Crimen del cumpleaños: tras la confesión del asesino en redes sociales, detuvieron a su madre

Chaco: la escalofriante confesión de un joven que mató a otro durante una fiesta de cumpleaños

Luedo de que Enzo Damián Escalante (31) se entregara este lunes a la Policía de Chaco, tras confesar en un video que publicó en redes sociales el homicidio de Jonatan Romero (30), alias “Guasón”, durante el festejo de su cumpleaños, la fiscal del caso, Ana González de Pacce, dispuso también la detención de Rocío Graciela Pauluk, la madre del asesino.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que la fiscal González de Pacce considera que Pauluk fue partícipe necesaria del homicidio de “Guasón”, por lo cual ordenó su inmediata detención luego de que la mujer llegara a la sede del Departamento de Investigaciones Complejas (DIC) de la Policía junto al principal sospechoso.

Asimismo, la investigadora logró determinar a partir de testimonios que la mujer había agredido a la víctima, por lo que fue imputada.

El hecho ocurrió en una casa ubicada sobre avenida Chaco al 3200, en la ciudad de Resistencia.

“Mi suegra está detenida en este momento. Supuestamente, ella le pateó al chico -Romero- cuando estaba tirado”, aseguró la cuñada de Escalante este lunes, en declaraciones consignadas por Diario Chaco.

Tras ponerse a disposición de la Justicia, el asesino confeso fue trasladado a la división de Medicina Legal de la Policía provincial, donde será examinado por la lesión cortopunzante que presentó en su brazo izquierdo.

Según relató él mismo en el video que compartió antes de entregarse, Romero le dio un puntazo durante la pelea.

La confesión del asesino

La ciudad de Resistencia, provincia de Chaco, fue escenario este domingo de una pelea que se desató en un cumpleaños y que derivó en el crimen de “Guasón” Romero. El autor del asesinato, que resultó ser el cumpleañero, confesó en un video que publicó en redes sociales.

“Mi nombre es Damián Escalante. Soy acusado de un homicidio por la víctima Guasón. Del fondo del alma le pido mil disculpas a la familia. Así como se terminó la vida de él, también se terminó la mía, porque yo también tengo hijos”, dijo al comienzo del video.

Luego, Escalante aseguró que el altercado se desató luego de que Romero mantuviera una fuerte discusión con su madre, razón por la cual intentó sacarlo por la fuerza de su propia casa. En medio de los forcejeos, el asesino le propinó una trompada en el rostro a la víctima, que cayó al suelo, se reincorporó y corrió hacia el Volkswagen Voyage de su pareja.

Escalante confesó el crimen en un video que compartió en sus redes sociales.

“En eso yo me cruzo con muchas personas, ya estaban a un lado, y él viene corriendo y me encaja un puntazo (en el brazo izquierdo)”, aseguró Escalante, quien también mostró la herida cortante a cámara para respaldar su denuncia.

Al observar la lesión, Escalante reaccionó, según contó. “En eso yo me pongo ciego. Me dan un arma y yo, en defensa propia, actúo a disparar, viendo la sangre y todo. La verdad es que ahí perdí la noción. Fue solamente un segundo, de un momento a otro. Estoy totalmente arrepentido”, admitió.

Antes de concluir su mensaje, Escalante comunicó que se entregaría a la Policía este lunes por la mañana. “Quiero hacerme responsable de los actos, de lo que pasó. También quiero que se entienda que fue en defensa propia, y que mi mujer no tuvo nada que ver”, afirmó.

Y en la misma línea, concluyó: “Nunca me pasó esto en mi vida, nunca disparé un arma, entonces actué a irme. Quise escapar. Estuve todo el día mal; lloré todo el día. La verdad, que un momento de mierda. Mi vida cambió totalmente; yo sé, voy a ser juzgado. Entiendo el dolor de la familia y sé que nunca me van a perdonar”.

Aunque aseguró que se entregaría este martes, ante la consulta de este medio, fuentes del caso confirmaron que el sospechoso se presentó en la sede del DIC minutos antes de las 11 de este lunes.