Crimen y Justicia

Encontraron muerta a la adolescente que había desaparecido en Merlo

La menor era buscada desde el miércoles, tras no haber concurrido a clases. Su cuerpo fue hallado en General Las Heras. Investigan si se quitó la vida

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La adolescente que había desparecido en Merlo fue hallada sin vida en General Las Heras

M., la adolescente de 14 años que estaba desaparecida desde la mañana de este miércoles, después de haber salido de su casa para ir a la escuela, fue encontrada muerta durante la tarde de este jueves.

Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, fue hallada ahorcada en la localidad de General Las Heras. Los familiares están yendo para el lugar.

Ayer por la mañana, M. había ido a la escuela junto a su hermana mayor, pero nunca ingresó al establecimiento.

La hermana relató que la dejó en la puerta del colegio, donde la menor de 14 años se puso charlar con sus compañeras, como cualquier otra jornada. Esa fue la última vez que la vio.

Ya durante el mediodía, la madre de ambas fue retirarlas: en ese momento supieron que M. no estaba allí. Así comenzó la desesperada búsqueda.

Maitena Rojas Garófalo, adolescente desaparecida en Merlo
La adolescente había desaparecido durante la mañana del miércoles

La mujer radicó la denuncia en la comisaría y aportó todos los datos relevantes para la investigación. Contó que su hija dejó su celular en la casa, algo inusual para ella según su familia. Sí llevaba consigo la tarjeta SUBE y dinero en efectivo, aproximadamente 40 mil pesos. Desde el entorno señalaron que nunca antes se había ido de su hogar y que no tenía antecedentes de ausencias prolongadas.

Los investigadores comenzaron a analizar las cámaras de seguridad para tratar de rastrearla. Advirtieron así que, cerca de las 8:20 de la mañana de ayer M. fue captada caminando sola, con la mochila puesta, en dirección al Hospital Héroes de Malvinas.

El fiscal Nicolás Filippini, de la Unidad Funcional de Instrucción N°8 de Morón, ordenó peritar el celular y otros dispositivos de M. Del análisis surgió una pista inquietante, que la madre contó en un mensaje al grupo escolar.

“Descubrimos que gente de la cual no sabemos edad ni sexo, porque llevan nombres ficticios, indujo a que M. se fuera en forma voluntaria. Estos teléfonos son extranjeros de países limítrofes. Creemos que la tendrían escondida con fines de extraerla o sacarla del país”, alertó la mujer.

Maitena Rojas Garófalo caminando por una acera de tierra junto a un coche azul estacionado, con una calle y otros vehículos al fondo, bajo la luz del día
M. fue captada por una cámara de seguridad en Merlo, tras no asistir a clases

La investigación luego se trasladó hacia Las Heras tras el rastreo de la SUBE. M. había subido al tren a las 9.15 y descendió en la estación de esa localidad cerca de las 10. Esa fue la última activación de la tarjeta.

La búsqueda se concentró en el lugar y finalizó este jueves de la peor manera, mientras familiares y allegados realizaban una manifestación en la estación de Merlo.

El caso sigue siendo investigado. La sospecha ahora es si la adolescente fue instigada al suicidio por las personas con las que se había comunicado por teléfono.

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