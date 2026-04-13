Crimen y Justicia

Balearon a dos hermanos en Berisso en medio de una pelea callejera y hay un detenido

La Policía acudió al lugar al ser alertada por los vecinos. Sin embargo, una vez allí, los oficiales fueron apedreados por los presentes

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Calle de asfalto con paso de cebra, bordillo azul y acera que bordea un campo de hierba a la derecha. A la izquierda, casas de ladrillo y árboles
Los vecinos alertaron a la Policía en reiteradas oportunidades sobre lo que sucedía

Dos hermanos resultaron gravemente heridos de bala y un joven fue detenido tras un intento de homicidio en Berisso, provincia de Buenos Aires. Todo sucedió en el marco de una pelea callejera.

El hecho ocurrió durante la madrugada en una vivienda ubicada en la zona de las calles 93 bis entre 129 y 130, cuando una pelea derivó en un ataque con armas de fuego.

Según se informó, la situación comenzó con una discusión entre varias personas en la vía pública. Por esto mismo, solicitaron la intervención de las autoridades, pero los efectivos fueron agredidos y debieron replegarse.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local 0221, a las horas, los vecinos volvieron a comunicarse con la Policía al denunciar que se escucharon disparos. Los oficiales volvieron a hacerse presentes en el lugar, pero fueron nuevamente atacados. Esta vez, con piedras y botellas.

Al poco tiempo, una joven llegó a la comisaria Tercera muy alterada y advirtió a los policías que sus hermanos, de 27 y 30 años habían sido baleados.

En consecuencia, la Policía acudió al lugar y confirmaron que los jóvenes presentaban heridas de arma de fuego en distintas partes del cuerpo. Ambos fueron trasladados de urgencia al hospital local, donde recibieron atención médica.

El estado de salud de los hermanos es reservado, y permanecen internados bajo observación mientras se evalúa la evolución de las lesiones.

En línea con la reconstrucción del hecho que denunció la joven al acercarse a la comisaría, ambos fueron atacados por dos hombres que se trasladaban en motochileta.

Con este dato, la Policía realizó un allanamiento en una vivienda cercana, donde se logró la detención de un joven de 21 años, señalado como el presunto autor de los disparos. En el operativo se secuestraron prendas de vestir y un arma de fuego que habría sido utilizada en el ataque. Las autoridades también recolectaron pruebas balísticas y testimonios de los testigos presentes durante el incidente.

El sospechoso quedó a disposición de la Justicia bajo la acusación de intento de homicidio y resistencia a la autoridad. La causa se encuentra en etapa de instrucción, y la Fiscalía espera los resultados de las pericias balísticas y médicas para determinar la calificación definitiva del hecho. Se informó que el juez interviniente dispuso la prisión preventiva del acusado mientras avanza la investigación.

Atacaron a tiros a un kiosquero en La Plata

Un kiosquero de La Plata fue atacado a balazos durante un asalto perpetrado por dos motochorros en la zona de San Carlos, mientras atendía su local sobre la calle 49, entre 139 y 140. El hecho ocurrió a medidos de marzo y fue registrado por cámaras de seguridad, cuyas imágenes evidencian la violencia empleada por los agresores.

Violento asalto a un kiosquero en La Plata: fue baleado cuatro veces y todo quedó quedó filmado

Según informó el sitio 0221.com, los asaltantes arribaron al kiosco en una motocicleta Yamaha de baja cilindrada e irrumpieron en el comercio con aparentes intenciones de robo. El comerciante intentó resistirse al asalto y, ante esta reacción, uno de los delincuentes extrajo un arma de fuego con la que disparó varias veces.

La víctima recibió cuatro impactos de bala: tres atravesaron su cuerpo y un cuarto proyectil quedó alojado en uno de sus tobillos. Además, los delincuentes lo golpearon en la cabeza, provocándole heridas adicionales. El hombre quedó tendido en el piso con lesiones graves y debió ser asistido de urgencia.

El asalto ocurrió cuando dos motochorros ingresaron armados, dispararon y golpearon al kiosquero, quien resultó gravemente herido y fue hospitalizado. Tras el ataque, los agresores se dieron a la fuga. Las imágenes del hecho circularon en redes sociales y medios locales, generando preocupación entre los vecinos por el nivel de violencia e inseguridad.

Las autoridades policiales iniciaron una investigación para identificar y detener a los responsables, utilizando las grabaciones de las cámaras de seguridad y los testimonios disponibles. Hasta el momento, no se reportaron detenciones. El episodio reavivó el reclamo vecinal por mayor seguridad en la ciudad.

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