Otorgaron la libertad condicional a un ex comisario de Drogas Peligrosas condenado por narcotráfico

El ex jefe policial de la región sur Alejandro Druetta fuecondenado en 2021

El ex jefe policial de la región sur Alejandro Druetta, quien había sido condenado en 2021 a 10 años de prisión por su participación en una red de narcotráfico en Rosario, obtuvo la libertad condicional tras cumplir dos tercios de la pena.

La decisión fue tomada por el mismo tribunal federal que dictó la condena y se produce en un contexto en el que Druetta se encontraba bajo arresto domiciliario en la zona norte de Rosario para el cuidado de su hijo menor de edad con discapacidad.

El beneficio otorgado el jueves, según informó La Capital, está sujeto al cumplimiento de reglas de conducta y a la supervisión de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal. Según los informes penitenciarios, Druetta tiene previsto iniciar una actividad comercial y continuar como cuidador principal de su hijo, organizando su vida en función de las necesidades del niño.

Alejandro Druetta fue jefe de Inteligencia de la ex divisón de Drogas Peligrosas hasta 2017 y cuatro años después recibió una condena de diez años de prisión por facilitar la actividad de narcotráfico en colaboración con el condenado narcotraficante Ignacio “Ojito” Actis Caporale. El Tribunal Federal N° 3, integrado por Eugenio Martínez, Osvaldo Facciano y Roberto Vásquez, lo consideró partícipe necesario del tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercio, calificado por ser cometido por más de tres personas y por su condición de funcionario público.

“Ojito” Actis Caporale cuando fue detenido en 2016

El tribunal, al resolver el pedido formulado por el defensor de Druetta, el abogado Gonzalo Luis Rucci, tuvo en cuenta que ya se había cumplido el requisito temporal de dos tercios de la pena. El fiscal Federico Reynares Solari no se opuso al beneficio, aunque requirió el pago de una multa pendiente de 23 mil pesos, que fue posteriormente saldada.

Entre los elementos considerados para otorgar la libertad condicional, los jueces valoraron un informe de la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica, que describió un proyecto de vida estructurado por parte de Druetta, enfocado en la atención y el tratamiento médico de su hijo, y en la posibilidad de inserción laboral en el sector comercial. La condena incluyó una inhabilitación para ejercer cargos públicos por igual período, con vencimiento en junio de 2029.

La condena

La Justicia Federal de Santa Fe condenó en 2021 al efectivo que además era jefe de Contrainteligencia de la Policía de Investigaciones (PDI), a diez años de prisión por narcotráfico. El fallo también le dictó sentencias de siete años para su ex compañero Juan Delmastro y de nueve años y medio para Ignacio “Ojito” Actis Caporale, líder de una organización dedicada a la venta de drogas, detenido en 2016 por la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Durante el juicio, el fiscal federal Federico Reynares Solari describió cómo Druetta ascendió en la fuerza policial a partir de un acuerdo con Actis Caporale, quien le entregaba información sobre otros vendedores de droga. A cambio, el jefe policial garantizaba que no se iniciaran causas penales contra el narco y su grupo, lo que permitía exhibir procedimientos positivos y fortalecer la imagen pública de la fuerza en la lucha contra el delito. Esta relación de beneficio mutuo resultó en la detención de varios dealers y en la expansión territorial de la organización encabezada por Caporale.

La investigación determinó que los tres condenados formaban parte de una red que facilitaba la comercialización de estupefacientes en Rosario y zonas aledañas. El caso quedó al descubierto tras la detención de Actis Caporale hace 10 años, quien declaró como “arrepentido” y aportó detalles sobre el funcionamiento interno de la organización. Su testimonio permitió reconstruir los vínculos entre policías y narcos, así como el mecanismo de reparto de territorios y ganancias, según lo establecido por la Justicia.