Solicitaron llevar a juicio al hombre acusado de violar a la esposa y a la hija de su ex jefe en Córdoba

Sergio Sosa fue trasladado a la Alcaidía de Río Cuarto, el fiscal lo imputó por abuso sexual agravado y otros delitos

La Justicia de Córdoba avanza con la causa que involucra a Sergio Sosa, de 37 años, tras el grave episodio ocurrido en la localidad de Adelia María durante octubre de 2025. El fiscal Pablo Jávega, del fuero múltiple de Río Cuarto, solicitó la elevación a juicio contra el único acusado de abusar sexualmente de la esposa y la hija de su ex patrón, privar de la libertad a ambas y secuestrar a la joven durante varias horas.

Todo comenzó en la madrugada, cuando Sergio Sosa ingresó por la fuerza en la vivienda de su ex empleador, un veterinario, ubicada en una zona céntrica de Adelia María. El hombre aprovechó la ausencia del dueño de casa para irrumpir en el domicilio, donde se encontraban la esposa del veterinario y su hija, de 29 años, quien es madre de un niño pequeño. De acuerdo con la investigación, el agresor utilizó su conocimiento detallado de la distribución interna de la casa, ya que había trabajado previamente para la familia, lo que le permitió moverse con rapidez y sin obstáculos.

Dentro de la vivienda, el imputado atacó a la esposa del veterinario, a quien golpeó y sometió sexualmente, según la imputación del Ministerio Público Fiscal. Luego, obligó a la hija de la familia a abandonar la propiedad bajo amenazas, llevándose consigo al niño, aunque posteriormente solo la joven quedó en poder del agresor. El acusado la forzó a subir a una camioneta Toyota Hilux de la familia, iniciando así la huida hacia una zona rural del departamento.

La privación ilegítima de la libertad y el traslado de la joven a un paraje alejado activaron de inmediato un operativo policial de búsqueda. El padre de la víctima denunció los hechos, lo que permitió a la Policía de Córdoba desplegar un cerrojo en los accesos viales y rastrear la camioneta en dirección a Las Acequias. Según detalló El Doce, las víctimas fueron sometidas a abuso sexual en el transcurso del ataque, mientras que la joven permaneció retenida durante varias horas en un sector descampado.

Un patrullero interceptó la camioneta familiar en la zona rural de Las Acequias, la víctima se encontraba dentro del vehículo con lesiones

La persecución culminó cuando un patrullero interceptó la marcha del vehículo familiar al impactarlo por la parte trasera, lo que provocó que la camioneta colisionara contra un montículo de tierra. El agresor intentó escapar a pie entre los campos, pero fue reducido y arrestado por los efectivos policiales. La hija del veterinario fue hallada en el interior del vehículo, con diversas lesiones, aunque fuera de peligro, y recibió asistencia médica y contención en el lugar.

La madre de la joven fue derivada a un centro de salud en Río Cuarto debido a las heridas sufridas durante el ataque. El niño, que dormía en la casa al momento de la irrupción, resultó ileso.

La causa judicial quedó a cargo del fiscal Pablo Jávega, quien imputó a Sergio Sosa por los delitos de abuso sexual agravado reiterado, privación ilegítima de la libertad, robo calificado y secuestro coactivo. El Ministerio Público Fiscal determinó que el acusado actuó solo y que el conocimiento previo de la vivienda facilitó el ataque. El detenido fue trasladado a la Alcaidía de la Jefatura de la Unidad Departamental Río Cuarto bajo un fuerte operativo de seguridad.

El proceso judicial continuará en los tribunales de Río Cuarto, donde se definirá la situación procesal de Sergio Sosa en las próximas semanas.