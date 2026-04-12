Una mujer trans fue asesinada a golpes en Misiones y la Policía detuvo a tres jóvenes

Los tres detenidos como presuntos autores del homicidio de Claudia Gómez son miembros de pueblos originarios

El pasado 2 de abril, personal policial halló a Claudia Gabriela Gómez, conocida como “Caí”, inconsciente y con lesiones de extrema gravedad en una zona de eucaliptal de la reserva municipal sobre avenida Libertad de Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones. Seis días más tarde, tras permanecer internada, finalmente murió. Esta tarde, la Policía avanzó con la investigación y detuvo a tres hombres.

La Policía informó que en base a la documentación que portaba, la víctima también fue identificada como José Gabriel Gómez Troche, de 33 años y nacionalidad paraguaya. Gómez fue trasladada de urgencia al hospital SAMIC local, donde permaneció internada en estado crítico durante varios días. El 8 de abril, a las 13:30, falleció a causa de un traumatismo encéfalo craneano grave.

Tras conocerse la muerte, la causa fue recaratulada como homicidio agravado por odio a la identidad de género, en el marco de un transfemicidio, de acuerdo con la información oficial de la Policía de Misiones.

El cuerpo médico legal realizó la autopsia correspondiente para aportar más datos a la investigación. Desde el primer momento, la Policía desplegó un operativo a cargo de la Unidad Regional V, junto a la Brigada de Investigaciones, Criminalística y el área de Cibercrimen, para relevar la zona, analizar testimonios y reconstruir los momentos previos al ataque.

En el marco de la investigación, y con la intervención del Juzgado de Instrucción N.º 3, se realizaron allanamientos simultáneos que concluyeron con la detención de Axel Facundo M., alias “Chana”, de 20 años, y Bruno D., apodado “Nene”, de 18 años. Además, fue demorado un menor de 17 años, quienes fueron señalados como presuntos implicados en el hecho.

Los tres detenidos quedaron a disposición de la Justicia. Por su parte, el menor de edad fue derivado al Ce.Mo.A.S de Eldorado bajo resguardo institucional.

De acuerdo con los testimonios incorporados al expediente, el ataque se habría producido en un contexto relacionado con un intento de sustraer elementos de la víctima, una hipótesis que permanece en análisis.

La Policía de Misiones confirmó que la investigación sigue su curso con el objetivo de lograr el total esclarecimiento del caso, que ha generado conmoción en la comunidad local y mantiene la atención de los organismos judiciales de la provincia.

Un hombre intentó matar a su pareja y amenazó con quitarse la vida

En Neuquén, un hombre fue arrestado acusado de tentativa de femicidio y amenazas de suicidio en Villa Regina (@WeretilneckOK)

Un hombre de 54 años fue arrestado en una localidad del departamento de General Roca, Neuquén, acusado de intentar asesinar a golpes a su pareja dentro de un hotel. Vecinos del área, alarmados por los gritos que provenían del lugar donde la pareja se hospedaba, alertaron a las autoridades. El incidente incluyó amenazas y agresiones.

La mujer, de 46 años, quedó encerrada en la habitación y fue golpeada por el acusado, quien además la amenazó con suicidarse utilizando un cinto alrededor del cuello. El hecho tuvo lugar en un departamento del Hotel City de Villa Regina, hasta donde llegaron rápidamente efectivos de la Comisaría 5º y de la Comisaría de la Familia, quienes consiguieron reducir al agresor y proceder a su detención.

La víctima recibió atención médica urgente, fue trasladada a un hospital y contó con apoyo psicológico tras el ataque. Según LM Neuquén, el caso fue caratulado como tentativa de femicidio y la mujer formalizó la denuncia correspondiente.

El proceso judicial incluyó la intervención de la Fiscalía descentralizada de Villa Regina y el Juzgado de Familia N°19, que ordenaron diferentes medidas de protección y asistencia para la víctima. También se puso en funcionamiento el Sistema de Abordaje Territorial (SAT), a fin de asegurar el acompañamiento integral y la protección de la mujer mientras avanza la investigación.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, se manifestó sobre el caso mediante un mensaje en redes sociales, donde destacó: “La rápida intervención de la Policía de Río Negro permitió detener a un hombre que intentó matar a su pareja”.

En la publicación en X se difundió la imagen del acusado al momento de su detención. “La víctima fue asistida por salud y el agresor ya está a disposición de la Justicia”, señaló el gobernador. Agregó también: “En Río Negro hay una decisión clara: con la violencia de género no hay tolerancia. Vamos a proteger a las víctimas y ser inflexibles con los agresores. Si estás atravesando o conocés una situación de violencia de género, llamá al 911”.