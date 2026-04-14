Crimen y Justicia

Nuevo juicio por la muerte de Maradona, en vivo: las últimas noticias, minuto a minuto

Desde las 10, comienza el debate oral en los tribunales de San Isidro. En total, hay siete imputados

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Tras una serie de postergaciones, este martes arranca en los tribunales de San Isidro el debate oral por el fallecimiento del Diez. Las audiencias se realizarán martes y jueves de 10 a 17 horas en el palacio judicial de la calle Ituzaingó 340.

Hay siete trabajadores de salud imputados por homicidio simple con dolo eventual, que se enfrentan a una pena de entre 8 y 25 años de prisión.

Seguidores del fallecido Diego Maradona sostienen una pancarta con la frase "Justicia para Dios" afuera del tribunal donde se realiza el juicio de homicidio por negligencia contra el personal médico que trató a Maradona, el martes 11 de marzo de 2025, en las afueras de Buenos Aires. (AP Foto/Natacha Pisarenko)
Seguidores del fallecido Diego Maradona sostienen una pancarta con la frase "Justicia para Dios" afuera del tribunal donde se realiza el juicio de homicidio por negligencia contra el personal médico que trató a Maradona, el martes 11 de marzo de 2025, en las afueras de Buenos Aires. (AP Foto/Natacha Pisarenko)
11:49 hsHoy

Llegó la psiquiatra imputada Agustina Cosachov

Apenas pasadas las 8:30 de la mañana, llegó la primera de las acusadas a los tribunales de San Isidro. Fue la psiquiatra Agustina Cosachov, que ingresó al palacio judicial una hora y media antes del inicio del debate.

11:40 hsHoy

Uno por uno: quiénes son los siete imputados en el juicio por la muerte de Diego Maradona

Todos son trabajadores de la salud y están acusados por homicidio simple con dolo eventual. Enfrentan una pena de 8 a 25 años de prisión

El neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón, su jefe Mariano Perroni, el médico clínico Pedro Di Spagna y la coordinadora de la prepaga Nancy Forlini
El neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón, su jefe Mariano Perroni, el médico clínico Pedro Di Spagna y la coordinadora de la prepaga Nancy Forlini

Siete trabajadores de la salud serán juzgados desde este martes en el palacio judicial de San Isidro por sus responsabilidades médicas en la muerte de Diego Armando Maradona. El astro del fútbol argentino falleció el 25 de noviembre de 2020 en una casa de la localidad bonaerense de Tigre, donde estaba rehabilitándose tras una operación de cabeza a la que se había sometido semanas antes. Su cuidado estaba a cargo de un grupo de médicos, que ahora están imputados por homicidio simple con dolo eventual. Los acusan de haber desatendido al Diez en sus últimos días y no advertir su desmejoría.

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11:40 hsHoy

Con estrategias redefinidas y 127 testigos, comienza el nuevo juicio por Maradona: ¿su muerte se pudo evitar?

El debate oral por el fallecimiento del máximo ídolo del fútbol argentino arranca este martes en San Isidro tras una seguidilla de postergaciones

Una foto de Diego Maradona en el mundial de Rusia 2018, dos años antes de su muerte
Una foto de Diego Maradona en el mundial de Rusia 2018, dos años antes de su muerte

El palacio judicial de San Isidro volvió a amanecer con una escena similar a la de hace exactamente 399 días. Hay vallas, un operativo de seguridad reforzado y cámaras de televisión instaladas desde temprano en la calle Ituzaingó al 340, donde se espera el reinicio del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona desde las 10 de la mañana de este martes.

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