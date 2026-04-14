Nuevo juicio por la muerte de Maradona, en vivo: las últimas noticias, minuto a minuto

Tras una serie de postergaciones, este martes arranca en los tribunales de San Isidro el debate oral por el fallecimiento del Diez. Las audiencias se realizarán martes y jueves de 10 a 17 horas en el palacio judicial de la calle Ituzaingó 340.
Hay siete trabajadores de salud imputados por homicidio simple con dolo eventual, que se enfrentan a una pena de entre 8 y 25 años de prisión.
Llegó la psiquiatra imputada Agustina Cosachov
Apenas pasadas las 8:30 de la mañana, llegó la primera de las acusadas a los tribunales de San Isidro. Fue la psiquiatra Agustina Cosachov, que ingresó al palacio judicial una hora y media antes del inicio del debate.
Siete trabajadores de la salud serán juzgados desde este martes en el palacio judicial de San Isidro por sus responsabilidades médicas en la muerte de Diego Armando Maradona. El astro del fútbol argentino falleció el 25 de noviembre de 2020 en una casa de la localidad bonaerense de Tigre, donde estaba rehabilitándose tras una operación de cabeza a la que se había sometido semanas antes. Su cuidado estaba a cargo de un grupo de médicos, que ahora están imputados por homicidio simple con dolo eventual. Los acusan de haber desatendido al Diez en sus últimos días y no advertir su desmejoría.
El palacio judicial de San Isidro volvió a amanecer con una escena similar a la de hace exactamente 399 días. Hay vallas, un operativo de seguridad reforzado y cámaras de televisión instaladas desde temprano en la calle Ituzaingó al 340, donde se espera el reinicio del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona desde las 10 de la mañana de este martes.