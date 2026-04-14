Nuevo juicio por la muerte de Maradona, en vivo: las últimas noticias, minuto a minuto

Tras una serie de postergaciones, este martes arranca en los tribunales de San Isidro el debate oral por el fallecimiento del Diez. Las audiencias se realizarán martes y jueves de 10 a 17 horas en el palacio judicial de la calle Ituzaingó 340.

Hay siete trabajadores de salud imputados por homicidio simple con dolo eventual, que se enfrentan a una pena de entre 8 y 25 años de prisión.