Mendoza: persiguió, atropelló y mató con su camioneta a un ladrón que le había robado una bicicleta

La intersección de la calle Río Diamante y Los Horcones, Las Heras, en donde el conductor de la camioneta atropello adrede a uno de los presuntos ladrones de la bicicleta (Google View)

Una mañana de furia se vivió este martes en el barrio Altos del Oeste, en Las Heras, provincia de Mendoza cuando un hombre murió atropellado por una camioneta que lo perseguía, conducida por otro adulto que había sido víctima del robo de una bicicleta familiar.

El episodio se registró a las 6.15, cuando una mujer detectó y denunció al 911 el ingreso de dos personas a su domicilio y el robo de un rodado. La denunciante detalló que su pareja utilizó una camioneta para perseguir a los ladrones, alcanzándolos en Río Diamante y Los Horcones. Allí, uno de los sospechosos fue atropellado y falleció minutos después.

Tras la identificación del cuerpo en el lugar, los registros judiciales confirmaron que el hombre acumulaba causas por robo agravado por escalamiento en grado de tentativa (última vez aprehendido el 17 de febrero de 2026), robo simple en grado de tentativa (ocurrido el 19 de diciembre de 2023), robo agravado (25 de septiembre de 2012) y otro robo simple ocurrido a comienzos de junio de aquel año. Este detalle sobre su historial fue confirmado por personal policial y judicial.

Se están efectuando las pericias psicológicas y psiquiátricas a la persona aprehendida por este hecho

Uno de los sospechosos logró huir y efectivos de la Comisaría 43ª continuaban su búsqueda. Por otro lado, el conductor de la camioneta permaneció en el sitio tras el hecho.

La investigación

“Estamos analizando la prueba”, confirmaron a este medio fuentes del caso, que está siendo investigado por la fiscal Andrea Lazo, y que tuvo como fatal desencadenante la esquina la esquina de Río Diamante y Los Horcones, mientras avanzan con peritajes para esclarecer la mecánica del suceso y eventuales responsabilidades penales del conductor.

Desde el Ministerio Público Fiscal, la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional emitió un comunicado en el que aclaran que por estas horas se están efectuando las pericias psicológicas y psiquiátricas a la persona aprehendida por este hecho. “En tanto que su nombre no será dado a conocer hasta que se lleve adelante la imputación formal”, aclararon.

Todas las medidas de prueba solicitadas están siendo evaluadas, tales como: cámaras dispuestas en el lugar, pericias psicológicas y psiquiátricas, mecánica del hecho y testimoniales.

Asimismo, aguardan resultados de Policía Científica y el resultado de la necropsia, como así también el relativo al análisis toxicológico y dosajes de alcohol pertinentes. Por ende, la Fiscalía requerirá de al menos 48 horas a los fines de decidir la imputación.

Siguió con su camioneta al novio de su ex, lo atacó y lo dejó inconsciente de una patada

Un violento episodio se registró durante la madrugada del sábado pasado en Pigüé, en el sudoeste de la Provincia de Buenos Aires, cuando un joven de 21 años recibió una brutal patada en la calle. Todo el hecho quedó filmado por una cámara de seguridad.

Según pudo reconstruirse a partir de esas imágenes, el hecho se produjo a las 5.13 cuando la víctima, identificada como Darío Carrizo, caminaba por la calle junto a su novia, de 17 años.

En ese momento, un joven identificado como Matteo Martinoya, también de 21 años, descendió de una camioneta blanca y se dirigió directamente hacia la pareja. Los interceptó desde atrás y comenzó a golpear violentamente a la actual pareja de su ex, sin mediar demasiadas palabras.

La situación escaló en cuestión de segundos. Carrizo cayó al suelo producto de los golpes y, ya indefenso, recibió una patada en la cabeza que lo dejó inconsciente sobre el asfalto. Luego, el atacante volvió a subir a su vehículo y se dio a la fuga.

La brutal patada que recibió el joven de 21 años

Mientras, su novia intentaba alejar al agresor de su pareja para que no siguiera golpeándolo. Incluso, en un momento, el joven se puso violento con ella arrojándola sobre la calle.

Minutos después, apareció en escena otro joven que intentó despertar al joven agredido sin éxito. Lo único que pudo hacer fue subirlo a la vereda para evitar que fuera atropellado por algún auto.

El joven herido fue asistido de urgencia y trasladado a un centro de salud de la región con lesiones a raíz del fuerte impacto en la cabeza. Fue dado de alta y él mismo radicó la denuncia.

Debido a la gravedad de las heridas y a la mecánica del ataque -particularmente la patada en la cabeza cuando la víctima ya estaba en el suelo-, la causa podría ser encuadrada bajo la figura de homicidio en grado de tentativa, una calificación que implicaría penas significativamente más severas en caso de confirmarse esa hipótesis judicial.

De acuerdo a la información preliminar, el agresor sería la expareja de la joven que acompañaba a la víctima al momento del ataque. Este dato refuerza la línea investigativa que apunta a un posible conflicto de índole personal como detonante. La investigación se encuentra en manos de la UFIJ N°12 de Bahía Blanca.