadores, a la vez, tomaron en cuenta varios testimonios que constan en la causa. En primer lugar, la declaración de una vecina que dijo que, hace un mes, vio a Michel corriendo con su hija de 9 años. Detrás iba Altamirano, quien pedía a sus vecinos que los detuvieran.

El padrastro de Ángel les dijo: “No le hagan caso, le quiere pegar a mi hija”. Según la testigo, Mariela llorando le respondió: “Como vos le pegas al mío”, en referencia al nene de 4 años.

Esa misma vecina señaló que dos días después de la muerte de Ángel, Altamirano le envió un mensaje en el que le advertía que su pareja había quemado la ropa de su hijo. Luego, lo eliminó.

Al mismo tiempo, tuvieron en cuenta que González hacía taekwondo en el gimnasio municipal N° 3 de Comodoro Rivadavia y que su ex pareja, con quien tiene una hija en común, declaró que se separó de él por violencia de género.

“Cuando él se llevaba a mi hijo, lo dejaba encerrado en su casa. Lo más grave que pasó fue que mi hijo en una ocasión fue a su casa y lo tuvo retenido por tres días; fue en época de pandemia más o menos que pasó eso”, relató.

Otra pareja previa relató que se separó del padrastro de Ángel porque agredía físicamente a su hija.

Finalmente, un hombre del entorno de Altamirano reveló dos episodios de extrema violencia, en relación a otro hijo de la mujer, que presenció: “D. le pidió comida a la madre y ella le rompió la boca enfrente de todos, y la segunda vez, en un paraje que hay acá en Córdoba, el nene le vuelve a pedir comida y le rompió la nariz y la boca nuevamente… Ella decía que era un muerto de hambre su propio hijo”.

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