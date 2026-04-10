Crimen y Justicia

Desarticularon dos bandas criminales en Salta tras 26 allanamientos simultáneos

El operativo involucró a 180 efectivos en Tartagal y Salvador Mazza. De esta manera, se puso fin a cinco causas judiciales

Guardar
Grupo de policías con uniformes camuflados azules, chalecos tácticos, cascos y escudos en un camino de tierra junto a vegetación densa y una cerca de madera
Oficiales de policía con equipo táctico realizan allanamientos en Salta como parte de una operación contra bandas criminales (El Tribuno)

En el marco de importantes investigaciones contra el delito organizado en Tartagal, provincia de Salta, la División Brigada de Investigaciones del Distrito de Prevención 4 (SDGI) logró esclarecer cinco causas penales vinculadas a robos en banda perpetrados entre febrero y marzo de 2026.

Las acciones, dirigidas por la Fiscalía Penal 1 de Pablo Cabot y la Fiscalía Penal 2 de Rafael Medina, permitieron desarticular dos organizaciones criminales con roles definidos.

Desde la madrugada, 26 allanamientos simultáneos se realizaron en las localidades de Tartagal y Salvador Mazza, con el objetivo de detener a los presuntos responsables y recolectar pruebas materiales.

El operativo reunió a 180 efectivos de distintas unidades policiales, incluyendo Infantería, Motorizada, Rural, Científica y personal del DDP 4, bajo la coordinación de Juan Contrera. La magnitud del despliegue y la coordinación entre las fuerzas fueron presentadas previamente al ministro de Seguridad, Gaspar Solá Usandivaras, y a los fiscales a cargo de las investigaciones.

De acuerdo con lo informado por el portal del diario El Tribuno, el desarrollo de estas acciones permitió identificar a los integrantes de dos bandas que, según los investigadores, actuaban de forma organizada con tareas y funciones específicas.

Una de las agrupaciones delictivas fue señalada como responsable del robo en un local comercial céntrico, de donde sustrajeron 20 teléfonos celulares y participaron en el robo y posterior venta de vehículos en Bolivia. La otra banda irrumpía en viviendas con moradores presentes, apropiándose de objetos de valor y una suma superior a 15 millones de pesos.

Durante los procedimientos, se incautaron celulares, motocicletas, un automóvil, armas de fuego y municiones de distintos calibres, una réplica de pistola, marihuana, herramientas como cortafierros y ganzúas, además de más de 4 millones de pesos en efectivo.

Los allanamientos ejecutados fueron el resultado de semanas de seguimiento, análisis de información y tareas de inteligencia criminal. Según el informe de la policía, la primera organización criminal tenía como principal objetivo locales comerciales y vehículos, mientras que la segunda se especializaba en robos domiciliarios violentos.

La investigación determinó que los integrantes de las bandas contaban con roles diferenciados: algunos se encargaban de la vigilancia, otros de la irrupción y algunos más del traslado y venta de los bienes sustraídos. En particular, la conexión con Bolivia para la venta de vehículos robados representa un eje de interés para las autoridades, dado el impacto transfronterizo de estos delitos.

Los imputados permanecerán detenidos mientras se profundizan las diligencias y análisis de los elementos secuestrados. Las autoridades reiteraron su compromiso con la investigación y prevención del delito en el área, en el marco de una política de seguridad orientada a la desarticulación de bandas estructuradas.

Pickup policial blanca con agentes, la palabra "POLICIA" en el lateral, estacionada en un campo verde oscuro. Otros vehículos policiales y una ambulancia son visibles al fondo por la noche
Vehículos policiales participan en allanamientos nocturnos en Salta, con agentes desplegados en el terreno durante un operativo (El Tribuno)

Desarticularon una banda que robaba casas lujosas en Entre Ríos

Días atrás, agentes de la División de Casos Especiales de la Policía de la Provincia de Buenos Aires desmantelaron a la banda de liderada por los hermanos Chiesa, una organización dedicada a robar casas de alto poder adquisitivo de la ciudad entrerriana de Concordia mediante la modalidad “escruche” y cuyos integrantes se ocultaban en distintas localidades del conurbano bonaerense.

Según indicaron fuentes policiales, seis personas fueron detenidas durante una serie de allanamientos simultáneos en el Gran Buenos Aires, por orden de la Unidad Fiscal de Concordia y el Juzgado de Garantías N° 1 de Entre Ríos. Fueron en el marco de una investigación por el robo agravado a la casa de una mujer de 55 años, ocurrido el 17 de febrero pasado.

De acuerdo con la denuncia, la víctima sufrió el robo tras regresar de viaje y hallar violentada una puerta lateral. Los delincuentes sustrajeron dinero en efectivo, joyas, relojes, prendas de vestir y elementos de perfumería.

La detención de la banda se dio a raíz del análisis de material fílmico, seguimiento de vehículos, entrecruzamiento de llamadas y geolocalización, lo permitió identificar a la banda organizada presuntamente por los hermanos Chiesa y dedicada a robos en propiedades lujosas de la zona.

A partir de los elementos recabados en la investigación, se libraron seis órdenes de allanamiento vía exhorto en territorio bonaerense. Los lugares señalados por los investigadores fueron los partidos de Moreno, Merlo, San Miguel y Malvinas Argentinas. En la investigación se estableció que la organización aprovechaba la ausencia de los dueños de las casas para lograr su objetivo.

Allí, durante los procedimientos -que se realizaron el martes- se secuestraron dos inhibidores de señal, un revólver calibre 32 Doberman con dos municiones, un revólver calibre 22 Pasper sin numeración, 55 municiones calibre 9 mm, relojes de distintas marcas, joyas, perfumes, una bicicleta Alpina, una estufa, aires acondicionados, un horno eléctrico, televisores, afeitadoras, cajas de herramientas, una PlayStation 5, grifería y equipos de telefonía celular.

Y entre los detenidos se encuentran Norberto Ángel Chiesa (43), Luciana Cisterna (45), Geremías Horacio Pacheco (40), Macarena Melina Alcaraz (34), Blanca González Velázquez (34) y David de Sena Arias (43). Los últimos dos, de acuerdo con las fuentes, tienen DNI extranjero.

Temas Relacionados

bandas criminalescausas penalesallanamientosTartagalSalvador MazzaSalta

Últimas Noticias

Crimen de las turistas francesas en Salta: fracasó un nuevo pedido de muestras de ADN a la esposa del ex condenado

La decisión de avanzar con la extracción se tomó luego de que se trasladaran a la provincias los perfiles genéticos tomados en las autopsias de las víctimas, que estaban resguardadas en la Universidad de Buenos Aires (UBA)

Crimen de las turistas francesas en Salta: fracasó un nuevo pedido de muestras de ADN a la esposa del ex condenado

Entradera en un barrio cerrado de Santa Fe: robaron a una familia y escaparon en una 4x4 por el barro

El asalto ocurrió en Campiña Elisa en la localidad de Las Parejas. La familia fue sorprendida mientras dormía. Los delincuentes rompieron la ventana con una garrafa

Entradera en un barrio cerrado de Santa Fe: robaron a una familia y escaparon en una 4x4 por el barro

Asesinaron a un hombre en Córdoba y hay un sospechoso detenido

El arrestado se encontraba merodeando la zona a bordo de una motocicleta. Hasta el momento, los exámenes preeliminares indican que la víctima murió por un traumatismo de cráneo severo

Asesinaron a un hombre en Córdoba y hay un sospechoso detenido

Detuvieron a un tercer sospechoso por el crimen del joven que encontraron muerto en una heladera en Santa Fe

Un hombre de 40 años fue detenido en Funes como tercer sospechoso del crimen de Ramiro Nast. La víctima fue hallada en una heladera vieja arrojada en una zanja y presentaba signos de violencia

Detuvieron a un tercer sospechoso por el crimen del joven que encontraron muerto en una heladera en Santa Fe

Cayó un narco boliviano que escondía droga en un cargamento de productos decorativos con la imagen de Messi

Un operativo de la Policía Federal Argentina concluyó con la captura de un sospechoso acusado de intentar enviar 1.718 kilos de cocaína a Australia

Cayó un narco boliviano que escondía droga en un cargamento de productos decorativos con la imagen de Messi
DEPORTES
La historia del “pibe de las rabonas” que rechazó a la selección de Chile y es una de las figuras de la Sub 17 de Argentina

La historia del “pibe de las rabonas” que rechazó a la selección de Chile y es una de las figuras de la Sub 17 de Argentina

A 45 años de un fin de semana deportivo inolvidable: del golazo de Maradona a River a la última carrera de Reutemann en Argentina

Lucas Blondel habló de su controvertida salida de Boca: la reunión con los referentes por Morena Beltrán y un mensaje para Riquelme

Gimnasia y Esgrima La Plata venció 4-1 a Camioneros y avanzó a los 16avos de final de la Copa Argentina: así está el cuadro

La importante noticia que recibió el argentino Nico Varrone en la Fórmula 2

TELESHOW
Charlie y la fábrica de chocolate convirtió la calle Corrientes en un musical: el adelanto de magia, dulces y canto

Charlie y la fábrica de chocolate convirtió la calle Corrientes en un musical: el adelanto de magia, dulces y canto

Gerardo Romano recordó el día que un cura lo echó: “Participé de orgías y tomé drogas”

El impactante ingreso de Anna, la hija de Andrea del Boca, a Gran Hermano: “Sigan ladrando los perritos falderos”

Quién es Fabio Agostini, el escandaloso mediático de La Casa de los Famosos que entrará a Gran Hermano

Marcela Tauro arremetió contra Matilda Blanco: “Cuando te metés con alguien mío, lo voy a defender a muerte”

INFOBAE AMÉRICA

Kuwait acusó al régimen iraní de atacar instalaciones “vitales” de su país e instó al cese “inmediato” de hostilidades

Kuwait acusó al régimen iraní de atacar instalaciones “vitales” de su país e instó al cese “inmediato” de hostilidades

Trump llamó a votar por Orbán en Hungría y reafirmó su apoyo de cara a las elecciones legislativas previstas para este domingo

Artemis II se enfrenta hoy a su mayor prueba: el regreso a la Tierra a más de 40.000 km/h

“Mis amigos indeseables”: gran documental sobre periodistas que enfrentaron la censura y el autoritarismo de la Rusia de Putin

Qué leer esta semana: un hijo que se debe salvar de sus padres, un ajuste de cuentas entre amigos y “Lo siniestro”, de Freud