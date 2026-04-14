Crimen y Justicia

Crimen de Ángel: imputaron por homicidio a la mamá del niño y su pareja y les dictaron prisión preventiva por 6 meses

La medida fue resuelta por el juez Alejandro Soñis, a pedido de los fiscales del caso. Para la Justicia hay peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación por parte de los acusados

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Investigan la muerte de un niño de 4 años en Comodoro Rivadavia
El niño asesinado tenía 4 años

La Justicia de la ciudad de Comodoro Rivadavia le dictó la prisión preventiva por seis meses a Mariela Altamirano, acusada de asesinar a Ángel López, su hijo de 4 años. La medida también recayó en Michel Kevin González, la pareja de la mujer. Ambos quedaron formalmente imputados por el delito de homicidio.

La resolución, decretada por el juez Alejandro Soñis, se dio a conocer después del medio día durante audiencia de control de detención y apertura de la investigación en los Tribunales penales del barrio Roca.

Allí, los presuntos responsables del crimen del niño fueron acusados. En el caso de la mujer, la imputación fue por homicidio agravado, mientras que para el padrastro, la acusación fue por el delito de homicidio simple.

El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por Cristian Olazábal, fiscal Jefe, Facundo Oribones, fiscal General y Diana Guzmán, funcionaria de la Fiscalía. Los imputados, en tanto, fueron representados por los abogados Vanesa Vera y Alejandro Varas, ambos defensores públicos.

Durante la audiencia, que comenzó pasadas las 11, las partes tuvieron la oportunidad de hacer sus planteos. Por el lado de los fiscales, se planteó como principal argumento el resultado preliminar de la autopsia, que reveló más de 20 lesiones en la cabeza de Ángel, lo que deriva en un “edema en la zona de cerebelo”, lo que provoca un paro cardiorrespiratorio.

“Es materia de investigación”, dijo ante la consulta del juez sobre el periodo en que se habrían ocasionado los golpes contra el menor. Además, hicieron referencia a la declaración de testigos sobre el día que Altamirano llevó a su hijo al hospital.

“Mariela comentó que Ángel había empezado con síntomas ( no los describe) el día anterior.Se había hecho pis el día anterior.Se dieron cuenta por la mañana que el nene no respiraba y llamaron a la ambulancia", fue el relato del fiscal sobre el testimonio de una vecina que habló ese día con Mariela.

Una vecino -dijo el fiscal- señaló “que el domingo 5 de abril, cuando se encontraba en su vivienda, escuchó gritos desde la calle y observó a Mariela con su bebé en brazos y con Ángel con una coloración azul. Cuando le preguntó que le pasó, dijo “a mi hijo le agarró un ataque”.

En tanto, el fiscal Olazábal relató que de las entrevistas realizadas de puede establecer que Ángel solo estuvo al cuidado de Altamirano y su pareja.

“La prueba directa es la que arroja la autopsia, Pero el análisis global permite establecer que el niño estuvo solo con ellos dos en ese domicilio. Por otro lado se ha descartado una patología previa, entonces todo nos lleva a pensar que las lesiones que tenía en la cabeza fueron ejecutadas por un tercero”, dijo.

“Esto nos lleva a sostener una única hipótesis.Los testigos refieren que el niño estaba en ese domicilio solo con ellos.Y nos permite descartar las coartadas que le dieron al personal policial en un principio", indicó.

Los abogados defensores, en tanto, rechazaron la calificación porque entienden que no hay elementos suficientes para imputarlos de un delito de esa gravedad, debido a que el resultado final de la autopsia todavía se desconoce.

“Entiendo que en esta instancia la fiscalía no cuenta con elementos suficientes para abrir la investigación en esos términos. Claro que es una de las hipótesis que manejan, la de un homicidio doloso, por una serie de lesiones verificadas en la autopsia”, dijo el abogado de González.

Investigan la muerte de un niño de 4 años en Comodoro Rivadavia
El nene falleció el pasado 7 de abril

En ese sentido, añadió: “el informe del cuerpo médico forense da cuenta de que la muerte se produce por una inflamación que genero presión sobre la base del cerebro y género impacto en la vida de Ángel”.

“La doctora hace mención a que estas herniaciones cerebrales pueden darse por varios factores, como traumatismos, Pero también meningitis, tumores. Esa inflamación cerebral que produce la muerte podría tener distintas causantes. Los traumatismos advertidos a lo largo de la autopsia podrían ser el motivo, es una de las hipótesis, Pero la plataforma fáctica no tiene sustento para achacarle una actividad completa a mi defendido”, agregó.

La abogada de la madre, en tanto, dijo que las lesiones halladas podrían haber sido “coscorrones”.

“Lo que dice el informe de autopsia es que había 20 golpes. Son infiltraciones temáticas en el cuero cabelludo del lado interno. De 1 a 3 centímetros. Es decir, uno lo asemeja cuando hablo de golpes, a lo que serían coscorrones”, dijo.

Finalmente, el juez -luego de oír las exposiciones- decidió aceptar el pedido de los fiscales y dictar la prisión preventiva por considerar que hay peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación por parte de los acusados.

“Por estos motivos, tengo por formalizada la presente investigación y voy a otorgar al MPF el plazo que ha solicitado”, dijo el Soñis.

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