Crimen y Justicia

“Los voy a matar a todos”: allanaron a un chico de 15 en La Matanza por otra amenaza de masacre escolar

El sospechoso es un ex alumno del colegio parroquial Domingo Savio de Aldo Bonzi. La Policía Bonaerense secuestró su computadora y su teléfono en una causa a cargo de la Justicia de menores. ¿Estaba vinculado a la True Crime Community del autor del tiroteo en San Cristóbal?

Guardar
Vista frontal del Colegio Domingo Savio, con paredes color naranja terracota y beige, ventanas con rejas y una puerta de entrada. Hay árboles delante
La fachada del Colegio Domingo Savio en Aldo Bonzi

Un nuevo caso se suma a la historia de violencia escolar que explotó en el país tras el tiroteo en San Cristóbal, provincia de Santa Fe.

Esta vez, un chico de 15 fue allanado por la DDI de La Matanza de la Policía Bonaerense, luego de que supuestamente difundiera en un grupo de WhatsApp de alumnos de su ex escuela, el Colegio Parroquial Domingo Savio de Aldo Bonzi, que los “iba a matar a todos los del curso, menos a los nuevos”, de acuerdo a una fuente de la causa.

Luego, envió fotos de armas de fuego al grupo de WhatsApp, donde el menor en cuestión tenía un amigo cercano. Todo, desde un número privado. La posible masacre iba a ser cometida el miércoles pasado. Sin embargo, el sospechoso la suspendió por la lluvia.

Una madre de la escuela fue quien precisamente denunció el hecho. Así, la Justicia de Menores de La Matanza ordenó una investigación que incluyó patrullajes a la escuela. La DDI, finalmente, rastreó al ex alumno, que había dejado el colegio Savio hace dos años.

Su casa en Ciudad Evita, donde vive con su madre, fue allanada. Allí, se incautaron sus computadoras y teléfonos, que esperan ser peritados. En el allanamiento a su casa, sin embargo, no se hallaron armas de fuego.

Por su edad, es inimputable, dado que la amenaza fue realizada en el plazo en donde la baja de imputabilidad decidida en el Congreso no entró aún en vigencia, tal como en el caso de San Cristóbal.

Una versión que circula entre fuentes del caso indica que el chico pertenecería a la llamada True Crime Community, la subcultura digital de internet a la que pertenecía el alumno que mató a su compañero en San Cristóbal, con un grupo de WhatsApp del mismo nombre en su teléfono.

Sin embargo, el MPF, para responder esto, espera los resultados de las pericias a los aparatos. Mientras tanto, el fiscal del caso ordenó una serie de estudios ambientales y psicológicos al menor, que se encuentra a resguardo de sus padres.

La DDI de La Matanza descubrió, también, que el chico, hijo de padres separados, estaba bajo tratamiento psiquiátrico.

Temas Relacionados

La MatanzaMasacre escolarAldo BonziPolicía Bonaerenseúltimas noticias

Últimas Noticias

La Justicia determinó que “Tati” Leclercq y “Fini” Lanusse estuvieron en el departamento del médico Salazar tras su muerte

El fallecimiento del residente se investiga en un expediente a cargo del fiscal Eduardo Cubría que aún no tiene imputados. La víctima fue encontrada sin vida el pasado 20 de febrero con propofol y midazolam en su departamento

La Justicia determinó que “Tati” Leclercq y “Fini” Lanusse estuvieron en el departamento del médico Salazar tras su muerte

Caso Ángel: el fiscal confirmó la lesión cerebral y dijo que la mamá y su pareja son los principales sospechosos

El niño de cuatro años murió la noche del lunes en circunstancias que aún son investigadas, tras sufrir un paro cardiorrespiratorio

Caso Ángel: el fiscal confirmó la lesión cerebral y dijo que la mamá y su pareja son los principales sospechosos

“Habrían detectado un golpe en la cabeza”: la Justicia evalúa una muerte violenta del niño de 4 años en Chubut

El procurador general de Comodoro Rivadavia, Jorge Miquelarena, dio indicaciones sobre el estado de avance de la causa, sobre la que se espera aún el informe preliminar. El entorno paterno apuntó contra la madre

“Habrían detectado un golpe en la cabeza”: la Justicia evalúa una muerte violenta del niño de 4 años en Chubut

Desmantelaron un desarmadero de autos clandestino en La Matanza: tres detenidos y seis vehículos recuperados

El operativo se llevó a cabo entre el miércoles y jueves de esta semana. Incautaron cubiertas, caños de escape y varias autopartes. Cómo fue el trabajo encubierto de los investigadores

Desmantelaron un desarmadero de autos clandestino en La Matanza: tres detenidos y seis vehículos recuperados

Investigan la desaparición de más de 100 armas que estaban guardadas en la sede judiciald de Río Negro

Las autoridades comenzaron otro proceso administrativo luego de que se detectara un nuevo faltante. Hay tres empleados investigados, entre ellos un fiscal

Investigan la desaparición de más de 100 armas que estaban guardadas en la sede judiciald de Río Negro
DEPORTES
La resonante frase de Alejandro Garnacho en torno a su futuro en la selección argentina

La resonante frase de Alejandro Garnacho en torno a su futuro en la selección argentina

Guido Andreozzi volvió a ganarle el duelo a Horacio Zeballos y avanzó a semis del Masters 1000 de Montecarlo

La estrategia que implementó un entrenador paraguayo durante la pausa de hidratación de un partido de Copa Libertadores

Atención selección argentina: dos gigantes de Europa pujan por fichar a Nico Paz

Argentina enfrentará a Brasil en busca de la clasificación a semifinales del Sudamericano Sub 17: hora, TV y posibles formaciones

TELESHOW
Gerardo Romano contó cómo convive con el Parkinson: “Tuve miedo de morirme y el teatro me salvó”

Gerardo Romano contó cómo convive con el Parkinson: “Tuve miedo de morirme y el teatro me salvó”

Dalma Maradona apuntó contra Leopoldo Luque y el equipo que operó a su padre: “Capaz no estábamos tan locas”

Lanzan el primer tráiler oficial de la serie sobre Moria Casán y anuncian la fecha de estreno

El exótico instrumento de un participante de Es mi sueño que sorprendió a Joaquín Levinton: “¿Puedo probarlo?“

Darío Lopilato mostró cómo se recupera del accidente: “Rodeado de mucho amor y oraciones”

INFOBAE AMÉRICA

“Euphoria” ha vuelto: esto es lo que debes saber

“Euphoria” ha vuelto: esto es lo que debes saber

La entrada sur del Coliseo de Roma reabre con espacios renovados y hallazgos arqueológicos

Emergencia por lluvias en República Dominicana: daños en doce escuelas y servicios básicos suspendidos

Purga de Putin: Rusia condenó a 19 años de cárcel por corrupción al ex viceministro de Defensa Pável Popov

Bolivia: el ministro de Hidrocarburos supera moción de censura en medio de polémica por combustibles