Crimen y Justicia

Tiros al aire y una moto incendiada: la despedida tumbera a un joven asesinado en Neuquén

La víctima tenía 19 años y murió tras recibir dos disparos “accidentales”. El video de sus amigos para despedirlo

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Así fue la despedida tumbera a un joven que fue asesinado en Neuquén

Kevin Nicolás Mergola, un joven de 19 años, fue asesinado en Valentina Sur, ciudad de Neuquén, luego de recibir dos disparos en la mano y en el pecho por parte de una joven de 15 años, que habría sido “accidental”. Mientras la Justicia trata de esclarecer el episodio, sus familiares y amigos le organizaron una despedida “tumbera” que incluyó tiros y una moto incendiada.

La muerte de Mergola se produjo el fin de semana anterior y su último adiós tuvo lugar este lunes. De acuerdo con medios locales, el joven fue trasladado primero al Hospital Bouquet Roldány luego al Castro Rendón, donde finalmente falleció. La autora del disparo fue entregada a las autoridades por su madre.

La despedida tumbera incluyó maniobras peligrosas con una motocicleta en la vía pública, mientras se arrojaba alcohol a la rueda del vehículo.

Posteriormente, la moto fue prendida fuego en presencia de los asistentes. Varios jóvenes realizaron disparos al aire con armas de fuego; en uno de los videos difundidos, se observa a un participante accionando dos armas simultáneamente.

Todo el desarrollo quedó registrado en imágenes que fueron compartidas a través de redes sociales.

Otra despedida “tumbera”

A finales de febrero, Alejo Jairo Zahir Mesa (14) murió tras ser baleado por un fracontirador de la Policía Federal Argentina (PFA) que, al ser abordado por el menor y sus tres cómplices, se defendió a los tiros para evitar el robo de su moto.

Sus familiares y amigos también le dieron el último adiós al estilo “tumbero”: con disparos al aire y una caravana de motos, cuyos conductores hicieron resonar sus motores a lo largo de todo el recorrido, recordaron al delincuente por las calles de Monte Chingolo, su barrio.

“Mal ahí Zahir, compañero, te fuiste. Ni me imaginé que un guacho así como vos se iba a ir, mal ahí guachín. Cuidá a tu familia y te robaste el cielo guachín. Con solo 14 años no caigo todavía Zahir, descansá en paz ranchito”, reza el mensaje que Agustín, un amigo de Zahir, posteó en Instagram Stories.

Despedida al ladrón de 14 años que murió baleado por un policía en Lanús

El mensaje fue acompañado por la imagen de una remera que la familia del delincuente fallecido confeccionó para darle el último adiós, con una foto de Zahir subido a una moto de color rojo.

“Así festejan la muerte de un chorrito. Después los chorritos van a festejar la muerte de un policía y usando su pistola. Todo vuelve, manga de antichorros. La concha de toda la Policía bien puta. Y de la gente sin vida”, fue otra de las historias que circularon por redes sociales, en la que apuntaron contra aquellos que celebraron el trágico final de Zahir.

Por su parte Brian, otro amigo de Zahir, posteó una foto con dos armas de fuego y un sentido mensaje para su “hermano”. “Te voy a extrañar toda mi vida no lo puedo creer hermanito todavía. Por qué si era una re persona guacho”, escribió.

A la víctima lo despidió una caravana entre disparos al aire y el ruido incesante de los motores de las motos que acompañaban la columna. Su círculo más cercano se hizo sentir en Monte Chingolo, de donde el menor era oriundo.

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