Desarticularon dos bandas criminales en Salta tras 26 allanamientos simultáneos

Oficiales de policía con equipo táctico realizan allanamientos en Salta como parte de una operación contra bandas criminales (El Tribuno)

En el marco de importantes investigaciones contra el delito organizado en Tartagal, provincia de Salta, la División Brigada de Investigaciones del Distrito de Prevención 4 (SDGI) logró esclarecer cinco causas penales vinculadas a robos en banda perpetrados entre febrero y marzo de 2026.

Las acciones, dirigidas por la Fiscalía Penal 1 de Pablo Cabot y la Fiscalía Penal 2 de Rafael Medina, permitieron desarticular dos organizaciones criminales con roles definidos.

Desde la madrugada, 26 allanamientos simultáneos se realizaron en las localidades de Tartagal y Salvador Mazza, con el objetivo de detener a los presuntos responsables y recolectar pruebas materiales.

El operativo reunió a 180 efectivos de distintas unidades policiales, incluyendo Infantería, Motorizada, Rural, Científica y personal del DDP 4, bajo la coordinación de Juan Contrera. La magnitud del despliegue y la coordinación entre las fuerzas fueron presentadas previamente al ministro de Seguridad, Gaspar Solá Usandivaras, y a los fiscales a cargo de las investigaciones.

De acuerdo con lo informado por el portal del diario El Tribuno, el desarrollo de estas acciones permitió identificar a los integrantes de dos bandas que, según los investigadores, actuaban de forma organizada con tareas y funciones específicas.

Una de las agrupaciones delictivas fue señalada como responsable del robo en un local comercial céntrico, de donde sustrajeron 20 teléfonos celulares y participaron en el robo y posterior venta de vehículos en Bolivia. La otra banda irrumpía en viviendas con moradores presentes, apropiándose de objetos de valor y una suma superior a 15 millones de pesos.

Durante los procedimientos, se incautaron celulares, motocicletas, un automóvil, armas de fuego y municiones de distintos calibres, una réplica de pistola, marihuana, herramientas como cortafierros y ganzúas, además de más de 4 millones de pesos en efectivo.

Los allanamientos ejecutados fueron el resultado de semanas de seguimiento, análisis de información y tareas de inteligencia criminal. Según el informe de la policía, la primera organización criminal tenía como principal objetivo locales comerciales y vehículos, mientras que la segunda se especializaba en robos domiciliarios violentos.

La investigación determinó que los integrantes de las bandas contaban con roles diferenciados: algunos se encargaban de la vigilancia, otros de la irrupción y algunos más del traslado y venta de los bienes sustraídos. En particular, la conexión con Bolivia para la venta de vehículos robados representa un eje de interés para las autoridades, dado el impacto transfronterizo de estos delitos.

Los imputados permanecerán detenidos mientras se profundizan las diligencias y análisis de los elementos secuestrados. Las autoridades reiteraron su compromiso con la investigación y prevención del delito en el área, en el marco de una política de seguridad orientada a la desarticulación de bandas estructuradas.

Vehículos policiales participan en allanamientos nocturnos en Salta, con agentes desplegados en el terreno durante un operativo (El Tribuno)

Desarticularon una banda que robaba casas lujosas en Entre Ríos

Días atrás, agentes de la División de Casos Especiales de la Policía de la Provincia de Buenos Aires desmantelaron a la banda de liderada por los hermanos Chiesa, una organización dedicada a robar casas de alto poder adquisitivo de la ciudad entrerriana de Concordia mediante la modalidad “escruche” y cuyos integrantes se ocultaban en distintas localidades del conurbano bonaerense.

Según indicaron fuentes policiales, seis personas fueron detenidas durante una serie de allanamientos simultáneos en el Gran Buenos Aires, por orden de la Unidad Fiscal de Concordia y el Juzgado de Garantías N° 1 de Entre Ríos. Fueron en el marco de una investigación por el robo agravado a la casa de una mujer de 55 años, ocurrido el 17 de febrero pasado.

De acuerdo con la denuncia, la víctima sufrió el robo tras regresar de viaje y hallar violentada una puerta lateral. Los delincuentes sustrajeron dinero en efectivo, joyas, relojes, prendas de vestir y elementos de perfumería.

La detención de la banda se dio a raíz del análisis de material fílmico, seguimiento de vehículos, entrecruzamiento de llamadas y geolocalización, lo permitió identificar a la banda organizada presuntamente por los hermanos Chiesa y dedicada a robos en propiedades lujosas de la zona.

A partir de los elementos recabados en la investigación, se libraron seis órdenes de allanamiento vía exhorto en territorio bonaerense. Los lugares señalados por los investigadores fueron los partidos de Moreno, Merlo, San Miguel y Malvinas Argentinas. En la investigación se estableció que la organización aprovechaba la ausencia de los dueños de las casas para lograr su objetivo.

Allí, durante los procedimientos -que se realizaron el martes- se secuestraron dos inhibidores de señal, un revólver calibre 32 Doberman con dos municiones, un revólver calibre 22 Pasper sin numeración, 55 municiones calibre 9 mm, relojes de distintas marcas, joyas, perfumes, una bicicleta Alpina, una estufa, aires acondicionados, un horno eléctrico, televisores, afeitadoras, cajas de herramientas, una PlayStation 5, grifería y equipos de telefonía celular.

Y entre los detenidos se encuentran Norberto Ángel Chiesa (43), Luciana Cisterna (45), Geremías Horacio Pacheco (40), Macarena Melina Alcaraz (34), Blanca González Velázquez (34) y David de Sena Arias (43). Los últimos dos, de acuerdo con las fuentes, tienen DNI extranjero.