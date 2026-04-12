Crimen y Justicia

“Impediremos la impunidad de los responsables”: cómo se prepara la Fiscalía a días del juicio por la muerte de Maradona

Tras el escándalo judicial que anuló el debate oral por el fallecimiento del Diez en 2025, este martes se reinicia el proceso en los tribunales de San Isidro. Los 127 testigos que pasarán y por qué no se verá lo mismo que el año pasado

Guardar
Diego Maradona murió en noviembre de 2020
Diego Maradona murió en noviembre de 2020

Ya no hay más margen para sorpresas. Este martes, el palacio judicial de San Isidro volverá a ser escenario del tan esperado como dilatado juicio por la muerte de Diego Maradona, en el que se definirá si hubo responsabilidades médicas en torno al fallecimiento del máximo ídolo del fútbol argentino. El debate arrancará desde foja cero a casi 11 meses del escándalo judicial sin precedentes protagonizado por la exmagistrada Julieta Makintach, que provocó la nulidad del proceso que había comenzado en 2025.

El nuevo juicio trae consigo un inusual desafío tanto para la acusación como para la defensa, que debieron reevaluar sus estrategias tras haber expuesto sus cartas durante los más de dos meses que duró el del año pasado. En ese tiempo se había llegado a mostrar gran parte de la prueba -incluyendo fotos, videos, audios, chats y exámenes forenses claves, como la autopsia de Diego- y se escucharon más de 50 testigos, de los cuales ahora ninguno vale.

Sin embargo, aunque “que se tenga que hacer todo de nuevo”, lo que ocurrirá desde el 14 de abril en los tribunales sanisidrenses no será lo mismo que ya se vio: con el objetivo de mantener el efecto sorpresa, las partes trabajan hasta último momento en el plan que ejecutarán para probar su teoría del caso y convencer a los jueces del TOC N°7.

Por un lado, la Fiscalía encabezada por Patricio Ferrari y Cosme Iribarren y los abogados querellantes buscarán demostrar que a Maradona lo dejaron morir; que fue víctima de una desatención médica perpetuada por los siete imputados de la causa que estarán en el banquillo de acusados.

Son el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón, su jefe Mariano Perroni, el médico clínico Pedro Di Spagna y la coordinadora de la prepaga Nancy Forlini.

Los imputados por la muerte de Maradona
El neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón, su jefe Mariano Perroni, el médico clínico Pedro Di Spagna y la coordinadora de la prepaga Nancy Forlini

Los defensores, por su parte, intentarán probar que la muerte de Diego era inevitable por su condición general de salud y sus antecedentes. Además, van a resaltar que la causa de su deceso (un paro cardiorrespiratorio) no era la especialidad de ninguno de ellos.

Todas las partes interesadas prometen que el juicio no será un espejo de lo que pasó en 2025. Para empezar, la lista de testigos acordada entre las partes se redujo y quedó en 127 personas. De la presentada el año pasado, se desestimaron particularmente varias declaraciones de policías y de testigos de allanamientos.

No se podrá evitar la revictimización de los familiares de Diego que habían declarado durante largas horas en el juicio nulo: Jana y Giannina Maradona y Verónica Ojeda deberán volver a relatar los últimos días del Diez ante los nuevos magistrados. También Rita, la única de las tres hermanas del Diez que volverá a ser citada. Luego hará lo propio Dalma Maradona, que no había llegado a exponer su declaración en 2025.

De cara al inicio del juicio, los fiscales Ferrari e Iribarren evalúan el escenario y analizan los cambios de su plan acusatorio hasta último minuto: con el diario del lunes, sienten que son los más perjudicados por la nulidad del proceso anterior.

Juicio Diego Maradona - 18 de julio
Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, los fiscales del juicio. Fotografía: RS Fotos

“Durante el juicio anterior, desvirtuado hoy de cualquier valor e incidencia probatoria, quien presentó sus testigos e inició los interrogatorios fuimos los fiscales y los querellantes. Nosotros hemos mostrado, en alguna medida, nuestras cartas y una forma de litigación concreta que ya conoce la defensa perdiendo capacidad de sorpresa", dijo Patricio Ferrari a Infobae, quien el año pasado comenzó sus lineamientos mostrándole al mundo la foto de Maradona al morir, que en ese entonces era inédita.

Para el fiscal General adjunto de San Isidro, en esa inteligencia, "el fallido juicio benefició a las defensas". “No solo por la posibilidad de formalizar los múltiples planteos procesales, que con celeridad el nuevo Tribunal y otras instancias superiores ya resolvieron, aunque seguramente intentaran nuevamente hacer valer bajo otras formas legítimas, sino porque en la litigación misma conocieron, en el caso concreto, nuestra forma de trabajo", definió.

Cosme Iribarren coincide con la lectura de su colega, recuerda que ambos trabajan en la teoría del caso hace cinco años y asegura que hay pruebas suficientes para demostrar que la muerte de Maradona era evitable. “Fue absolutamente previsible”, sintetizó.

“Hoy la coyuntura nos ha obligado a redoblar esfuerzos y modificar nuestra estrategia basándonos en la incorporación permanente de prueba de calidad y a través de diferentes técnicas de investigación y análisis probatorio. De todos modos, somos de la convicción que lograremos impedir la impunidad de los responsables de la muerte de Maradona", concluyen.

Temas Relacionados

Juicio por la muerte de MaradonaDiego MaradonaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Una mujer trans fue asesinada a golpes en Misiones y la Policía detuvo a tres jóvenes

La víctima sufrió un traumatismo encéfalo craneano grave el pasado 2 de abril y murió tras varios días de agonía

Una mujer trans fue asesinada a golpes en Misiones y la Policía detuvo a tres jóvenes

Cuatro mujeres trans descartaron cocaína y se refugiaron en un hotel de Constitución, pero la jueza rechazó el allanamiento

En el operativo fueron secuestrados más de 100 envoltorios con droga y una balanza de precisión

Cuatro mujeres trans descartaron cocaína y se refugiaron en un hotel de Constitución, pero la jueza rechazó el allanamiento

Mendoza: un hombre fue asesinado al enfrentarse con un machete a cinco delincuentes que intentaron robarle la moto

La víctima tenía 40 años. Fue atacada este sábado en la puerta de su casa, en Guaymallén. Buscan a los homicidas

Mendoza: un hombre fue asesinado al enfrentarse con un machete a cinco delincuentes que intentaron robarle la moto

Dos muertos y tres heridos en un vuelco en el sur bonaerense

El hecho ocurrió en la ruta 227, en el partido de Lobería. Las víctimas mortales fueron un expolicía que prestaba servicios de traslados en su vehículo y su esposa. Los heridos son cadetes de la Policía

Dos muertos y tres heridos en un vuelco en el sur bonaerense

“La madre y su pareja lo asesinaron y se están cubriendo”, dijo el abogado del padre de Ángel

Roberto Castillo representa a Luis López en el expediente. Mientras se espera el informe forense que determine por qué murió el menor, el letrado sostiene que se trató de un crimen

“La madre y su pareja lo asesinaron y se están cubriendo”, dijo el abogado del padre de Ángel
DEPORTES
Los argentinos Francisco Prado y Esteban Ribovics perdieron sus combates en una jornada clave para sus futuros en la UFC

Los argentinos Francisco Prado y Esteban Ribovics perdieron sus combates en una jornada clave para sus futuros en la UFC

9 frases de Úbeda tras el empate de Boca con Independiente: la rotación, el Superclásico y qué le dijo al Changuito Zeballos

Las posiciones del Torneo Apertura y la Tabla Anual luego del empate entre Boca e Independiente con un cambio de puntero

Boca Juniors empató 1-1 ante Independiente en la Bombonera y sigue tercero en la Zona A del Torneo Apertura

La lupa sobre el penal que sancionó Andrés Merlos a instancias del VAR en el clásico Boca-Independiente

TELESHOW
La reacción de Fabio Agostini al ver a sus compañeras de Gran Hermano: “Hay un par de chiquillas, me gustó”

La reacción de Fabio Agostini al ver a sus compañeras de Gran Hermano: “Hay un par de chiquillas, me gustó”

Mirtha Legrand causó furor en su programa con un elegante vestido blanco y negro: sello clásico con cristales bordados

Así fue el primer acercamiento de Solange con La Casa de los Famosos: “Ya quiero estar ahí con todos”

Emilia Mernes mostró el detrás de escena de su participación en Coachella junto a Luísa Sonza

Daniela Ballester recordó el temor que atravesó en medio de su ACV: “Por primera vez sentí que podía morirme”

INFOBAE AMÉRICA

El régimen de Irán aseguró que las demandas “irracionales” de EEUU frustraron las negociaciones de paz en Medio Oriente

El régimen de Irán aseguró que las demandas “irracionales” de EEUU frustraron las negociaciones de paz en Medio Oriente

JD Vance informó que se va de Islamabad luego de que Irán no aceptara los términos de EEUU para alcanzar la paz

Nueva falla en Chilibre: principal potabilizadora de Panamá opera al 50% y presiona el suministro

Qué significa ver la Tierra desde el espacio: la emoción de los astronautas de Artemis II tras su regreso

Apuestas en Panamá superan los $500 millones en dos meses