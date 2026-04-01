Crimen y Justicia

Cayó la “Banda de los Chiesa”: robaban casas lujosas de Entre Ríos y se ocultaban en el conurbano bonaerense

En total fueron seis los detenidos, tras una serie de allanamientos en distintas localidades de la Provincia de Buenos Aires. Les descubrieron dinero, joyas y electrodomésticos

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Así fueron los operativos para la detención de la banda

Agentes de la División de Casos Especiales de la Policía de la Provincia de Buenos Aires desmantelaron a la banda de liderada por los hermanos Chiesa, una organización dedicada a robar casas de alto poder adquisitivo de la ciudad entrerriana de Concordia mediante la modalidad “escruche” y cuyos integrantes se ocultaban en distintas localidades del conurbano bonaerense.

Según indicaron fuentes policiales a Infobae, seis personas fueron detenidas durante una serie de allanamientos simultáneos en el Gran Buenos Aires, por orden de la Unidad Fiscal de Concordia y el Juzgado de Garantías N° 1 de Entre Ríos. Fueron en el marco de una investigación por el robo agravado a la casa de una mujer de 55 años, ocurrido el 17 de febrero pasado.

De acuerdo con la denuncia, la víctima sufrió el robo tras regresar de viaje y hallar violentada una puerta lateral. Los delincuentes sustrajeron dinero en efectivo, joyas, relojes, prendas de vestir y elementos de perfumería.

Collage de seis individuos con rostros difuminados, hombres y mujeres, de pie, vestidos con ropa informal, con fondos de paredes lisas o con escudos policiales
Los seis detenidos

La detención de la banda se dio a raíz del análisis de material fílmico, seguimiento de vehículos, entrecruzamiento de llamadas y geolocalización, lo permitió identificar a la banda organizada presuntamente por los hermanos Chiesa y dedicada a robos en propiedades lujosas de la zona.

A partir de los elementos recabados en la investigación, se libraron seis órdenes de allanamiento vía exhorto en territorio bonaerense. Los lugares señalados por los investigadores fueron los partidos de Moreno, Merlo, San Miguel y Malvinas Argentinas. En la investigación se estableció que la organización aprovechaba la ausencia de los dueños de las casas para lograr su objetivo.

Objetos incautados por la policía: una consola PlayStation 5, dos mandos, una caja de joyas, siete relojes de pulsera y una cadena dorada sobre una mesa
La Policía de la Provincia de Buenos Aires incautó una consola PlayStation 5, mandos, relojes y joyas durante un operativo del Departamento Casos Especiales.

Allí, durante los procedimientos -que se realizaron el martes- se secuestraron dos inhibidores de señal, un revólver calibre 32 Doberman con dos municiones, un revólver calibre 22 Pasper sin numeración, 55 municiones calibre 9 mm, relojes de distintas marcas, joyas, perfumes, una bicicleta Alpina, una estufa, aires acondicionados, un horno eléctrico, televisores, afeitadoras, cajas de herramientas, una PlayStation 5, grifería y equipos de telefonía celular.

Varios perfumes y cajas de productos falsificados, como fragancias de lujo y una cortadora de pelo Wahl, sobre una mesa. Fondo con cartel policial
Incautaron una variedad de productos, incluyendo perfumes y aparatos electrónicos, tras la operación del Departamento de Casos Especiales de la Provincia de Buenos Aires

Parte de los objetos secuestrados habían sido adquiridos con dinero proveniente de los robos que habían cometido, según las fuentes judiciales consultadas por este medio.

Entre los detenidos se encuentran Norberto Ángel Chiesa (43), Luciana Cisterna (45), Geremías Horacio Pacheco (40), Macarena Melina Alcaraz (34), Blanca González Velázquez (34) y David de Sena Arias (43). Los últimos dos, de acuerdo con las fuentes, tienen DNI extranjero. Los acusados serán llevados a la provincia de Entre Ríos en las próximas horas.

Primer plano de dos revólveres negros, una caja con cartuchos dorados de 9 mm y balas sueltas sobre una mesa con el texto 'POLICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES'
En la imagen se muestran dos revólveres, una caja de cartuchos de 9 mm y balas sueltas, parte de un decomiso de armas de fuego por la policía de la Provincia de Buenos Aires.

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